Политика
Цекало напомнили о шутке про КрымRT на русском вчера в 14:38
Украинский блогер Татьяна Микитенко в рамках фестиваля «Днепровский пост» напомнила о шутке российского продюсера Александра Цекало про Крым и Карпаты.
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с чего всё началось
По мнению девушки, это свидетельствует о том, что у Украины нет никакой независимости, а одна иллюзия, сказала Микитенко на фестивале «Днепровский пост».News.ruвчера в 13:42
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено вчера в 23:54, Вашингтон
Политика
Пушков отреагировал на заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о развитии Донбасса.
Обновлено вчера в 11:29
Политика
Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено вчера в 16:38
Общество
Эксперты рассказали о влиянии знака зодиака на поиск работы
Чтобы не запутаться в мифической эзотерике и остаться на стороне здравого смысла, Superjob рекомендует соискателям, во-первых, не увлекаться всевозможными тестами, предлагающими выяснить по знакам зодиака, какая работа подходит больше всего.
Обновлено вчера в 21:00
Шоу-бизнес
Бари Алибасов зарабатывал миллион долларов в месяц на группе «На-на»
Обновлено вчера в 10:34
Общество
Желавших уехать в Канаду россиян переселят
Обновлено вчера в 12:36
Общество
«Новая газета» опубликовала секретную инструкцию Генпрокуратуры о том, как вести дела о наркотиках
В публикации утверждается, что если бы силовики следовали этой инструкции, то количество осужденных по антинаркотической статье снизилось бы вдвое.
Обновлено вчера в 19:07
Политика
Экс-представитель НАТО озвучил условия вступления Украины в альянс
Бывший представитель НАТО в России Гарри Табах озвучил условия для вступления Украины в Североатлантический альянс в интервью "Апострофу".
Обновлено вчера в 21:25
Шоу-бизнес
Виктор Логинов: «Сосиски, я по вам скучаю!»
Обновлено вчера в 21:00
Единоборства
Дортикос нокаутировал Табити в полуфинале WBSS
Обновлено вчера в 17:21
Футбол
Сборная Аргентины проиграла Колумбии на Кубке Америки
Футбольная сборная Аргентины потерпела поражение от Колумбии в рамках первого тура Кубка Америки.
Обновлено вчера в 21:48
Происшествия
Власти помогут погасить кредиты семье погибшего в драке под Пензой
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в субботу заверил родных погибшего в массовой драке жителя села Чемодановка вблизи Пензы, что поможет погасить их кредиты, общая сумма которых составила около 900 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 14:37
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области
Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено вчера в 15:33
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
Обновлено вчера в 19:18
Шоу-бизнес
Актер фильма «Экипаж» Анатолий Васильев показал ремонт в однокомнатной квартире
Анатолий Васильев знаком зрителям по роли пилота Ненарокова, которого сыграл в фильме «Экипаж».
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Обновлено 14 июня в 04:08
Религия
Православные празднуют День Святой Троицы
Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено вчера в 17:04
Политика
Трамп заявил, что Лондону нужен новый мэр
Президент США Дональд Трамп в субботу очередной раз обрушился с критикой на мэра Лондона Садика Хана, заявив, что британской столице нужен новый градоначальник.
Обновлено вчера в 16:28
Общество
Ученые назвали необходимое количество сна для хорошего внешнего вида
Обновлено вчера в 20:09
Финансы
Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку
Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.
Обновлено 14 июня в 07:20
Технологии
Нейросеть научили определять фотошоп на изображениях
Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли и компания Adobe создали нейросеть, которая может не только определять фотошоп на изображениях, но и предполагать, как выглядел снимок в оригинале.
Обновлено вчера в 09:26
Происшествия
В Японии неизвестный ударил ножом полицейского и отобрал у него оружие
Неизвестный мужчина напал с ножом на полицейского в японской Осаке и забрал у него заряженный пистолет, пишет 16 июня «Киодо».
Обновлено вчера в 21:21
Наука
Ученые поставили точку в споре о пользе и вреде мяса
Мясо птицы, говядина и свинина оказались одинаково вредными для здоровья человека.
Обновлено вчера в 22:18
Политика
Меркель обвинили в недостаточных усилиях для улучшения отношений с РФ
Правительство канцлера Германии Ангелы Меркель делает недостаточно, для того чтобы вывести отношения с Россией из тупика, следуя политики США, заявил замглавы германо-российской группы бундестага депутат Грегор Гизи.
Обновлено вчера в 22:29
Здоровье
В Британии пересмотрят систему больничного питания из-за листериоза
Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок распорядился провести полный пересмотр системы питания в государственных больницах после того, как пятеро пациентов скончались после заражения листерией.
Обновлено вчера в 10:12
Экономика
Минэкономразвития предложило оказывать самозанятым господдержку
Минэкономразвития разработало законопроект, который предусматривает оказание государственной поддержки самозанятым россиянам наравне с малым и средним бизнесом.
Обновлено вчера в 04:36
Происшествия
На Украине ликвидировали две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба»
Обновлено вчера в 20:59
Общество
Во Франции прошла 31-я акция протеста «желтых жилетов»
Обновлено вчера в 18:34
Технологии
В Сети появилось видео с ответом робота на издевательства людей
Обновлено вчера в 08:39
Экономика
Кожемяко: более 200 компаний с китайским участием работают в Приморье
Свыше 200 компаний с участием инвесторов из Китая работают на территории Приморского края в настоящее время, при этом КНР является и основным внешнеторговым партнером региона - на Китай приходится 55% экспорта Приморья.
Обновлено вчера в 03:07
Армия и оружие
В Китае заявили о военном превосходстве России над США
Обновлено вчера в 18:49