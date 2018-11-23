с чего всё началось

Цена на фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе 2019 года на бирже ICE опустились ниже отметки в $61 за баррель. На пике падения цена упала до $60,32 за баррель, что на 3,64% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. В последний раз дешевле $61 баррель Brent стоил в начале ноября 2017 года.

Цена Brent опустилась ниже $61 за баррель впервые за год

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