Canal +: «Реал» и Рабьо достигли устной договоренности о трансфереSports.ru 04:10

Полузащитник «ПСЖ» Адриен Рабьо по завершении сезона может стать игроком «Реала». 24-летний хавбек дал устное согласие представителям мадридского клуба о летнем переходе, сообщает As со ссылкой на Canal +.

Canal +: «Реал» и Рабьо достигли устной договоренности о трансфере

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