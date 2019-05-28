Футбол

Цаллагов, Бабурин, Полоз и Байрамян покинули «Рубин»РИА Новости 13:10

Голкипер Бабурин, защитник Цаллагов и нападающий Полоз были арендованы казанским клубом у петербургского "Зенита", а полузащитник Байрамян - у "Ростова". "Рубин" в сезоне-2018/19 занял 11-е место в чемпионате России.
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Казанский «Рубин» покинули четверо игроков

Татар-информ13:44

Бабурин, Цаллагов, Байрамян и Полоз уходят из «Рубина»

Soccer.ru13:23

«Рубин» объявил об уходе Бабурина, Байрамяна, Цаллагова и Полоза

Чемпионат13:00

«Рубин» объявил об уходе четырех футболистов

Inkazan12:49

Бабурин, Байрамян, Полоз и Цаллагов покидают «Рубин»

Спорт-Экспресс12:32

Цаллагов, Бабурин, Полоз и Байрамян покинули «Рубин»

РИА Новости13:10

Байрамян, Полоз, Цаллагов и Бабурин покинули «Рубин»

Sports.ru13:12
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 14:14, Ашберн
Экономика

Центробанк модернизирует сторублевые купюры

Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.
Обновлено в 07:34
Экономика

На Украине сало подорожало на 70 процентов

На Украине свиное сало подорожало на 70 процентов за два года, передает УНН со ссылкой на данные госстатистики.
Обновлено в 08:52
Авто

Алексей Чадов стал лицом рекламной кампании Haval F7

Обновлено в 12:12
Армия и оружие

На Украине рассказали о срочной отмене операции по «деоккупации» Крыма

Замана пояснил, что об отмене операции ему рассказывали должностные лица — официальных документов он не видел.
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Политика

Депутаты на Урале предложили запретить удаление когтей у кошек

В заксобрании Свердловской области обсудят возможность запрета операций по удалению когтей вместе с кончиками пальцев у кошек.
Обновлено вчера в 10:07
Происшествия

Опубликованы показания свидетелей крушения самолета совладелицы S7

Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) обнародовало предварительные результаты расследования катастрофы самолет Epic LT близ Франкфурта, в котором погибла совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено вчера в 21:28
Здоровье

Новые правила ОМС вступили в силу с 28 мая

Как сообщили НИА Томск в пресс-службе администрации Томской области, новые правила обязательного медицинского страхования предусматривают контроль страховых медорганизаций за соблюдением прав застрахованных и взаимодействие территориального фонда ОМС, страховых организаций и лечебных учреждений.
Обновлено в 06:54
Общество

Треть россиян захотели летом отдохнуть в Крыму

Треть россиян (31%) хотела бы отдохнуть в Крыму летом 2019 года.
Обновлено в 09:48
Космос

Впервые в космосе с помощью CRISPR была отредактирована ДНК

Астронавты изучали, как работают механизмы восстановления ДНК в космосе, поэтому они разрезали нити генетического кода гриба в нескольких местах, чтобы имитировать радиационное повреждение.
Обновлено вчера в 05:32
Политика

Шеф-редактор агентства Sputnik Литва попал в базу данных «Миротворца»

Шеф-редактор агентства Sputnik Литва Марат Касем, задержанный во вторник в аэропорту Вильнюса, попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец".
Обновлено в 12:58
Политика

Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство

Обновлено в 09:21
Экономика

В Петербурге приостановят открытие новых магазинов X5 Retail Group

По результатам 2018 года доля ретейлинговой компании X5 Retail Group (бренды «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель») на продовольственном рынке Петербурга составила 27,03%.
Обновлено в 11:21
Происшествия

В Японии неизвестный с ножом напал на школьников

Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено вчера в 19:44
Хоккей

Игорь Никитин признан лучшим тренером сезона в КХЛ

Игорь Никитин признан лучшим тренером КХЛ в сезоне 2018/19. Об этом сообщает корреспондент Sport24 Дарья Тубольцева с закрытия сезона КХЛ.
Обновлено в 13:25
Политика

Земан заявил, что «Северный поток-2» соответствует интересам Чехии

Строительство газопровода "Северный поток-2" полностью соответствует национальным интересам Чехии.
Обновлено в 10:30
Армия и оружие

Сербия направила армию к границе с Косово

Колонна автомобилей с солдатами и оружием выдвинулась из казарм в городе Кралево предположительно в сторону границы с Косово и Метохией, сообщает сербское новостное агентство Tanjug.
Обновлено в 11:11
Политика

В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии

Студентка из Боснии выдала себя за племянницу российского миллиардера во время встречи с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе, пишет австрийское издание Kronen Zeitung со ссылкой на источники.
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес

40-летняя Ирина Слуцкая станет мамой в третий раз

В семье чемпионки мира по фигурному катанию Ирины Слуцкой ожидают пополнение. Вскоре спортсменка станет мамой в третий раз.
Обновлено в 06:38
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила новый клип

Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено в 10:50
Общество

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Авто

Электрический кроссовер BMW получит огромный изогнутый экран

BMW не является первым автопроизводителем, внедрившим сверхширокий дисплей, поскольку у будущего электрического ситикара Honda E также будет гигантский экран, почти такой же широкий, как приборная панель.
Обновлено в 05:18
Экономика

На Урале добыли самый крупный за 30 лет изумруд

Обновлено в 09:17
Происшествия

Забытое 600-летнее цунами изменило историю

Обновлено в 08:23
Авто

Внедорожный Kia XCeed сфотографирован без камуфляжа

По слухам машина будет называться Kia XCeed, и она как видно на фото, отличается от классических версий семейства Ceed.
Обновлено в 11:19
Шоу-бизнес

Собака укусила дочь Ирины Салтыковой за лицо

Алиса Салтыкова рассказала фанатам в соцсети Instagram, как собака полгода назад укусила ее за лицо.
Обновлено в 08:58
Хоккей

Выигравшие ЧМ финские хоккеисты сломали чемпионский кубок

Финские хоккеисты сломали кубок, которые они получили за победу на чемпионате мира.
Обновлено в 13:33
Политика

Лидер Косова рассказал о задержании россиянина

Лидер непризнанной Республики Косово Хашим Тачи заявил, что российского гражданина задержали в связи с оказанием сопротивления полиции.
Обновлено в 07:35
Музыка

Литва потребовала признать ошибку при голосовании на Евровидении

Литовский певец Юриюс Векленко не прошел в финал Евровидения из-за ошибки в подсчете голосов, утверждает общественный вещатель LRT.
Обновлено в 12:47
Хоккей

Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком

Обновлено вчера в 20:32
Экономика

Смольный назвал три источника для триллионного бюджета Петербурга

По поручению врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о выходе к 2024 году на бюджет города в размере 1 трлн рублей, завершается работа над планом по повышению доходов казны Петербурга.
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