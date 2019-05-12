Футбол

«Зенит» завершит сезон в футболках с чемпионским шеврономБомбардир.ру 05:23

«Зенит» проведет оставшиеся матчи сезона в РПЛ в футболках с чемпионским шевроном.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Зенит» проведёт оставшиеся матчи сезона в футболках с чемпионским шевроном

Чемпионат05:34

Золотые футболки, возвращение Данни, Кубок навечно. Как будут награждать «Зенит»

Спорт-Экспресс03:10

«Зенит» сыграет оставшиеся матчи сезона в футболках с чемпионским шевроном

Sport24.ru05:22

«Зенит» выйдет на матч с ЦСКА в форме с чемпионскими нашивками

Матч ТВ03:32

«Зенит» сыграет оставшиеся матчи РПЛ в футболках с чемпионским шевроном (фото)

Советский спорт05:28

«Зенит» сыграет против ЦСКА в лазурной форме с чемпионскими нашивками

Петербургский дневник04:31

C ЦСКА «Зенит» сыграет в футболках с чемпионским шевроном

Спорт день за днем03:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 10:44, Ашберн
Здоровье

Проверь себя: названы пять «странных» признаков диабета

Медики назвали пять ранних симптомов, которые могут свидетельствовать о заболевании диабетом.
Обновлено в 05:00
Общество

В Харькове сносят палатку для сбора помощи ВСУ

В Харькове прошел митинг против снова палатки помощи украинским военным.
Обновлено в 09:54
Шоу-бизнес

Бывший муж Меган Маркл женился на девушке моложе, чем она

Бывший муж Меган Маркл Тревор Энгельсон несколько дней назад женился на девушке, которая моложе его бывшей избранницы.
Обновлено в 01:37
Происшествия

В Уэльсе на автодорогу упал легкомоторный самолет

Обновлено в 08:21
Хоккей

Россия разгромила Австрию на чемпионате мира по хоккею

Матч с "Красной машиной" ничего хорошего для Австрии не предвещал – уже на 13-й минуте счет был открыт, во втором периоде за 36 секунд россияне забросили вторую и третью шайбу, а в самом дебюте третьего отрезка игры австрийцев добили два гола с разницей в четыре минуты.
Обновлено в 10:23
Происшествия

Александр Емельяненко вновь оказался в полиции

Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко снова оказался в центре скандала.
Обновлено в 09:22
Шоу-бизнес

Саша Савельева вышла из декрета спустя полтора месяца

В конце марта исполнительница впервые стала мамой. Спустя полтора месяца у певицы снова точеная талия и плоский живот.
Обновлено в 09:07
Космос

Ученые: Постепенно раскаляющееся Солнце сделает Землю необитаемой

Солнце, как заявляют ученые, с каждым днем все больше раскаляется.
Обновлено вчера в 22:11
Происшествия

Семьям жертв взрыва газа в Ростовской области выплатят по 1 млн рублей

На помощь пострадавшим направят 200-400 тысяч рублей Власти Ростовской области направят семьям погибших при взрыве газа в жилом доме в поселке Чистоозерный по 1 млн рублей.
Обновлено в 05:02
Транспорт

В МВД допустили рост числа ДТП из-за уменьшенных дорожных знаков

Уменьшенные дорожные знаки могут спровоцировать рост числа ДТП, заявили ТАСС в пресс-центре МВД.
Обновлено вчера в 21:59
Политика

В Швеции назвали Путина самым богатым человеком в мире

Шведский дипломат, сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне Андерс Аслунд назвал Президента России Владимира Путина богатейшим человеком планеты, сообщает DEITA.
Обновлено в 02:46
Политика

На Украине рассекретили документы об убийстве Петлюры

Отраслевой государственный архив Службы внешней разведки (СВР) Украины рассекретил около 350 архивных документов о деятельности Украинской народной республики (УНР), а также об одном из лидеров украинского националистического движения Симоне Петлюре.
Обновлено в 09:07
Футбол

«Витесс» Слуцкого разгромил «Де Графсхап» в 34-м туре Эредивизи

«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, одержал разгромную победу над «Де Графсхап» в матче 34-го тура голландской Эредивизи.
Обновлено в 10:25
Авто

Есть зацеп! Тест шин Pirelli Centurato P7

Пока что Pirelli Cinturato P7 показывают себя сравнительно комфортными, дарящими удовольствие от надежной и четкой управляемости, а также эффективного замедления.
Обновлено в 08:05
Общество

В России изменились правила получения детских пособий

Как отмечается, до этого пособия на детей платили только по месту "прописки".
Обновлено в 02:28
Происшествия

Взрыв автомобиля в Новой Москве попал на видео

Обновлено в 09:19
Хоккей

Умер олимпийский чемпион по хоккею Анатолий Ионов

Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес

Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова побрилась наголо

27-летняя Дарья Мельникова побрилась наголо "Обнуление", — коротко подписала черно-белый ролик Дарья.
Обновлено в 08:40
Политика

Польский генерал заявил о поражении в отношениях с Россией

Дипломат предложила польским властям в вопросах двусторонних отношениях с Москвой мыслить с точки зрения российской стороны, чтобы "формулировать адекватный ответ".
Обновлено вчера в 19:40
Шоу-бизнес

Опубликованы результаты последнего обследования Сергея Доренко

Обновлено в 09:59
Хоккей

Францоуз: не сказал бы, что матч Чехии с Россией — это война

Голкипер сборной Чехии Павел Францоуз поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата мира с командой России.
Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес

В Венеции на Ксению Собчак напала «туристическая лихорадка»

Обновлено в 10:17
Спорт

Школьник из Москвы стал победителем Азиатской физической олимпиады

Обновлено в 03:52
Политика

В России тайно реабилитировали десятки сталинских чекистов и Новодворскую

В России несколько лет назад официально реабилитировали десятки сотрудников НКВД, расстрелянных в 1930-х — 1950-х годах.
Обновлено в 09:48
Политика

Лукашенко рассказал об убытках Белоруссии из-за загрязненной нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об убытках страны из-за постановленной по трубопроводу «Дружба» загрязненной нефти.
Обновлено вчера в 12:13
Политика

У администрации президента задержали проводящего голодовку майора

Сегодня в Москве возле здания АП РФ после провокации активистов движения SERB задержан проводящий голодовку Владимир Скубак и еще пять человек.
Обновлено в 08:06
Армия и оружие

Украинские военные отработали захват судов в открытом море

Обновлено в 09:28
Недвижимость

Раскрыта сумма самой дорогой сделки с недвижимостью в Москве

Обновлено в 08:12
Политика

Путин рассказал о своих мыслях во время участия в «Бессмертном полку»

Российский президент Владимир Путин в эфире "России 1" поделился мыслями, которые он испытывал во время участия в акции "Бессмертный полк".
Обновлено в 07:10
Интернет

Пользователи Instagram смогут обжаловать удаление постов

Для защиты честных пользователей Instagram решил ввести возможность подачи апелляции против необоснованных жалоб на собственный контент.
Обновлено в 06:09
Как работают Яндекс.Новости?
Главное