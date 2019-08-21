Финансы
C октября ограничат выдачу потребкредитовВремя Бухгалтера вчера в 04:59
С первого октября финансовый регулятор начнет ограничивать банки в выдаче займов закредитованным гражданам. По оценкам экспертов, с этого момента более 9 млн россиян будут считаться проблемными заемщиками, пишут "Известия". Такие выводы следуют из анализа показателей долговой нагрузки (ПДН) граждан.
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с чего всё началось
Без учета ввода показателей долговой нагрузки ЦБ уже ужесточил требования к капиталу банков, ранее неоднократно повысив коэффициенты риска по потребительским кредитам, — пояснил «Известиям» главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.Известия20 августа в 17:02
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Почти 9 млн человек могут получить статус проблемных клиентов до конца сентября
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