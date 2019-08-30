Футбол

Sports.ruSports.ruЦСКА заплатит за Комличенко 2,65 млн евро

ЦСКА и «Млада-Болеслав» согласовали трансфер нападающего Николая Комличенко. Московский клуб заплатит за 24-летнего форварда 2,65 млн евро, сообщает «Спорт-Экспресс».
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