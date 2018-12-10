Происшествия

Cамолет «Белавиа» совершил жесткую посадку в аэропорту Борисполь
ТАСС
вчера в 17:48

Самолет белорусской авиакомпании "Белавиа" в воскресенье совершил жесткую посадку и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в киевском аэропорту Борисполь. Об этом со ссылкой на директора аэропорта Павла Рябикина сообщил новостной портал "Вести Украина".
ТАССвчера в 17:48
Павел Рябикин
Мы на какое-то время закрывали полосу для того, чтобы очистить ее. Самолет самостоятельно дошел до места стоянки. Самолет принадлежит Белоруссии, и они будут выяснять причины произошедшего. У него поцарапан обтекатель. Других повреждений нет.
— Павел Рябикин, украинский политикНТВ вчера в 18:57

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