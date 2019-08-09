Во Франции просят разъяснить, какие меры правительство готово принять, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по облигациям царских времён. Об этом говорится в запросе французского депутата Франсиса Веркамера, с текстом которого ознакомился RT.

с чего всё началось

Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.

Политика В Крыму неизвестные подняли флаг Украины В крымском городе Судак «местные патриоты Украины» подняли флаг этой страны, заявил 9 августа на своей странице в Facebook советник главы Херсонской области Богдан Ковалев.

Общество Площадь пожаров в Сибири и на ДФО уменьшилась на 1,2 миллиона гектаров Площадь природных пожаров в трех субъектах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов удалось снизить более чем на 1,2 миллиона гектаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

Политика Названа дата начала работы Верховной рады нового созыва Первое заседание Верховной рады нового созыва состоится 29 августа, сообщает «112 Украина».

Происшествия В Архангельске вырос спрос на йод В свою очередь гендиректор сети "Ригла" Александр Филиппов подтвердил, что спрос покупателей на йодосодержащие препараты в аптеках Архангельска ненадолго вырос в четверг, но заверил, что в продаже они есть.

Происшествия Против мэра Туапсе возбудили уголовное дело В отношении главы Туапсинского городского поселения Владимира Зверева возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий и служебном подлоге (ч. 2 ст. 286, ч. 2 ст. 292, ч. 1 ст. 292 УК РФ).

Общество В России впервые замечен сельдяной король Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.

Шоу-бизнес Максим Фадеев решил прекратить сотрудничество с Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз документ о расторжении контракта.

Технологии «Амедиатека» признала проблемы в работе после обновления Видеосервис «Амедиатека» после перехода на новую платформу все еще не может в полном объеме восстановить свою работу.

Экономика Федеральный министр попросил Utair ограничить рост продаж билетов Глава Минтранса Евгений Дитрих рекомендовал авиакомпании Utair ограничить рост продажи билетов.

Гаджеты Huawei анонсировала оболочку EMUI 10 В ходе ежегодного мероприятия Huawei Developers Conference, на которой компания делится с разработчиками новостями об аппаратных и программных решениях, Huawei официально анонсировала оболочку EMUI 10.

Общество Минкультуры предложило запретить приносить еду в кино Что предлагается изменить Подготовленные Минкультуры поправки в закон "О государственной поддержке кинематографии РФ" предполагают законодательно закрепить положение, устанавливающее запрет на пронос на территорию кинотеатра продуктов и напитков, приобретенных за его пределами.

Происшествия Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.

Происшествия Директора ФБК Ивана Жданова арестовали на 10 суток Адвокат Владимир Воронин сообщил порталу "МБХ Медиа", что Ивана Жданова, главу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, отправили под административный арест на 10 суток.

Происшествия Лимузин Aurus впервые попал в ДТП Впервые лимузин Aurus был использован на церемонии инаугурации президента России Владимира Путина, которая состоялась 7 мая 2018 года.

Недвижимость Сбербанк снизит ставки по ипотеке для семей с детьми Сбербанк с 12 августа снизит процентные ставки по ипотеке с господдержкой для семей с двумя и более детьми на 1 п.п. — до 5%. Об этом кредитная организация сообщает в пресс-релизе.

Футбол Джорджевич подпишет контракт с «Локомотивом» до понедельника Как стало известно Sport24, нападающий «Зенита» Лука Джорджевич пока не подписал контракт с московским «Локомотивом».

Политика На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы обозначили территорией Японии На официальном сайте летних Олимпийских игр — 2020 в Токио Южные Курилы обозначили как часть Японии.

Шоу-бизнес В Москве похоронили Вилли Токарева В Москве на Калитниковском кладбище похоронили певца Вилли Токарева.

Политика США опоздали с противостоянием «Северному потоку-2» Сенат США, вероятно, слишком поздно начал предпринимать попытки помешать строительству газопровода из России в Германию.

Общество Ричард Гир доставил продукты на дрейфующее судно с мигрантами Американский актер Ричард Гир лично доставил продукты питания на испанское спасательное судно Open Arms, дрейфующее в Центральном Средиземноморье уже восьмой день, на борту которого находятся 121 человек и которое до сих пор отказывается принять какое-либо государство.

Энергетика МЭА понизило прогноз по увеличению спроса на нефть Оценка роста глобального спроса на нефть в 2019 году уменьшилась с 1,2 млн до 1,1 млн баррелей в сутки.

Политика Лидер движения против рабства «Альтернатива» пропал в Сирии Олег Мельников, лидер движения «Альтернатива», борющегося против современного рабства, пропал на территории Сирии.

Общество В Москве экстренно прервали эфиры федеральных каналов из-за шторма Вещание федеральных каналов на несколько минут прервали из-за сообщения о штормовом предупреждении.

Политика Гварамия обвинен в финансовых махинациях Главная прокуратура Грузии выдвинула обвинение бывшему генеральному директору "Рустави 2" Нику Гварамия в финансовых махинациях, которые привели к ущербу телекомпании в размере более 7 миллионов лари (порядка 2,38 миллиона долларов).