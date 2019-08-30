Футбол
Sports.ruЦСКА заплатит за Комличенко 2,65 млн евро
ЦСКА и «Млада-Болеслав» согласовали трансфер нападающего Николая Комличенко. Московский клуб заплатит за 24-летнего форварда 2,65 млн евро, сообщает «Спорт-Экспресс».
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Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости 10:54
Политика
«К ноге»: Сеть возмутило «собачье» обращение Трампа с женой
В твиттере набрало популярность видео, на котором президент США Дональд Трамп подзывает свою жену Меланью жестом, напоминающим команду «к ноге».
Рамблер 08:08
Здоровье
В Щёлкове отметили двухлетие перинатального центра и выписали 8-тысячного ребенка
В день рождения перинатального центра состоялась выписка родившегося 8-тысячного новорожденного.
Министерство здравоохранения МО 08:21
Политика
США расширили санкционный список против КНДР
Власти США добавили в санкционный список против КНДР двух жителей, три судоходные компании Тайваня и одно судно под флагом Панамы.
Страна Советов on-line 12:12
Общество
В Татарстане ко Дню республики чак-чак отправили в космос
В День республики татарстанский предприниматель запустил в стратосферу чак-чaк.
Московский Комсомолец 05:32
Происшествия
Подростки избили продавцов за отказ продать алкоголь в Петербурге
В Санкт-Петербурге подростки напали на продавцов магазина за то, что им не продали алкоголь. Об этом в субботу, 31 августа, сообщает РЕН ТВ.
Известия 19:10
Армия и оружие
Первый в мире авианосец-полукатамаран разработали в России
Инженеры Крыловского государственного научного центра разработали макет нового многоцелевого авианосца, которые представили на МВМС-2019.
Телеканал 360° 10:47
Общество
Вильфанд пообещал жителям европейской части России бабье лето
"Уверенно говорим, что бабье лето будет", — сказал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 07:59
Транспорт
В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru 03:46
Космос
Космонавты лишатся «гагаринской традиции» из-за нового скафандра
В конструкции нового скафандра «Сокол-М», впервые представленного на авиасалоне МАКС-2019, не предусмотрена ширинка, из-за чего космонавты не смогут соблюсти традицию, введенную еще со времен Юрия Гагарина.
РБК вчера в 09:28
Футбол
В «Зенит» переходит защитник «Порту» Осорио
Осорио перешел в «Порту» летом 2018 года из «Тонделы» за 2 млн евро. Минувший сезон он провел на правах аренды в «Витории Гимараэш».
Sports.ru 11:20
Экономика
Росстат заявил о росте реальных пенсий в июле
Реальный размер пенсий с поправкой на инфляцию в июле вырос на 1,4 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщил Росстат.
Российская газета 10:12
Общество
Чего следует опасаться некоторым знакам Зодиака в сентябре
В сентябре Овнам следует опасаться непредвиденных расходов.
Московский Комсомолец вчера в 12:57
Политика
Новый глава МИД Украины сообщил о задаче «вернуть» Крым
Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в пятницу, 30 августа, сообщил о главных задачах внешнеполитического ведомства страны, среди которых "возвращение" Крыма и "мир на Донбассе".
Аргументы недели 08:30
Здоровье
ВОЗ осудила распространение в соцсетях ложных сведений о вакцинации
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что распространяемые в соцсетях недостоверные сведения об иммунизации столь же опасны, как и болезни, борьбе с которыми служат вакцины.
ТАСС 03:06
Политика
Бортко отказался от участия в выборах губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ режиссёр Владимир Бортко заявил, что отказывается от участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
RT на русском 12:03
Политика
МИД прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии
МИД прокомментировал ситуацию на границе Южной Осетии и Грузии, отметив, что "эскалацию напряженности" спровоцировало строительство поста грузинской полиции вблизи югоосетинского села Цнелис.
РИА Новости 13:47
Шоу-бизнес
«Пойдем – гульнем»: Пугачева в прозрачной юбке ушла в отрыв с Галкиным
Супруг Аллы Пугачевой решил не наряжаться. Максим Галкин выбрал для похода на мероприятие белую футболку и брюки в тон.
Дни.ру 14:28
Политика
Трамп заявил о намерении посетить Германию по приглашению Меркель
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил о намерении посетить Германию по приглашению немецкого канцлера Ангелы Меркель.
Life.ru 20:22
Наука
Математическая модель описала ужарку мяса
Индикатор 15:22
Армия и оружие
В Сирии задержан боевик по кличке Палач из Ракки
Сирийские курды схватили боевика террористической организации ИГ (запрещена в РФ) по прозвищу Палач из Ракки, которого подозревают в убийстве более 100 человек.
Взгляд.ру 04:41
Футбол
ЦСКА и «Краснодар» узнали своих соперников в Лиге Европы
Футбольный клуб ЦСКА (Москва) на групповой стадии Лиги Европы сыграет в группе H с «Лудогорцем» (Болгария), «Эспаньолом» (Испания), «Ференцварошем» (Венгрия).
News.ru 07:44
Общество
Скарлетт Йоханссон вышла в свет с заплаканными глазами
Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля с заплаканными и опухшими глазами, поклонники забеспокоились о состоянии кино-дивы.
Газета.Ru 05:14
Космос
Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»
Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).
РИА Новости 13:04
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК 12:54
Футбол
Кьеллини порвал крестообразную связку, игроку будет сделана операция
У футболиста диагностирован разрыв передней крестообразной связки. В ближайшие дни 35-летнему Кьеллини будет сделана операция.
Soccer.ru 17:10
Музыка
«Евровидение» 2020 года пройдет в Роттердаме
Отмечается, что полуфиналы конкурса пройдут 12 и 14 мая следующего года. Финал запланирован на 16 мая 2020 года.
Телеканал Санкт-Петербург 09:24
Армия и оружие
Минобороны РФ выпустило ракету «Калибр» в Черном море
«Совершенно секретно»: Экипаж малого ракетного корабля «Вышний Волочек» проекта 21631 «Буян-М» Черноморского флота (ЧФ) Военно-морского флота (ВМФ) России впервые в истории выпустил крылатую ракету «Калибр».
Совершенно секретно 06:00
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП в Ленобласти
В ДТП пострадало пять человек: водитель автомашины ВАЗ 21013, мужчина 1982 года рождения, водитель BMW, женщина 1989 года рождения и три пассажира автобуса "ЛиАЗ", - говорится в распространенном сообщении.
ТАСС 15:36