«Зенит» выйдет на игру с ЦСКА в форме с чемпионскими нашивкамиВести.Ru 04:21

12 мая санкт-петербургский "Зенит", досрочно ставший чемпионом России сезона-2018/19, сыграет на домашней арене с московским ЦСКА в рамках 28-го тура РПЛ. Сине-бело-голубые подготовили специальные нашивки на лазурную форму, в которой выйдут на встречу с армейцами.

«Зенит» выйдет на игру с ЦСКА в форме с чемпионскими нашивками

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