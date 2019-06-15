Политика
Цекало напомнили о шутке про КрымRT на русском 14:38
Украинский блогер Татьяна Микитенко в рамках фестиваля «Днепровский пост» напомнила о шутке российского продюсера Александра Цекало про Крым и Карпаты.
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с чего всё началось
По мнению девушки, это свидетельствует о том, что у Украины нет никакой независимости, а одна иллюзия, сказала Микитенко на фестивале «Днепровский пост».News.ru13:42
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Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
Обновлено в 19:18
Политика
Конституционный суд Молдавии передумал распускать парламент
Речь идёт о таких решениях, как роспуск парламента Молдавии, проведение досрочных выборов, признание незаконным назначения спикера парламента Зинаиды Гречаный и формирования правительства Майи Санду.
Обновлено в 07:57
Авто
Автомобили с пробегом подорожали
Как прогнозирует «Автостат», по итогам 2019 года продажи автомобилей с пробегом все равно будут больше, чем в прошлом году, несмотря на рост в цене - 5,47 миллионов машин (+1%).
Обновлено в 06:21
Происшествия
В аварии под Воронежем погибли восемь человек
В ДТП погибли восемь человек, еще один получил травмы.
Обновлено в 15:14
Происшествия
Пожар произошел на складе в Приморье на площади 1,5 тыс. кв. м
Пожар площадью 1,5 тыс. кв. м произошел на складе в городе Артем Приморского края, в результате инцидента никто не пострадал.
Обновлено в 19:59
Политика
Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено в 16:38
Политика
Трамп заявил, что Лондону нужен новый мэр
Президент США Дональд Трамп в субботу очередной раз обрушился с критикой на мэра Лондона Садика Хана, заявив, что британской столице нужен новый градоначальник.
Обновлено в 16:28
Футбол
Джанаев женился на девушке с фамилией Черчесова
Обновлено в 16:00
Экономика
Исследователи выяснили, на что россияне берут микрозаймы
Специалисты финансового маркетплейса «Юником 24» провели исследование и выяснили, что около 45 процентов клиентов микрофинансовых организаций берут займы для поддержания текущего образа жизни, также почти половина заемщиков с доходом ниже 30 тысяч рублей обращается в такие организации, так как нуждается в покупке товаров первой необходимости, в том числе продуктах и необходимой бытовой технике.
Обновлено в 20:23
Политика
Водная блокада Крыма ударила по Украине
Водная блокада Крыма грозит Украине катастрофой, заявил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.
Обновлено вчера в 04:03
Происшествия
Утка с утятами спровоцировала ДТП в Петербурге
Обновлено в 13:49
Происшествия
Более 170 человек доставлены в полицию после драки в селе под Пензой
Обновлено вчера в 23:36
Армия и оружие
Великобритания отправит в Персидский залив 100 спецназовцев
На фоне усиливающейся напряженности после инцидентов с танкерами в Оманском заливе власти Великобритании усиливают защиту судов в Персидском заливе, сообщает газета The Times.
Обновлено в 17:22
Происшествия
В Японии неизвестный забрал у полицейского оружие и изрезал его ножом
Неизвестный напал с ножом на полицейского в японской Осаке, передает агентство Киодо.
Обновлено в 20:24
Транспорт
Метро предупредило об ограничениях на вход и выход из-за концерта Muse
В пресс-службе метрополитена добавили, что пассажирам следует быть внимательными, так как возможны ситуативные ограничения входа и выхода на станциях, расположенных рядом с СК «Лужники».
Обновлено в 10:15
Общество
Желавших уехать в Канаду россиян переселят
Обновлено в 12:36
Космос
В FCC не считают, что развертывание сетей 5G ухудшит прогнозирование погоды
Пока сложно сказать, каким будет эффект от внедрения 5G на практике, и каковы реальные мотивы противоборствующих сторон, но похоже, что в США настроены ускорить развертывание новой технологии даже ценой некоторого риска.
Обновлено вчера в 04:40
Происшествия
На Украине обнаружили трубу по перекачке топлива из РФ
Сотрудники СБУ изъяли оборудование для перекачки ГСМ, цистерну емкостью в 24 кубометра и 15 тысяч литров дизельного топлива, отмечается на сайте СБУ.
Обновлено в 12:29
Гаджеты
AirPods 2 провалились в продажах и не оправдали ожидания Apple
По данным специалистов, в первом квартале продажи AirPods были на уровне продаж последнего квартала 2018 года, а вот продажи новых беспроводных наушников AirPods во втором квартале оказались ниже, чем ожидалось.
Обновлено в 12:47
Политика
Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму
Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие
Переход индийских Су-30МКИ на израильские ракеты столкнулся с трудностями
ВВС Индии столкнулись с трудностями в своих планах по интеграции израильских ракет I-Derby на самолеты российского производства Су-30МКИ.
Обновлено в 11:48
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
Следствие в Саратове возбудило уголовное дело в отношении 23-летней местной жительницы, подозреваемой в причинении смертельного ножевого ранения молодому человеку, который вступил с ней и ее подругами в потасовку из-за брошенного ими мусора в магазине, сообщило областное СУСК.
Обновлено в 16:55
Общество
В Москве пройдет митинг за «справедливость для всех»
Согласованный с городскими властями митинг под лозунгом "Закон и справедливость для всех" пройдет в центре Москвы в воскресенье.
Обновлено в 17:24
Общество
«Новая газета» опубликовала секретную инструкцию Генпрокуратуры о том, как вести дела о наркотиках
В публикации утверждается, что если бы силовики следовали этой инструкции, то количество осужденных по антинаркотической статье снизилось бы вдвое.
Обновлено в 19:07
Шоу-бизнес
Ковальчук обвинила Шепелева в бедах семьи Фриске
Певица Юлия Ковальчук в студии программы «Привет, Андрей!» на канале «Россия-1» обвинила во всех бедах семьи Жанны Фриске, умершей четыре года назад, ее мужа Дмитрия Шепелева.
Обновлено в 14:39
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено вчера в 12:46
Гаджеты
Xiaomi Mi A3 и Mi 9T Pro сертифицированы в России
Смартфоны Xiaomi Mi A3 и Mi 9T Pro были сертифицированы в России, они появились в базе данных Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие
Большие стволы: как в России появились свои дредноуты
Обновлено в 17:02