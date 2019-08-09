Во Франции просят разъяснить, какие меры правительство готово принять, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по облигациям царских времён. Об этом говорится в запросе французского депутата Франсиса Веркамера, с текстом которого ознакомился RT.

с чего всё началось

Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.

Политика В Крыму неизвестные подняли флаг Украины В крымском городе Судак «местные патриоты Украины» подняли флаг этой страны, заявил 9 августа на своей странице в Facebook советник главы Херсонской области Богдан Ковалев.

Происшествия Опубликовано видео момента ДТП с автобусом под Новороссийском Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео момента аварии пассажирского автобуса, который слетел в обрыв под Новороссийском 7 августа.

Происшествия Суд арестовал сдавшегося властям экс-президента Киргизии Атамбаева Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев помещен по решению суда в СИЗО Госкомитета национальной безопасности Киргизии, сообщил «РИА Новости» адвокат политика Сергей Слесарев.

Политика Советника-посланника американского посольства вызвали в МИД Советника-посланника американского посольства Тима Ричардсона вызвали в МИД и сделали представление из-за публикации информации о несанкционированной акции в Москве, сообщили в ведомстве.

Общество Журналистку Reuters, задержанную на акции 27 июля, вызвали в военкомат Цветкова как журналист Reuters работала у мэрии Москвы 27 июля, когда там проходила несогласованная акция протеста, и была задержана и доставлена в ОВД "Хорошевское".

Происшествия Директора ФБК Ивана Жданова арестовали на 10 суток Адвокат Владимир Воронин сообщил порталу "МБХ Медиа", что Ивана Жданова, главу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, отправили под административный арест на 10 суток.

Шоу-бизнес В Москве началось прощание с Вилли Токаревым Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.

Общество Дочь Кейт Миддлтон показала язык на публике Девочка, находясь на публике, повернулась к подданным Великобритании, сидящим ниже на трибунах, и показала им язык.

Общество Стала известна зарплата космонавтов в России Стоит отметить, что в пресс-службе сослались на зарплаты, указанные в «Положении о материальном обеспечении космонавтов в Российской Федерации».

Политика Орешкин рассказал о снятии разногласий по интеграции с Белоруссией Все принципиальные разногласия России и Белоруссии по сотрудничеству в рамках Союзного государства практически сняты, заявил 9 августа журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Происшествия В Балтийском море задержали нарушившую границу РФ финскую яхту Судно игнорировало запросы о выходе на связь и нарушила границу России.

Политика «Единая Россия» предложила определить в городах места для митингов Фракция "Единая Россия" в Госдуме предлагает определить в Москве место для проведения санкционированных митингов, им может стать проспект Сахарова.

Общество Минкультуры предложило запретить приносить еду в кино Что предлагается изменить Подготовленные Минкультуры поправки в закон "О государственной поддержке кинематографии РФ" предполагают законодательно закрепить положение, устанавливающее запрет на пронос на территорию кинотеатра продуктов и напитков, приобретенных за его пределами.

Экономика Черный хлеб резко подорожал в России Росстат говорит о том, что больше всего подскочила цена на черный хлеб - 9,6 процента, белый хлеб стал дороже на 8,3 процента, а серый - на 7,4 процента.

Космос Curiosity нашел на Марсе «слоеный пирог» Структуру из осадочных пород некоторые СМИ уже назвали «слоеным пирогом».

Политика Медведев прибыл в Киргизию на встречу с главами кабминов ЕАЭС Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Киргизию, где примет в пятницу участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое пройдет в киргизском городе Чолпон-Ата.

Общество В Москве 10 августа пройдут соревнования по вождению автозаков В преддверии Дня транспортной службы уголовно-исполнительной системы, который отмечается 11 августа, ФСИН России проведет в Москве в воскресенье, 10 августа масштабный турнир по вождению автозаков.

Политика На создание авиадвигателя ПД-35 выделят $3 млрд Государство выделяет $3 млрд на создание авиадвигателя большой тяги ПД-35 для проектируемого широкофюзеляжного самолета.

Гаджеты Huawei представила собственную операционную систему Huawei представила собственную операционную систему Harmony OS на ежегодной трехдневной конференции разработчиков в Дунгуане Huawei Developer Conference – 2019 (китайская провинция Гуандун – «Ведомости»), передает Reuters.

Финансы Трамп заявил о своем недовольстве курсом доллара и ФРС Президент США Дональд Трамп опять обрушился с критикой на работу Федеральной резервной системы (ФРС) Соединенных Штатов.

Происшествия В Ростовской области из изолятора сбежал убийца Как сообщает 1rnd со ссылкой на источник в правоохранительных органах, из изолятора в Миллеровском районе Ростовской области сбежал осужденный за убийство мужчина.

Общество Росстат назвал средний возраст женщин при рождении ребенка Средний возраст женщины при рождении ребенка растет во всем мире, отметил заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергей Шульгин.

Экономика Минстрой отчитался о росте объемов строительства жилья в России В 2024 году будет завершено строительство 120 млн кв. м, при этом 80 млн "квадратов" придется на многоквартирные дома, Президент России Владимир Путин поручил увеличить объемы строительства в России до 120 млн кв. м. Глава государства подчеркнул, что улучшать свои жилищные условия должны не менее 5 млн российских семей ежегодно.