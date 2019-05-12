Футбол

«Зенит» выйдет на игру с ЦСКА в форме с чемпионскими нашивкамиВести.Ru 04:21

12 мая санкт-петербургский "Зенит", досрочно ставший чемпионом России сезона-2018/19, сыграет на домашней арене с московским ЦСКА в рамках 28-го тура РПЛ. Сине-бело-голубые подготовили специальные нашивки на лазурную форму, в которой выйдут на встречу с армейцами.
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«Зенит» сыграет оставшиеся матчи сезона в футболках с чемпионским шевроном

Sport24.ru05:22

«Зенит» показал футболки с чемпионским шевроном

Петербургский дневник10:46

«Зенит» проведёт оставшиеся матчи сезона в футболках с чемпионским шевроном

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«Зенит» сыграет оставшиеся матчи РПЛ в футболках с чемпионским шевроном (фото)

Советский спорт05:28

Чемпионский перфоманс фанатов Зенита. Видео!

Спорт-Экспресс12:04

«Зенит» выйдет на матч с ЦСКА в форме с чемпионскими нашивками

Матч ТВ03:32

C ЦСКА «Зенит» сыграет в футболках с чемпионским шевроном

Спорт день за днем03:33
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 12:16, Ашберн
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На станции Шиес охранники избивали жителей Архангельской области

Обновлено вчера в 10:25
Общество

В Нижнем Новгороде оштрафовали продавца георгиевских лент со свастикой

Предприниматель в Нижнем Новгороде, торговавший георгиевскими лентами со свастикой, оштрафован на 3 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Обновлено в 11:56
Здоровье

Названы пять неочевидных признаков диабета

Специалисты назвали пять ранних симптомов, которые могут свидетельствовать о повышении уровня сахара и проблемах с выработкой инсулина.
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Футбол

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии

"Манчестер Сити" обыграл "Брайтон" в 38-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:00
Армия и оружие

Иран серьезно ответит на любые силовые действия США

"Если Америка сделает шаг против нас, то мы нанесем удар в голову", - заявил командующий КСИР, слова которого передает телеканал "Аль-Арабия".
Обновлено в 11:59
Футбол

Хавьер Эрнандес радикально сменил имидж

Нападающий «Вест Хэма» Хавьер Эрнандес появился на публике с новой прической.
Обновлено в 12:06
Здоровье

Главный диетолог Минздрава дал советы для похудения к лету

Чтобы похудеть к лету, нужно есть из небольшой тарелки и подальше от холодильника.
Обновлено вчера в 05:54
Космос

Ученые: Постепенно раскаляющееся Солнце сделает Землю необитаемой

Солнце, как заявляют ученые, с каждым днем все больше раскаляется.
Обновлено вчера в 22:11
Политика

На Украине рассекретили документы об убийстве Петлюры

Отраслевой государственный архив Службы внешней разведки (СВР) Украины рассекретил около 350 архивных документов о деятельности Украинской народной республики (УНР), а также об одном из лидеров украинского националистического движения Симоне Петлюре.
Обновлено в 09:07
Хоккей

Путин объяснил частые победы своей хоккейной команды в матчах

Частые победы команды «Легенды хоккея», в которой играет президент России Владимир Путин, в рамках Ночной хоккейной лиги объясняются тем, что в ее составе много сильных игроков.
Обновлено в 10:22
Политика

Польша отказалась переходить на евро

Глава польской правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Польша не собирается переходить на евро.
Обновлено в 10:58
Происшествия

Взорвавшийся дом скорее всего снесут

Напомним, минувшей ночью взрыв газа частично обрушил 16-квартирный дом. Три квартиры разрушены полностью, ещё четыре повреждены.
Обновлено в 10:32
Происшествия

В Татарстане мужчина погиб из-за хлопка при проведении сварочных работ

Обновлено в 11:27
Экономика

Стоимость биткоина впервые с октября превысила семь тысяч долларов

Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина - в воскресенье впервые с октября 2018 года превысила психологическую отметку в 7 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 11:24
Футбол

Футбол как желание жить: на матче «Спартака» побывал специальный гость

Матч чемпионата России по футболу между московским "Спартаком" и "Уфой" посетил 13-летний иракский мальчик Касим Алькадим, прославившийся благодаря снимку, получившему приз фотоконкурса имени Андрея Стенина.
Обновлено в 12:14
Хоккей

Скончался олимпийский чемпион по хоккею Анатолий Ионов

Обновлено в 05:50
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 500 000 рублей показали на свежих фото

Компания Renault продолжает подогревать интерес к новому бюджетному кросс-вэну Triber за 500 000 рублей, старт продаж которого намечен на июль текущего года.
Обновлено в 00:38
Общество

Владимир Зеленский в честь Дня матери опубликовал архивный снимок

Обновлено в 08:02
Футбол

Зенит — ЦСКА 0:0 (1-й тайм)

Петербургский "Зенит" и московский ЦСКА объявили стартовые составы на матч 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес

Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем

Обновлено в 06:40
Футбол

Кононов: «Спартак» был по всем показателям выше «Уфы»

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал победу своей команды в матче 28-го тура чемпионата России с "Уфой" (1:0).
Обновлено в 12:08
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено в 11:21
Происшествия

Пассажир SSJ-100 рассказал о панике и людях с чемоданами

Обновлено вчера в 06:23
Общество

Правила получения детских пособий упростили

В России упростили правила получения детских пособий.
Обновлено в 07:55
Шоу-бизнес

Сергей Безруков похвалился достижением подросшей дочки

Обновлено в 10:55
Футбол

«Витесс» разгромил «Де Графсхап» со счетом 6:1

Обновлено в 10:42
Музыка

Букмекеры включили Лазарева в тройку фаворитов на «Евровидении-2019»

По данным букмекеров, российский певец Сергей Лазарев входит в тройку возможных победителей международного музыкального конкурса «Евровидение».
Обновлено в 00:23
Политика

Лукашенко рассказал об убытках Белоруссии из-за загрязненной нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об убытках страны из-за постановленной по трубопроводу «Дружба» загрязненной нефти.
Обновлено вчера в 12:13
Политика

Команда Зеленского опубликовала «видеопетицию» о роспуске Рады

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала на своём YouTube-канале ролик с обсуждением возможности роспуска Верховной рады.
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Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова побрилась наголо

27-летняя Дарья Мельникова побрилась наголо "Обнуление", — коротко подписала черно-белый ролик Дарья.
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