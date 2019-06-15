Цекало напомнили о шутке про КрымRT на русском 14:38

с чего всё началось

Украинский блогер Татьяна Микитенко в рамках фестиваля «Днепровский пост» напомнила о шутке российского продюсера Александра Цекало про Крым и Карпаты.

Политика Конституционный суд Молдавии передумал распускать парламент Речь идёт о таких решениях, как роспуск парламента Молдавии, проведение досрочных выборов, признание незаконным назначения спикера парламента Зинаиды Гречаный и формирования правительства Майи Санду.

Авто Автомобили с пробегом подорожали Как прогнозирует «Автостат», по итогам 2019 года продажи автомобилей с пробегом все равно будут больше, чем в прошлом году, несмотря на рост в цене - 5,47 миллионов машин (+1%).

Происшествия В аварии под Воронежем погибли восемь человек В ДТП погибли восемь человек, еще один получил травмы.

Происшествия Пожар произошел на складе в Приморье на площади 1,5 тыс. кв. м Пожар площадью 1,5 тыс. кв. м произошел на складе в городе Артем Приморского края, в результате инцидента никто не пострадал.

Политика Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.

Политика Трамп заявил, что Лондону нужен новый мэр Президент США Дональд Трамп в субботу очередной раз обрушился с критикой на мэра Лондона Садика Хана, заявив, что британской столице нужен новый градоначальник.

Экономика Исследователи выяснили, на что россияне берут микрозаймы Специалисты финансового маркетплейса «Юником 24» провели исследование и выяснили, что около 45 процентов клиентов микрофинансовых организаций берут займы для поддержания текущего образа жизни, также почти половина заемщиков с доходом ниже 30 тысяч рублей обращается в такие организации, так как нуждается в покупке товаров первой необходимости, в том числе продуктах и необходимой бытовой технике.

Политика Водная блокада Крыма ударила по Украине Водная блокада Крыма грозит Украине катастрофой, заявил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.

Армия и оружие Великобритания отправит в Персидский залив 100 спецназовцев На фоне усиливающейся напряженности после инцидентов с танкерами в Оманском заливе власти Великобритании усиливают защиту судов в Персидском заливе, сообщает газета The Times.

Транспорт Метро предупредило об ограничениях на вход и выход из-за концерта Muse В пресс-службе метрополитена добавили, что пассажирам следует быть внимательными, так как возможны ситуативные ограничения входа и выхода на станциях, расположенных рядом с СК «Лужники».

Космос В FCC не считают, что развертывание сетей 5G ухудшит прогнозирование погоды Пока сложно сказать, каким будет эффект от внедрения 5G на практике, и каковы реальные мотивы противоборствующих сторон, но похоже, что в США настроены ускорить развертывание новой технологии даже ценой некоторого риска.

Происшествия На Украине обнаружили трубу по перекачке топлива из РФ Сотрудники СБУ изъяли оборудование для перекачки ГСМ, цистерну емкостью в 24 кубометра и 15 тысяч литров дизельного топлива, отмечается на сайте СБУ.

Гаджеты AirPods 2 провалились в продажах и не оправдали ожидания Apple По данным специалистов, в первом квартале продажи AirPods были на уровне продаж последнего квартала 2018 года, а вот продажи новых беспроводных наушников AirPods во втором квартале оказались ниже, чем ожидалось.

Политика Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.

Армия и оружие Переход индийских Су-30МКИ на израильские ракеты столкнулся с трудностями ВВС Индии столкнулись с трудностями в своих планах по интеграции израильских ракет I-Derby на самолеты российского производства Су-30МКИ.

Происшествия В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб Следствие в Саратове возбудило уголовное дело в отношении 23-летней местной жительницы, подозреваемой в причинении смертельного ножевого ранения молодому человеку, который вступил с ней и ее подругами в потасовку из-за брошенного ими мусора в магазине, сообщило областное СУСК.

Общество В Москве пройдет митинг за «справедливость для всех» Согласованный с городскими властями митинг под лозунгом "Закон и справедливость для всех" пройдет в центре Москвы в воскресенье.

Общество «Новая газета» опубликовала секретную инструкцию Генпрокуратуры о том, как вести дела о наркотиках В публикации утверждается, что если бы силовики следовали этой инструкции, то количество осужденных по антинаркотической статье снизилось бы вдвое.

Шоу-бизнес Ковальчук обвинила Шепелева в бедах семьи Фриске Певица Юлия Ковальчук в студии программы «Привет, Андрей!» на канале «Россия-1» обвинила во всех бедах семьи Жанны Фриске, умершей четыре года назад, ее мужа Дмитрия Шепелева.

Наука В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).