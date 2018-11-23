Нефть продолжает движение вниз, вернувшись к "медвежьему" тренду, Brent в ходе торгов пробила важный уровень поддержки и усилила падение до 3,5%, опустившись до $60,3 за баррель.

Цена Brent опустилась ниже $61 за баррель впервые с ноября 2017 года

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