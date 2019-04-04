Футбол

Canal +: «Реал» и Рабьо достигли устной договоренности о трансфереSports.ru 04:10

Полузащитник «ПСЖ» Адриен Рабьо по завершении сезона может стать игроком «Реала». 24-летний хавбек дал устное согласие представителям мадридского клуба о летнем переходе, сообщает As со ссылкой на Canal +.
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Рабьо близок к переходу в «Реал»

Советский спорт03:52

СМИ: футболист ПСЖ Рабьо намерен перейти в «Реал» в качестве свободного агента

ТАСС02:36

Рабьо определился с клубом, в котором будет выступать

Soccer.ru02 апреля в 03:52

СМИ: Рабио достиг устной договоренности о переходе в «Реал»

Матч ТВ01:35

Canal +: «Реал» и Рабьо достигли устной договоренности о трансфере

Sports.ru04:10

Рабьо близок к подписанию контракта с «Реалом»

Чемпионатвчера в 17:42

СМИ: Рабьо достиг устной договоренности о переходе в «Реал»

Sport24.ru02:18
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 05:23, Ашберн
Политика

В Севастополе украинских диверсантов приговорили к 14 годам колонии

Севастопольский городской суд признал его виновным в подготовке диверсии в составе организованной группы и незаконном обороте огнестрельного оружия и приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии строго режима со штрафом 200 тысяч рублей.
Обновлено в 02:31
Происшествия

На Урале проверят инцидент с пенсионеркой «на коленях» в травмпункте

Сообщалось, что в Первоуральске пенсионерка, у которой повреждены ноги, вынуждена была "на коленях" спускаться со второго этажа больница, на котором находится травмпункт.
Обновлено в 02:32
Происшествия

Врач скорой помощи в Благовещенске ногой проверил, жив ли пациент

Обновлено в 02:14
Политика

Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на стадионе

Действующий президент Украины Петр Порошенко согласился провести дебаты с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским на крупнейшем стадионе Киева, а не в телестудии.
Обновлено вчера в 21:49
Политика

Вице-спикер Рады признала, что разместила фейк на российскую тему

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко признала, что опубликовала на своей Facebook-странице фейковую новость о якобы причастности российской компании к видеоролику кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, и удалила ее.
Обновлено в 04:36
Политика

Гендиректор «Ил» Алексей Рогозин уйдет из ОАК

Сам господин Рогозин сегодня не стал комментировать информагентствам информацию о своем уходе из ОАК.
Обновлено в 04:40
Политика

Конституционный суд признал законным повышение пенсионного возраста

Конституционный суд посчитал законным изменение пенсионного возраста, поскольку основной закон допускает это, говорится в определении суда.
Обновлено в 04:19
Общество

Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в мае

Длинные майские каникулы стали результатом переноса выходных 5 и 6 января, а также 23 февраля, пояснили в Роструде.
Обновлено вчера в 07:15
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова и Ксения Собчак попарились в бане вместе

Анастасия Волочкова дала интервью Ксении Собчак. Съемки проходили прямо в большом доме балерины.
Обновлено в 04:14
Происшествия

Источник раскрыл обстоятельства гибели совладелицы S7 Филевой

Обновлено в 02:21
Транспорт

Временно закрытый участок «красной» ветки метро откроют досрочно

Закрытый из-за строительства Большой кольцевой линии Московского метрополитена участок Сокольнической ("красной") линии возобновит работу на два дня раньше, чем было запланировано — 4 апреля.
Обновлено вчера в 17:27
Театры

Актриса дала пощечину зрительнице на спектакле «Груз 300» в Петербурге

Обновлено вчера в 12:40
Происшествия

Попавший в ДТП на трассе М-4 водитель нелегально перевозил пассажиров

Ространснадзор установил, что водитель микроавтобуса, который попал в ДТП на трассе М-4 «Дон», совершал нелегальную перевозку пассажиров, сказано на сайте ведомства.
Обновлено в 04:41
Футбол

Россия поднялась на 46-е место в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновленный рейтинг сборных команд. В нем Россия поднялась на 46-е место.
Обновлено в 05:13
Единоборства

Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры в MMA

Накануне ирландский боец обменялся оскорбительными заявлениями в социальных сетях с действующим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Обновлено в 02:53
Экономика

Керимов продал 3,84% акций «Полюса» за $390 млн

Продающий акционер получит около $390 млн. Накануне РБК писал, что Керимов решил продать на бирже 3,5% вторичных акций компании.
Обновлено в 05:03
Армия и оружие

Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения

Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Общество

Эксперты назвали перспективные сферы для трудоустройства выпускников

В России выпускники высших и средних профессиональных учебных заведений имеют большие шансы быстро трудоустроиться в сферах здравоохранения и информационных технологий.
Обновлено в 04:35
Политика

В Венесуэле сообщили о начале уголовного процесса над Гуаидо

Глава комиссии по вопросам права Национального учредительного собрания Хулио Гарсия Серпа сообщил в эфире венесуэльского телевидения о начале уголовного процесса над объявившим себя временным президентом Хуаном Гуаидо.
Обновлено вчера в 21:42
Общество

Зарплата чиновников Свердловской области выросла на 10%

Зарплата чиновников в Свердловской области выросла почти на 10%, а у госслужащих региональных органов власти рост оказался еще выше.
Обновлено в 01:40
Армия и оружие

В сети появилось видео первого полета Ил-112В

В сети появилось видео первого полета нового военно-транспортного самолета Ил-112 В. Его опубликовал Авиационный комплекс им. Ильюшина.
Обновлено в 05:02
Общество

Голикова: смертность выросла в 32 российских регионах

По итогам 2018 года смертность выросла в каждом третьем регионе России.
Обновлено вчера в 06:18
Армия и оружие

Истребители Норвегии и Дании подлетели к российским Ту-160

Экипажи отработали дозаправку в воздухе. На отдельных этапах маршрута "Белых лебедей" сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии и Дании.
Обновлено в 01:58
Общество

Счетная палата проверит нацпроекты, «Роскосмос» и телеканал «Звезда»

Аудиту в 2019 году подвергнутся, в частности, «Роскосмос», строительство железнодорожных подходов к Крымскому мосту, ход реализации нацпроектов, телеканал «Звезда» и Пенсионный фонд, следует из плана, поступившего в РБК.
Обновлено в 04:30
Происшествия

Итоговое заключение о крушении Boeing в Эфиопии подготовят за год

На подготовку итогового заключения о крушении Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines потребуется один год.
Обновлено в 04:57
Политика

ВЦИОМ назвал процент россиян, которые симпатизируют Порошенко

63% граждан России не расположены ни к Порошенко, ни к Зеленскому. 4 апреля ЦИК Украины закончил подсчет голосов после выборов 31 марта.
Обновлено в 03:10
Политика

Экс-мэр Таллина попросил обсудить отмену санкций с Россией

Экс-мэр эстонского Таллина Эдгар Сависаар обратился к властям своей страны с призывом пересмотреть санкционную политику в отношении Москвы.
Обновлено в 03:09
Кино

Тело актера Алексея Булдакова отправили из Монголии в Россию

Обновлено в 00:32
Культура

Дольф Лундгрен не встретится с Путиным

Обновлено вчера в 17:35
Армия и оружие

В День Победы над столицей пролетит самолет «Премьер»

Обновлено в 01:30
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Адриан Рабьо
Французский футболист
Французский футболист, полузащитник клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции.
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Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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