Происшествия

Cамолет «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в СочиВечерняя Москва вчера в 09:34

Самолет A320 «Уральских авиалиний», выполнявший рейс из Тель-Авива в Сочи со 160 пассажирами на борту, 23 августа совершил аварийную посадку на российском курорте из-за проблем с колесом. Об этом сообщил представитель авиагавани.
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Сергей Скуратов
Борт благополучно сел в Геленджике с незначительными неисправностями. Сейчас производится высадка пассажиров, после чего он полетит домой.
— Сергей Скуратов, российский архитекторИнтерфакс вчера в 10:30

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