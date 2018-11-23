Цена нефти Brent в пятницу усилила падение до более чем 4% и опустилась ниже $60 за баррель впервые с октября 2017 года, сообщает агентство Bloomberg. К 16:30 по московскому времени январский фьючерс на Brent подешевел на $2,47 (3,95%), до $60,13 за баррель. До этого цена опускалась до $59,98.

Цена Brent упала ниже $60 за баррель впервые с октября 2017 года

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