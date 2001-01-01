Футбол
Calciomercato: Сане и Жезус хотят покинуть «Манчестер Сити»Бомбардир.ру 05:30
Несколько игроков «Манчестер Сити» хотят покинуть клуб во время летнего трансферного окна, сообщает Calciomercato. По информации источника, речь идет о семи-восьми футболистах, в том числе Лерое Сане и Габриэле Жезусе. Немец выступает за «Сити» с 2016 года, а бразилец – с 2017-го.
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