Политика

Во Франции предложили России вернуть царские долгиBFM.ru 09:14

Некоторые вкладчики получили прибыль, но многие остались ни с чем после того, как в 1918 году советская власть издала декрет, аннулирующий государственные займы царских времен. В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.
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с чего всё началось

Во Франции предлагают решить вопрос о российских займах царских времён

Во Франции просят разъяснить, какие меры правительство готово принять, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по облигациям царских времён. Об этом говорится в запросе французского депутата Франсиса Веркамера, с текстом которого ознакомился RT.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:01, Вашингтон
Общество

В Поморье не выявили радиационной угрозы после взрыва на полигоне

Управление Роспотребнадзора по Архангельской области в ходе проверки не нашел оснований для беспокойства за жизнь и здоровье северян после взрыва на военном полигоне.
Обновлено в 10:27
Происшествия

Новые взрывы на арсенале под Ачинском. Есть пострадавшие

На складе артиллерийских боеприпасов в поселке Каменка, что в Ачинском районе Красноярского края, снова прогремели взрывы.
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Шоу-бизнес

В Москве началось прощание с Вилли Токаревым

Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.
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Общество

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Заработную плату медицинских работников, педагогических работников, работников культуры, осуществляющих трудовую деятельность в государственных или муниципальных учреждениях предлагается установить на уровне не ниже двойной величины прожиточного минимума, установленной в субъекте РФ, в котором такой работник осуществляет трудовую деятельность.
Обновлено вчера в 10:32
Общество

В Минкультуры предложили запретить приносить свою еду в кинозалы

В Министерстве культуры подготовили несколько поправок к закону «О государственной поддержке кинематографии России», одной из которых является предложение запретить приносить свою еду и напитки на территорию кинозалов.
Обновлено в 08:23
Политика

Трамп заявил о неготовности к торговой сделке с Китаем

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Обновлено в 10:52
Футбол

Мевля может променять «Зенит» на «Сочи»

Футболист петербургского футбольного клуба «Зенит» Миха Мевля может покинуть расположение сине-бело-голубых. Защитником интересуется «Сочи».
Обновлено в 09:44
Политика

На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы обозначили территорией Японии

На официальном сайте летних Олимпийских игр — 2020 в Токио Южные Курилы обозначили как часть Японии.
Обновлено в 03:36
Происшествия

Атамбаеву предъявили обвинение и отправили в СИЗО

Обновлено в 02:39
Шоу-бизнес

Дочь Пригожина похудела на 21 кг

За восемь месяцев дочь известного продюсера, кажется, совершила невозможное. Двушке удалось похудеть до 91 кг.
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес

Галина Юдашкина рассказала, как поддерживать форму в отпуске

Галина Юдашкина родила своему мужу, бизнесмену Петру Максакову, двух сыновей: Анатолиия и Аркадия.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках Сергея Фомина

Басманный суд Москвы принял решение арестовать на два месяца Сергея Фомина, которого обвиняют в участии в массовых беспорядках 27 июля, передает «Интерфакс».
Обновлено в 10:23
Политика

Киев подготовил 800 полицейских для возвращения Донбасса

МВД Украины подготовило порядка 800 полицейских, которые будут задействованы в операции по возвращению Донбасса под контроль Киева, сообщает пресс-служба Национальной полиции страны в пятницу, 9 августа.
Обновлено в 11:34
Шоу-бизнес

Фадеев расторг контракт с Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Политика

Захарова оценила пропуск Украиной российского самолета

Обновлено в 05:25
Общество

Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве

Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено вчера в 14:33
Политика

«Борис Николаевич, я не готов». Почему Ельцин назвал преемником Путина

Хотя Ельцин напоминает, что до президентских выборов еще год, и "россияне будут иметь возможность оценить человеческие и деловые качества Путина", на самом деле власть он передаст преемнику раньше.
Обновлено в 01:00
Финансы

ЦБ РФ: санкции США не повредят российскому рынку еврооблигаций

Ранее Госдеп США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей, которые вступят в силу «предположительно 19 августа или около того» и будут действовать минимум 12 месяцев.
Обновлено в 11:36
Происшествия

В Екатеринбурге один человек погиб при падении лифта в шахту

Рабочий погиб, когда на него во время ремонтных работ в жилом доме в Екатеринбурге упала кабина лифта, прокуратура начала проверку, сообщает надзорное ведомство.
Обновлено в 10:19
Общество

В Москве сильный ветер повалил 15 деревьев

В Москве из-за сильного ветра упало 15 деревьев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Обновлено в 08:47
Общество

В Москве 10 августа пройдут соревнования по вождению автозаков

В преддверии Дня транспортной службы уголовно-исполнительной системы, который отмечается 11 августа, ФСИН России проведет в субботу в Москве масштабный турнир по вождению автозаков.
Обновлено в 07:08
Космос

Хаббл демонстрирует новый портрет Юпитера

Как и в случае с предыдущими снимками Юпитера, сделанными Хабблом, новое изображение подтверждает, что шторм, который бушевал на поверхности Юпитера в течение, по крайней мере, 150 лет, продолжает сокращаться.
Обновлено вчера в 14:45
Футбол

Футболист дортмундской «Боруссии» Филипп перешел в московское «Динамо»

Нападающий дортмундской "Боруссии" Максимилиан Филипп перешел в московский футбольный клуб "Динамо".
Обновлено в 06:17
Гаджеты

Huawei представила собственную операционную систему

Компания Huawei представила собственную операционную систему Harmony OS на конференции разработчиков в китайской провинции Гуандун.
Обновлено в 10:32
Общество

В России появится национальный стандарт на школьную форму

Обновлено в 03:41
Недвижимость

Сбербанк снизит ставки по ипотеке для семей с детьми

Сбербанк с 12 августа снизит процентные ставки по ипотеке с господдержкой для семей с двумя и более детьми на 1 п.п. — до 5%. Об этом кредитная организация сообщает в пресс-релизе.
Обновлено в 08:19
Общество

Бывшая жена Потанина требует от него 5,8 млрд фунтов

Бывшая жена миллиардера, совладельца и президента «Норникеля» Владимира Потанина Наталия подала иск на бывшего мужа в британский суд на 5,8 млрд английских фунтов ($6,3 млрд), пишут Telegraph и The Times.
Обновлено в 11:44
Общество

В России впервые замечен сельдяной король

Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.
Обновлено вчера в 09:05
Общество

СК предупредил об ответственности за участие в несогласованных акциях 10 августа

СК отмечает, что в интернете и социальных сетях звучат призывы к участию в «мирных прогулках» по Москве 10 августа после согласованного митинга.
Обновлено в 11:47
Политика

В Крыму неизвестные подняли флаг Украины

Обновлено в 06:31
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