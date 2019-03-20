Армия и оружие

Цель пролета украинских самолетов над Азовским морем назвали в ГосдумеГазета.Ru 10:04

Украинские самолеты с полной боевой нагрузкой пролетели над Азовским морем, чтобы показать свое "господство на море и в воздухе". Об этом заявил депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек, сообщает RT.
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ВСУ подняли в небо над Азовским морем штурмовики и истребители

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Самолеты ВВС Украины пролетели с полной боевой нагрузкой над Азовским морем

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В Госдуме назвали цель пролёта украинских самолётов над Азовским морем

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Украинские самолеты пролетели над Азовом с полной боевой нагрузкой

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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 12:29, Ашберн
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Машины УАЗ «Хантер» отправились в Чили

Официальные продажи автомобилей бренда УАЗ начнутся в Чили в апреле текущего года.
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По словам Волочковой, Собчак расспрашивала ее о причинах расставания с Сулейманом Керимовым.
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Обновлено в 11:04
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Барецкий обвинил новую жену Шнурова в роспуске «Ленинграда»

Барецкий считает, что на решение Шнурова могла повлиять его новая супруга Ольга Абрамова.
Обновлено в 10:01
Происшествия

Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии

47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.
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Японская Takeda перестанет поставлять в Россию три лекарства

Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.
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Театры

Скончался оперный певец Сергей Балашов

Оперный певец Сергей Балашов скончался минувшей ночью, сообщает музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.
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Происшествия

Французская прокуратура предъявила обвинения сенатору Керимову

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Происшествия

В Лондоне арестовали обвиняемого в выводе из госбанка $2 млрд индийца

В Лондоне полицейские арестовали бизнесмена из Индии Нирава Моди, которого индийские власти разыскивают по обвинению в причастности к хищению около $2 млрд у банка Punjab National Bank, сообщает Bloomberg.
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Происшествия

ФСБ ликвидировала ячейки «Свидетелей Иеговы» в Ялте и Северодвинске

Сотрудники управления ФСБ по Архангельской области пресекли деятельность запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы» в Северодвинске.
Обновлено в 11:38
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Алексей Волин: власти помогают обеспечить прием спутникового сигнала

Директор по работе с органами государственной власти и внешним коммуникациям "Триколора" Павел Стешин призвал граждан заранее, не дожидаясь отключения аналогового сигнала, позаботиться о приобретении и установке оборудование для приема цифрового спутникового телевидения.
Обновлено в 09:55
Политика

Опубликован рейтинг самых счастливых стран мира

Финляндия возглавила рейтинг стран с самыми счастливыми гражданами.
Обновлено в 04:20
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Телеведущий Иващенко рассказал, что у Началовой диагностировали рак

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Девушка и парень задержаны по факту убийства семьи из четырех человек

"В городе Полевской правоохранительными органами по горячим следам установлены и задержаны подозреваемые мужчина и женщина по уголовному делу об убийстве четырех человек", - говорится в сообщении ведомства.
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Toyota и Suzuki объявили о сотрудничестве

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Интернет

Google разрешит Android-юзерам из ЕС выбирать поисковик и браузер

Google начнёт спрашивать у европейских пользователей Android, какой браузер и поисковую систему они предпочитают использовать на устройствах.
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Журналист пропал под Петербургом после угроз от охранников «Газпрома»

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Общество

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Общество

Адвокат Варвары Карауловой попросил освободить ее по УДО

Адвокат Сергей Бадамшин попросил об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой (сменила имя на Александру Иванову), приговоренной к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).
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Ляшко сорвал заседание кабмина Украины

Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
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Единоборства

Чемпион UFC провалил допинг-тест

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу заявил, что провалил допинг-тест.
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