Футбол
Sports.ruЦСКА заплатит за Комличенко 2,65 млн евро
ЦСКА и «Млада-Болеслав» согласовали трансфер нападающего Николая Комличенко. Московский клуб заплатит за 24-летнего форварда 2,65 млн евро, сообщает «Спорт-Экспресс».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 14:18, Вашингтон
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Происшествия
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.
Известия 12:17
Политика
Эрдоган заявил о переговорах с Россией по поставкам Су-57
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдога заявил о переговорах с Москвой по поставкам российских истребителей Су-57, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:24
Общество
Открытие новой ВПП в Шереметьево перенесли
Аэропорт Шереметьево перенес дату открытия третьей взлетно-посадочной полосы на более поздний срок.
Известия 13:47
Финансы
Рынок акций РФ обновил 1,5-месячный максимум индекса МосБиржи
Рынок акций РФ завершил торги в пятницу ростом индексов на фоне ослабления опасений эскалации торгового конфликта США с Китаем, локомотивом подъема выступили обновившие максимум бумаги "Норникеля" благодаря раллирующим ценам на никель в Лондоне, а также закрывшие дивидендный "гэп" июля бумаги "Сургутнефтегаза".
Интерфакс 12:27
Футбол
Касерес стал игроком «Фиорентины»
Защитник Мартин Касерес стал игроком «Фиорентины».
Спорт-Экспресс 11:58
Экономика
ЦБ в 10 раз снизил минимальный размер комиссии за быстрые переводы
Совет директоров Банка России решил снизить в 10 раз минимальный размер тарифов за денежные переводы между физическими лицами, а также от физического лица в адрес юридического в Системе быстрых платежей (СБП), следует из сообщения регулятора.
РБК 09:53
Космос
Астронавт Майкл Коллинз: жизнь вне Земли существует
Астронавт и летчик Майкл Коллинз, который вместе с товарищами Армстронгом и Олдрином, побывал на Луне, в социальных сетях заявил, что убежден в том, что жизнь в тех или иных формах существует и вне нашей планеты.
Millionaire.ru вчера в 08:29
Кино
Появился новый трейлер фильма «Терминатор: Тёмные судьбы»
Студия Paramount выпустила новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы».
Профиль 11:35
Политика
В Кремле сообщили о прогрессе по обмену заключенными с Украиной
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о прогрессе в процессе подготовки обмена с Украиной удерживаемыми лицами.
Rambler News Service 09:52
Политика
МИД РФ отреагировал на происходящее на границе Грузии и Южной Осетии
Рост напряженности на границе Грузии и Южной Осетии в результате провокационных действий Тбилиси вызывает серьезную озабоченность.
Вести.Ru 13:33
Происшествия
Владелец свалки возле аэропорта Жуковский обанкротился
Московский Комсомолец 10:59
Политика
Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости 12:03
Авто
Блогер выяснил, как нагреваются автомобили разных цветов
Используя тепловизор, блогеры с YouTube-канала MikesCarInfo наглядно показали, как сильно нагреваются автомобили разных цветов на солнце.
Автоновости дня 08:15
Политика
Члены ОНК не нашли Сенцова в «Лефортово»
Членам столичной Общественной наблюдательной комиссии сказали, что режиссера Олега Сенцова нет в московском СИЗО «Лефортово», сообщает ТАСС.
Коммерсантъ вчера в 09:54
Политика
Зеленский предложил вывести Нацгвардию Украины из подчинения Авакова
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Раде внести поправки в закон о Нацгвардии, исключив из схемы ее управления министра внутренних дел.
ТАСС 12:27
Интернет
«МегаФон» протестировал оборудование для 5G в Петербурге
«МегаФон» при поддержке Qualcomm Technologies и Nokia протестировал готовность инфраструктуры в преддверии операционного запуска сетей 5G в мм-диапазоне (миллиметровый диапазон соответствует частоте от 30 ГГц до 300 ГГц — при.ред.). Об этом говорится в сообщении компании.
TelecomDaily 04:40
Политика
Во Флориде ввели режим ЧС из-за наступления урагана «Дориан»
Губернатор Флориды Рон Десантис ввел в штате режим чрезвычайного положения из-за надвигающегося урагана «Дориан», сообщает ТАСС.
Слово и Дело 28 августа в 22:55
Политика
США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов
Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.
Вести.Ru вчера в 22:56
Политика
Гончарук назначен премьер-министром Украины
Верховная рада назначила премьер-министром Украины Алексея Гончарука — его кандидатуру поддержали 290 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Парламентская газета вчера в 11:13
Экономика
В Госсовете предложили снизить ставку кредитования малого бизнеса
"С целью активизации темпов реализации программы предлагаю рассмотреть вопрос снижения конечной ставки кредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства с 8,5 до 6,5 % годовых, а также расширения целей кредитования, в частности, на цели рефинансирования кредитов", - сказал на заседании Алиханов.
РИА Новости 08:55
Музыка
Роттердам примет «Евровидение-2020»
«Роттердам был выбран принимающим городом 65-го песенного конкурса «Евровидение» после напряженной борьбы с южным нидерландским городом Маастрихтом», - говорится в сообщении.
RuNews24.ru 07:30
Кино
Disney снимает сиквел мультфильма «Зверополис»
Киностудия Disney работает над второй частью мультфильма «Зверополис». Главных персонажей вновь озвучат Дженнифер Гудвин и Джейсон Бейтман.
Культуромания 08:07
Шоу-бизнес
51-летняя Оксана Фандера перестала красить волосы
Накануне 52-летнего дня рождения актриса не стала выбирать в салоне модный окрас, а впервые показала седые корни.
Телепрограмма 13:07
Происшествия
В Якутии два человека погибли при жесткой посадке самолета Ан-2
Два человека погибли, еще пять пострадали при жесткой посадке частного самолета Ан-2 в Якутии, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
РИА Новости 09:58
Армия и оружие
Полтора десятка погибших под Иловайском остаются неопознанными
Тела 16 человек, которые погибли во время боев за Иловайск в августе 2014 года, остаются неопознанными даже после проведения ДНК-тестов.
Взгляд.ру 13:44