Футбол

Calciomercato: «Интер» и «Милан» хотят купить Влашича летом
Sports.ru
14:44

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, права на которого принадлежат «Эвертону», интересен итальянским клубам. На 21-летнего хавбека претендуют «Интер» и «Милан».
Sports.ru14:44

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Влашич нужен двум итальянским клубам

Нева Спорт15:58

«Милан» включился в борьбу за полузащитника ЦСКА Влашича

Sport24.ru15:58

В Италии сообщили, что «Интер» и «Милан» готовы побороться за Влашича

Советский спорт15:43

Агент: если Влашич не вернётся в «Эвертон», клуб продаст его за большие деньги

Чемпионат16:17

Влашич интересен «Милану» и «Интеру»

Евро-футбол.ру14:20

СМИ: «Интер» и «Милан» хотят купить Влашича

Спорт-Экспресс14:03

Calciomercato: «Интер» и «Милан» хотят купить Влашича летом

Sports.ru14:44
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Футбол

Дзюба был признан лучшим игроком сборной России в Лиге наций

Болельщики назвали нападающего сборной России Артема Дзюбу лучшим игроком команды в матчах Лиги наций, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:36
Футбол

«Динамо» потерпело поражение от «Перуджи» в матче Лиги чемпионов

Московский волейбольный клуб «Динамо» провел выездной матч против «Перуджи» в рамках Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:40
Футбол

«Енисею» в виде исключения разрешили сыграть с «Ахматом» в манеже

Матч между «Енисеем» и «Ахматом» состоится в манеже. Команды сыграют друг с другом в 16-м туре российской Премьер-лиги.
Обновлено в 15:53
Футбол

Венгер считает, что ЧМ-2018 в России был больше похож на чемпионат Европы

«Надеюсь, в 2022 году состоится настоящий чемпионат мира, потому что мундиаль 2018 года был отличным, но он больше походил на чемпионат Европы с одной приглашённой командой — сборной Бразилии», — приводит слова французского специалиста beIN Sports.
Обновлено в 16:51
Футбол

Баскетбольный «Зенит» в овертайме упустил победу над «Тренто»

Обновлено в 16:18
Футбол

Эдмилсон: Неймар совершил ошибку, покинув «Барселону» ради «ПСЖ»

Бывший футболист «Барселоны» Эдмилсон считает, что нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар, ранее выступавший за каталонскую команду, совершил ошибку, перейдя в стан парижан.
Обновлено в 16:38
Футбол

Козлов вернулся в общую группу «Динамо» в преддверии матча с «Енисеем»

Обновлено в 14:50
Футбол

Суд отклонил апелляцию Бендтнера. Он проведет 50 суток в тюрьме

Государственный прокурор Копенгагена отклонил апелляцию Никласа Бендтнера о заключении его под стражу на 50 дней.
Обновлено в 16:40
Футбол

Прокуратура конфисковала три автомобиля семьи Роналдиньо

Генеральная прокуратура по вопросам правосудия и защиты окружающей среды конфисковала три автомобиля семьи Роналдиньо, информирует Globo Esporte.
Обновлено в 15:46
Футбол

Фернандеш попытался отсудить у «Локомотива» 6 млн рублей за 2015 год

Португальский хавбек пытается через суд доказать, что в 2015 году московский клуб перечислил ему 230 миллионов рублей вместо 236.
Обновлено в 15:11
Футбол

Эвра показал, как целует, лижет и шлепает индейку

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» Патрис Эвра выложил видео, где совершает разные действия с сырой тушой индейки под музыку.
Обновлено в 16:42
Футбол

Калининградская область выделила «Балтике» 167 млн рублей

Губернатор региона Антон Алиханов заявил, что клубу выделят из бюджета 167 млн рублей.
Обновлено в 16:47
Футбол

Тренер сборной Египта назвал условие ухода Салаха из «Ливерпуля»

Главный тренер сборной Египта Хавьер Агирре высказал мнение, что нападающий команды Мохамед Салах покинет «Ливерпуль», если не завоюет трофеи вместе с английской командой.
Обновлено в 15:54
Футбол

Валуев встретится с болельщиками перед матчем «Зенита» с «Ростовом»

Обновлено в 15:54
Футбол

Президент «Наполи» назвал условия возвращения Кавани

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, при каких условиях состоится трансфер нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани.
Обновлено в 13:13
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Никола Власич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, атакующий полузащитник клуба «Эвертон» и сборной Хорватии, на правах аренды выступающий за московский ЦСКА.
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Английский профессиональный футбольный клуб из Ливерпуля, Мерсисайд. Домашние матчи проводит на стадионе «Гудисон Парк». Выступает в Премьер-лиге. В настоящее время клуб проводит 116-й сезон в высшем дивизионе чемпионата Англии, что является рекордным показателем среди всех английских клубов.
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