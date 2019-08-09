Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долгиBFM.ru 09:14
Некоторые вкладчики получили прибыль, но многие остались ни с чем после того, как в 1918 году советская власть издала декрет, аннулирующий государственные займы царских времен. В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.
Читать в источнике
Оценить518
с чего всё началось
Во Франции просят разъяснить, какие меры правительство готово принять, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по облигациям царских времён. Об этом говорится в запросе французского депутата Франсиса Веркамера, с текстом которого ознакомился RT.RT на русском00:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 10:31, Вашингтон
Происшествия
Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат
Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Мосгортранс подал иски к участникам акции протеста 27 июля
ГУП «Мосгортранс» и ГБУ «Автомобильные дороги» подали иски к участникам несогласованной акции в Москве 27 июля о возмещении имущественного вреда, который был нанесён транспортному предприятию и городскому хозяйству во время митинга.
Обновлено в 10:02
Политика
В Крыму неизвестные подняли флаг Украины
В крымском городе Судак «местные патриоты Украины» подняли флаг этой страны, заявил 9 августа на своей странице в Facebook советник главы Херсонской области Богдан Ковалев.
Обновлено в 06:31
Гаджеты
Huawei представила новую операционную систему Harmony OS
Как отметили на презентации, новая операционная система Harmony OS не повторяет Android, она работает на основе микроядра и позволяет синхронизировать различные устройства: компьютеры, телефоны и технику для умного дома.
Обновлено в 03:57
Футбол
«Краснодар» заинтересовался воспитанником «Барселоны»
В борьбе за футболиста, являющегося воспитанником "Барселоны", "быки" являются фаворитами.
Обновлено в 10:16
Политика
Захарова поблагодарила Украину, пропустившую российский самолет
Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила Украину, которая впервые с 2015 года разрешила пассажирскому самолету войти в свое воздушное пространство.
Обновлено в 03:47
Футбол
Джорджевич подпишет контракт с «Локомотивом» до понедельника
Как стало известно Sport24, нападающий «Зенита» Лука Джорджевич пока не подписал контракт с московским «Локомотивом».
Обновлено в 07:46
Здоровье
Роспотребнадзор отчитался о проверках после взрыва под Северодвинском
Глава управления Роспотребнадзора по Архангельской области заявил об отсутствии рисков для местных жителей в связи со вчерашним ЧП на объекте ВМФ под Северодвинском.
Обновлено в 10:07
Происшествия
В Екатеринбурге во время ремонта лифт упал в шахту и придавил рабочего
Во время ремонта лифта, кабина сорвалась вниз и упала в шахту.
Обновлено в 10:07
Общество
Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено вчера в 14:33
Общество
Амиран Сардаров раскритиковал Юрия Дудя за «хайп» на митингах в Москве
Российский видеоблогер, создатель популярного канала «Дневник Хача» Амиран Сардаров раскритиковал своего коллегу-блогера Юрия Дудя, собравшегося принять участие в санкционированном митинге оппозиции в Москве.
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес
В Москве началось прощание с Вилли Токаревым
Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.
Обновлено в 04:30
Здоровье
Жителей Краснодара атакует лихорадка Западного Нила
В Краснодаре официально подтверждены случаи лихорадки Западного Нила.
Обновлено вчера в 11:24
Общество
МТС официально передумал повышать тарифы на мобильную связь в Крыму
Мобильный оператор связи МТС сообщил об отказе от повышения своих тарифов, распространенных в Крыму.
Обновлено в 06:57
Политика
В России оценили слова Эрдогана о Крыме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено вчера в 13:49
Происшествия
Суд арестовал водителя автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском
Приморский районный суд Новороссийска в пятницу арестовал до 8 октября водителя экскурсионного автобуса Романа Полякова по делу о ДТП под Новороссийском, в результате которого три человека погибли, еще более 40 пострадали, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 09:30
Футбол
Филипп из «Боруссии» и Нойштедтер перешли в «Динамо»
Филипп перешел в «Динамо» из «Боруссии», за которую выступал с 2017 года. Играет за сборную Германии с 2016 года.
Обновлено в 08:03
Общество
В Британии живет щенок с шестью лапами
В графстве Эссек в Великобритании 33-летняя женщина купила у заводчиков необычного пса. У собачки шесть лап, пишет Daily Mail.
Обновлено в 08:31
Гаджеты
Kingston запустила в продажу модули под AMD EPYC
Благодаря показателю 3200 МТ/с, частоте работы памяти нового поколения, поддерживаемой семейством процессоров AMD EPYC, каждый модуль DIMM обеспечивает пропускную способность 25,6 ГБ/с.
Обновлено в 08:54
Политика
Зеленский может встретиться с Трампом в Нью-Йорке
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор сообщил о том, что сейчас прорабатывается возможность провести встречу между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским.
Обновлено в 08:07
Авто
Представлен автобус МАЗ нового поколения
Минский автозавод отметил свой 75-летний юбилей премьерой третьего поколения городского автобуса, который получил индекс МАЗ-303.
Обновлено в 09:12
Политика
Первое заседание Верховной рады нового созыва пройдёт 29 августа
«Торжественное заседание состоится 29 августа 2019 года, как и первое пленарное заседание Верховной рады», — сказал глава политсилы Дмитрий Разумков.
Обновлено в 08:26
Политика
В Киеве предложили приостановить работу Украины в минском формате
Представитель Киева в подгруппе по политическим вопросам контактной группы Роман Бессмертный написал на своей странице в Facebook, что Украина должна приостановить работу в минском формате до встречи в нормандском формате из-за гибели четырех украинских военнослужащих в Донбассе.
Обновлено в 04:32
Экономика
Черный хлеб резко подорожал в России
Росстат говорит о том, что больше всего подскочила цена на черный хлеб - 9,6 процента, белый хлеб стал дороже на 8,3 процента, а серый - на 7,4 процента.
Обновлено вчера в 06:23
Политика
США продолжают искать альтернативу «Северному потоку-2»
Вашингтон активно ищет альтернативу энергетическому проекту "Северный поток-2".
Обновлено вчера в 12:30
Футбол
Игрока «Гамбурга» подозревают в подмене имени и возраста
Полузащитник "Гамбурга" Бейкери Джатта подозревается в подмене имени и возраста, сообщает Sport Bild.
Обновлено в 03:53