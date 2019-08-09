Экономика

Царские долги: французский депутат требует российские деньгиВести.Ru 05:07

Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.
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с чего всё началось

Во Франции предлагают решить вопрос о российских займах царских времён

Во Франции просят разъяснить, какие меры правительство готово принять, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по облигациям царских времён. Об этом говорится в запросе французского депутата Франсиса Веркамера, с текстом которого ознакомился RT.
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RT на русском01:24
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 08:57, Вашингтон
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Девочка, находясь на публике, повернулась к подданным Великобритании, сидящим ниже на трибунах, и показала им язык.
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Минкультуры предложило запретить приносить еду в кино

Что предлагается изменить Подготовленные Минкультуры поправки в закон "О государственной поддержке кинематографии РФ" предполагают законодательно закрепить положение, устанавливающее запрет на пронос на территорию кинотеатра продуктов и напитков, приобретенных за его пределами.
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В преддверии Дня транспортной службы уголовно-исполнительной системы, который отмечается 11 августа, ФСИН России проведет в Москве в воскресенье, 10 августа масштабный турнир по вождению автозаков.
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Государство выделяет $3 млрд на создание авиадвигателя большой тяги ПД-35 для проектируемого широкофюзеляжного самолета.
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Huawei представила собственную операционную систему

Huawei представила собственную операционную систему Harmony OS на ежегодной трехдневной конференции разработчиков в Дунгуане Huawei Developer Conference – 2019 (китайская провинция Гуандун – «Ведомости»), передает Reuters.
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В Петербурге легковой автомобиль наехал на трех пешеходов

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Как сообщает 1rnd со ссылкой на источник в правоохранительных органах, из изолятора в Миллеровском районе Ростовской области сбежал осужденный за убийство мужчина.
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