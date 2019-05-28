Футбол

Бабурин, Байрамян, Полоз и Цаллагов покидают «Рубин»Спорт-Экспресс 12:32

"Рубин" в своем официальном Твиттере сообщил об уходе голкипера Егора Бабурина, защитника Ибрагима Цаллагова, полузащитника Хорена Байрамяна, а также нападающего Дмитрия Полоза. Они покидают команду после окончания арендных договоров.
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