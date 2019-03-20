Цель пролета украинских самолетов над Азовским морем назвали в ГосдумеГазета.Ru 10:04

Украинские самолеты с полной боевой нагрузкой пролетели над Азовским морем, чтобы показать свое "господство на море и в воздухе". Об этом заявил депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек, сообщает RT.

Цель пролета украинских самолетов над Азовским морем назвали в Госдуме

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