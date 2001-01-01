Футбол

ЦСКА заинтересован в защитнике «Ахмата» ПлиевеЧемпионат 16:44

Как стало известно «Чемпионату», защитник «Ахмата» Заурбек Плиев попал в сферу интересов московского ЦСКА. Стоит отметить, что его контракт с клубом из Грозного истекает этим летом.
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СМИ: Плиев может перейти в ЦСКА

Матч ТВ17:51

«Чемпионат»: ЦСКА интересуется Плиевым

Бомбардир.ру16:53

ЦСКА интересен защитник «Ахмата» Плиев

Soccer.ru17:32

Плиев может сменить «Ахмат» на ЦСКА

Советский спорт17:22

ЦСКА заинтересован в защитнике «Ахмата» Плиеве

Чемпионат16:44

ЦСКА интересуется защитником «Ахмата»

Sport.ru17:44

СМИ: Плиев может перейти в ЦСКА

Sportbox.RU17:51
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Религия

Папа римский изменил текст молитвы «Отче наш»

Обновлено в 07:34
Общество

Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон

Обновлено в 18:01
Политика

Путин предложил американской журналистке сразиться на татами

Президент РФ Владимир Путин на встрече с с руководителями международных информационных агентств сказал, что не стал бы выходить на ринг с американской журналисткой, увлекающейся тайским боксом, но пригласил ее сразиться на татами, предупредив, что в этом случае у него будет конкурентное преимущество.
Обновлено в 08:02
Путешествия

Цена вопроса

В Краснодарском крае оплата происходит при заселении, скапливаются очереди, часто льготники не могут оперативно найти подтверждающее удостоверение, люди раздражаются.
Обновлено в 18:22
Общество

Продюсер Kinodanz назвал причины иска к BadComedian

Как писал News.ru, Красногорский суд Московской области продолжит рассматривать иск Kinodanz к блогеру Евгению Баженову.
Обновлено вчера в 16:44
Происшествия

Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае

В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.
Обновлено в 14:17
Политика

США предложили провести новый референдум в Крыму

Джон Керии — государственный политик, занимавший должность государственного секретаря США до 2017 года, предложил России провести еще один референдум в Крыму «для надежности».
Обновлено в 03:46
Футбол

Домашний стадион «Оренбурга» не получил лицензию РПЛ

Оренбургский стадион Газовик не получил лицензию российской премьер-лиги, заявил в эфире Матч ТВ спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин.
Обновлено в 18:39
Игры

Google анонсировала детали сервиса по подписке видеоигр Stadia

Американская корпорация Google объявила через онлайн-презентацию Stadia Connect, что сервис Stadia, позволяющий играть в видеоигры по интернету через стриминг, будет доступен в этом ноябре по цене $9,99 в месяц.
Обновлено в 15:19
Политика

Михаил Горбачев находится в больнице

В марте 2019 года бывшему президенту СССР исполнилось 88 лет.
Обновлено в 08:49
Общество

Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь

Обновлено в 16:02
Гаджеты

Xiaomi Mi 8 Pro рекордно подешевел

Пока Xiaomi только собирается запустить новые смартфоны Mi 9T и Mi 9T Pro, прошлогодние флагманы компании продолжают дешеветь в Китае.
Обновлено в 01:53
Политика

Националисты забросали дом Порошенко файерами

Националисты забросали имение экс-президента Украины Петра Порошенко файерами, сообщает Strana.ua.
Обновлено в 08:22
Политика

В Думу внесут закон о миллионных штрафах перед блокировкой сайтов

Законопроект, вводящий прогрессивные штрафы для компаний, не соблюдающих законодательство, в том числе по локализации РФ баз данных российских пользователей, в ближайшее время должен быть внесен в Думу.
Обновлено в 08:30
Музыка

В США умер музыкант Доктор Джон

Американский музыкант Доктор Джон, ставший обладателем шести премий "Грэмми", скончался на 78-м году жизни в США.
Обновлено в 19:31
Политика

Le Monde сообщила о разоблачении российского шпиона во Франции

Швейцарские спецслужбы раскрыли имя российского шпиона, помогавшего обвиняемым в кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 году, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.
Обновлено в 15:22
Футбол

Газзаев заявил, что он поддерживает расширение лиги до 18 команд

Бывший главный тренер красно-синих, обладатель Кубка УЕФА-2005 Валерий Газзаев высказался о намерении РПЛ расширить лигу с 16 до 18 клубов.
Обновлено в 13:20
Политика

Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию

Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:38
Шоу-бизнес

13-летняя дочь Анджелины Джоли начала принимать гормоны для смены пола

13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло давно уже просит себя называть Джоном и одевается как мальчик.
Обновлено в 08:40
Футбол

Неймар стал самым высокооплачиваемым спортсменом до 30 лет

Помимо Неймара, в список из 30 самых высокооплачиваемых спортсменов 2018 года до 30 лет вошли нападающий «Реала» валлиец Гарет Бейл (13-е место, $ 34,6 млн), хавбек «Манчестер Юнайтед» француз Поль Погба (18-е место, $ 29,5 млн) и полузащитник «Шанхай СИПГ» и сборной Бразилии Оскар (19-е место, $ 27,4 млн).
Обновлено в 14:57
Происшествия

Арестован организатор убийства бизнесмена Калмановича

Обновлено в 14:50
Футбол

Буффон может продолжить карьеру в Италии

Вратарь Джанлуиджи Буффон, который покинул «ПСЖ», может продолжить карьеру в Италии.
Обновлено в 08:50
Происшествия

Пять работников завода ExxonMobil в США пострадали из-за торнадо

На восточное побережье США обрушился торнадо, от разгула которого пострадал завод американской нефтегазовой компании ExxonMobil в штате Луизиана, передает РИА Новости.
Обновлено в 16:53
Общество

Малышева заявила, что природа истребляет женщин старше 50 лет

Обновлено вчера в 10:31
Общество

Опрос показал неготовность россиян к реформе пенсионных накоплений

Исследовательская лаборатория Левада-центра (Levada Lab) провела опрос россиян об отношении к способу формирования накопительной части пенсии (опрос есть в распоряжении РБК, он был проведен в конце мая по репрезентативной всероссийской выборке объемом более 1,6 тыс. человек в 137 населенных пунктах).
Обновлено в 00:01
Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Экономика

«Перекресток» начнет принимать пластиковые бутылки у россиян

"Перекресток" начнет принимать пластиковые бутылки, соглашение подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 10:33
Общество

Суд в США приговорил россиянку Осипову к семи годам тюрьмы

Обновлено в 18:32
Происшествия

В Дагестане ФСБ задержала членов 15 ячеек «Свидетелей Иеговы»

Правоохранители задержали руководителей ячеек, которые, по словам собеседника агентства, прошли обучение в зарубежных центрах и вербовали новых членов в Дагестане.
Обновлено в 17:51
Транспорт

В Москве планируют открыть десять новых канатных дорог

Обновлено в 12:23
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Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
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