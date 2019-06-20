Политика

Call-центр прямой линии с Путиным подвергся DDoS-атакеRT на русском 06:54

Call-центр, принимающий звонки на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, подвергся массированной DDoS-атаке из-за рубежа.
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Ведущая в момент прямой линии с Путиным сообщила о DDoS-атаке

РБК07:16

Ведущая «Прямой линии» с Путиным сообщила о DDos-атаке

Snob.ru07:13

В «Ростелекоме» прокомментировали атаку на прямую линию с президентом

RT на русском07:20

Украинские хакеры атаковали прямую линию с Путиным

Lenta.ru06:53

Кол‐центр прямой линии подвергся DDoS‐атаке

Телеканал 360°06:49

Хакеры атаковали «прямую линию» с Путиным

Газета.Ru06:48

В колл-центре «Прямой линии» с Путиным сообщили о DDOS-атаке

Дождь06:58
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 07:24, Вашингтон
Экономика

Путин рассказал о тяжелой жизни россиян

Президент России Владимир Путин согласился, что жить россиянам стало тяжелее.
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Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку

Обновлено вчера в 12:03
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Имея 900 тысяч рублей в кошельке, можно купить отличный рамный внедорожник Great Wall Hover H5 2014-2015 года с подключаемым передним приводом и понижающим рядом.
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Цены на отопление пересчитают в России

В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.
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Загитова рассказала, какой вопрос задала бы Путину

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Происшествия

Известную спортсменку похитили в Новосибирске

Следователи возбудили уголовное дело по факту похищения легкоатлетки Елены Рухляды в Новосибирске.
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Происшествия

В нефтепроводе «Дружба» вновь нашли загрязненную нефть

На одном из участков нефтепровода «Дружба» на границе Белоруссии и Польши было зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой, сообщает «Транснефть».
Обновлено в 06:48
Армия и оружие

National Interest указал на опасность для НАТО российских С-400

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«Дочка» «Ростеха» и «ГЛОНАССа» станет оператором дорожных камер

Правительство РФ готовит распоряжение, по которому установкой новых дорожных камер будет заниматься дочернее предприятие "Ростеха" и АО "ГЛОНАСС" - компания ГЛОНАСС БДД, пишет в четверг газета "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:30
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УЕФА поздравил братьев Березуцких с днем рождения

Обновлено в 06:30
Транспорт

Четыре новые станции метро открылись на Сокольнической линии в Москве

Обновлено в 05:52
Политика

Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии

Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Обновлено в 07:11
Происшествия

В Осло погиб в ДТП сотрудник торгпредства России

Сотрудник торгпредства Российской Федерации в Норвегии погиб в Осло в автоаварии, сообщило посольство РФ.
Обновлено в 04:51
Политика

Избитый в Черкассах украинский журналист умер

Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.
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Шоу-бизнес

Дарья Мороз снялась обнаженной в компании неизвестного мужчины

Звезда, долгое время носившая экстремально короткую стрижку, предстала абсолютно обнаженной в новом романтическом образе в компании неизвестного мужчины.
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес

Катрин Асси прокомментировала роман с мужем Екатерины Климовой

Напомним, накануне, мужу Екатерины Климовой Геле Месхи приписали роман с Катрин, в качестве доказательства опубликовав фотографии объятий Месхи и Асси на Московском международном кинофестивале, прошедшем в столице этой весной.
Обновлено в 05:00
Политика

Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата

Почетный патриарх Филарет на проходящем поместном соборе в Киеве объявил о восстановлении раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 06:52
Общество

После жалобы мурманского врача на низкую зарплату назначена проверка

«Прямая линия» с Владимиром Путиным идёт всего час, а в регионах уже начали реагировать на жалобы и вопросы, озвученные в прямом эфире.
Обновлено в 06:18
Транспорт

Бесплатный проезд по платной дороге обойдется в 2,5 тысячи рублей

В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России разработало поправки в КоаП РФ и Бюджетный кодекс о введении нового штрафа для автомобилистов — 2,5 тыс. руб. за несанкционированный проезд по платной дороге.
Обновлено в 03:50
Политика

Путин ответил на критику «Единой России» и напомнил об ужасах 1990-х

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал вопрос о политическом курсе «банды патриотов во главе "Единой Россией"».
Обновлено в 07:04
Общество

В Москве нашли значок дворника конца XIX века

Археологи в Москве обнаружили металлический значок дворника, жившего в конце XIX века. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии 20 июня.
Обновлено в 06:59
Происшествия

СК проверяет жалобу орловской учительницы Путину на низкую зарплату

Следственные органы начали проверку по обращению учителя из Орла на «прямую линию» президента Владимира Путина 20 июня — женщина рассказала о крайне низкой зарплате.
Обновлено в 07:11
Шоу-бизнес

Бари Алибасов дал первое после отравления интервью

Обновлено вчера в 00:06
Политика

В Москве идет второй час «прямой линии» Владимира Путина

В ходе прямой линии Путину продемонстрировали фотографии из Ростовской, Нижегородской и Свердловской областей, на которых были запечатлены горы мусора.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Следствие попросило арестовать бизнесмена Бойко-Великого

Следствие попросило арестовать фигурантов дела о хищениях средств банка «Кредит-Экспресс», в том числе бизнесмена Василия Бойко-Великого.
Обновлено в 06:02
Происшествия

Под Челябинском в ДТП с автобусом и бензовозом погибли два человека

Два человека погибли и семеро получили серьезные увечья в результате автокатастрофы на 1750 километре федеральной автодороги М5 "Урал".
Обновлено в 01:09
Политика

По делу о крушении MH17 обвинят троих россиян

Объединенная следственная группа назвала имена людей, подозреваемых в причастности к крушению «Боинга» на востоке Украины в июле 2014 года, сообщают RTL News.
Обновлено вчера в 06:55
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Из «китовой тюрьмы» в Приморье начали вывозить косаток и белух

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Первые внедорожники GAC GS8 появились в России

Китайский флагманский внедорожник GAC GS8 готовится к выходу на российский рынок.
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Прямая линия с Путиным 2019Больше новостей по теме
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