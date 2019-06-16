Цекало напомнили о шутке про КрымRT на русском вчера в 14:38

с чего всё началось

Украинский блогер Татьяна Микитенко в рамках фестиваля «Днепровский пост» напомнила о шутке российского продюсера Александра Цекало про Крым и Карпаты.

Цекало напомнили о шутке про Крым

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