ЦСКА завершил подготовку к матчу с «Рубином»Евро-футбол.ру вчера в 13:37

ЦСКА завершил предматчевую подготовку ко встрече 19-го тура РПЛ с казанским "Рубином". Об этом сообщает "инстаграм"-аккаунт "армейцев". Первый домашний матч "красно-синих" после зимней паузы состоится 9 марта.

ЦСКА завершил подготовку к матчу с «Рубином»

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