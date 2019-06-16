Политика

Цекало напомнили о шутке про КрымRT на русском вчера в 14:38

Украинский блогер Татьяна Микитенко в рамках фестиваля «Днепровский пост» напомнила о шутке российского продюсера Александра Цекало про Крым и Карпаты.
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с чего всё началось
По мнению
 девушки, это свидетельствует о том, что у Украины нет никакой независимости, а одна иллюзия, сказала Микитенко на фестивале «Днепровский пост».
News.ruвчера в 13:42

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Лолита назвала себя потомком Нострадамуса после пророчества о Крыме

URA.Ruвчера в 23:45

Лолита оценила реакцию украинского блогера на шутку про Крым

Известиявчера в 23:23

«С этой секунды прошу считать почивший в бозе дуэт «Академия» потомками Нострадамуса!»: Лолита прокомментировала ролик про Крым 20-летней давности

Комсомольская правдавчера в 19:24

Лолита оценила реакцию украинского блогера на шутку про Крым

РИА Новостивчера в 22:43

Лолита оценила шутку-пророчество про Крым

Газета.Ruвчера в 21:41

Лолита оценила шутку-пророчество про Крым

Lenta.ruвчера в 23:06

Цекало напомнили о шутке про Крым

RT на русскомвчера в 14:38
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено вчера в 23:54, Вашингтон
Политика

Пушков отреагировал на заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о развитии Донбасса.
Обновлено вчера в 11:29
Политика

Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено вчера в 16:38
Общество

Эксперты рассказали о влиянии знака зодиака на поиск работы

Чтобы не запутаться в мифической эзотерике и остаться на стороне здравого смысла, Superjob рекомендует соискателям, во-первых, не увлекаться всевозможными тестами, предлагающими выяснить по знакам зодиака, какая работа подходит больше всего.
Обновлено вчера в 21:00
Шоу-бизнес

Бари Алибасов зарабатывал миллион долларов в месяц на группе «На-на»

Обновлено вчера в 10:34
Общество

Желавших уехать в Канаду россиян переселят

Обновлено вчера в 12:36
Общество

«Новая газета» опубликовала секретную инструкцию Генпрокуратуры о том, как вести дела о наркотиках

В публикации утверждается, что если бы силовики следовали этой инструкции, то количество осужденных по антинаркотической статье снизилось бы вдвое.
Обновлено вчера в 19:07
Политика

Экс-представитель НАТО озвучил условия вступления Украины в альянс

Бывший представитель НАТО в России Гарри Табах озвучил условия для вступления Украины в Североатлантический альянс в интервью "Апострофу".
Обновлено вчера в 21:25
Шоу-бизнес

Виктор Логинов: «Сосиски, я по вам скучаю!»

Обновлено вчера в 21:00
Единоборства

Дортикос нокаутировал Табити в полуфинале WBSS

Обновлено вчера в 17:21
Футбол

Сборная Аргентины проиграла Колумбии на Кубке Америки

Футбольная сборная Аргентины потерпела поражение от Колумбии в рамках первого тура Кубка Америки.
Обновлено вчера в 21:48
Происшествия

Власти помогут погасить кредиты семье погибшего в драке под Пензой

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в субботу заверил родных погибшего в массовой драке жителя села Чемодановка вблизи Пензы, что поможет погасить их кредиты, общая сумма которых составила около 900 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 14:37
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области

Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено вчера в 15:33
Происшествия

В центре Киева прогремел мощный взрыв

Обновлено вчера в 19:18
Шоу-бизнес

Актер фильма «Экипаж» Анатолий Васильев показал ремонт в однокомнатной квартире

Анатолий Васильев знаком зрителям по роли пилота Ненарокова, которого сыграл в фильме «Экипаж».
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено 14 июня в 04:08
Религия

Православные празднуют День Святой Троицы

Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено вчера в 17:04
Политика

Трамп заявил, что Лондону нужен новый мэр

Президент США Дональд Трамп в субботу очередной раз обрушился с критикой на мэра Лондона Садика Хана, заявив, что британской столице нужен новый градоначальник.
Обновлено вчера в 16:28
Общество

Ученые назвали необходимое количество сна для хорошего внешнего вида

Обновлено вчера в 20:09
Финансы

Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку

Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.
Обновлено 14 июня в 07:20
Технологии

Нейросеть научили определять фотошоп на изображениях

Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли и компания Adobe создали нейросеть, которая может не только определять фотошоп на изображениях, но и предполагать, как выглядел снимок в оригинале.
Обновлено вчера в 09:26
Происшествия

В Японии неизвестный ударил ножом полицейского и отобрал у него оружие

Неизвестный мужчина напал с ножом на полицейского в японской Осаке и забрал у него заряженный пистолет, пишет 16 июня «Киодо».
Обновлено вчера в 21:21
Наука

Ученые поставили точку в споре о пользе и вреде мяса

Мясо птицы, говядина и свинина оказались одинаково вредными для здоровья человека.
Обновлено вчера в 22:18
Политика

Меркель обвинили в недостаточных усилиях для улучшения отношений с РФ

Правительство канцлера Германии Ангелы Меркель делает недостаточно, для того чтобы вывести отношения с Россией из тупика, следуя политики США, заявил замглавы германо-российской группы бундестага депутат Грегор Гизи.
Обновлено вчера в 22:29
Здоровье

В Британии пересмотрят систему больничного питания из-за листериоза

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок распорядился провести полный пересмотр системы питания в государственных больницах после того, как пятеро пациентов скончались после заражения листерией.
Обновлено вчера в 10:12
Экономика

Минэкономразвития предложило оказывать самозанятым господдержку

Минэкономразвития разработало законопроект, который предусматривает оказание государственной поддержки самозанятым россиянам наравне с малым и средним бизнесом.
Обновлено вчера в 04:36
Происшествия

На Украине ликвидировали две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба»

Обновлено вчера в 20:59
Общество

Во Франции прошла 31-я акция протеста «желтых жилетов»

Обновлено вчера в 18:34
Технологии

В Сети появилось видео с ответом робота на издевательства людей

Обновлено вчера в 08:39
Экономика

Кожемяко: более 200 компаний с китайским участием работают в Приморье

Свыше 200 компаний с участием инвесторов из Китая работают на территории Приморского края в настоящее время, при этом КНР является и основным внешнеторговым партнером региона - на Китай приходится 55% экспорта Приморья.
Обновлено вчера в 03:07
Армия и оружие

В Китае заявили о военном превосходстве России над США

Обновлено вчера в 18:49
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Лолита
Певица
советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр. Лауреат национальной телевизионной премии «ТЭФИ 2007» в номинации «Ведущий ток-шоу» за ток-шоу «Лолита. Без комплексов» на Первом канале.
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Александр Цекало
Предприниматель
Советский и российский шоумен, телеведущий, актёр, певец, режиссёр, сценарист и продюсер. Основатель и генеральный продюсер «Продюсерской компании „Среда“» с 2008 года. Младший брат советского и украинского актёра Виктора Цекало.
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