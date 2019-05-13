Политика

Два танкера из взорвавшихся в ОАЭ принадлежали Саудовский АравииИзвестия 01:25

Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил, что два из четырех танкеров, на которых в территориальных водах ОАЭ произошли взрывы, принадлежали стране. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщает саудовское агентство печати.
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Два танкера из взорвавшихся в ОАЭ принадлежали Саудовский Аравии

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