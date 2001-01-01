Футбол
ЦСКА заинтересован в защитнике «Ахмата» ПлиевеЧемпионат 16:44
Как стало известно «Чемпионату», защитник «Ахмата» Заурбек Плиев попал в сферу интересов московского ЦСКА. Стоит отметить, что его контракт с клубом из Грозного истекает этим летом.
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Религия
Папа римский изменил текст молитвы «Отче наш»
Обновлено в 07:34
Общество
Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон
Обновлено в 18:01
Политика
Путин предложил американской журналистке сразиться на татами
Президент РФ Владимир Путин на встрече с с руководителями международных информационных агентств сказал, что не стал бы выходить на ринг с американской журналисткой, увлекающейся тайским боксом, но пригласил ее сразиться на татами, предупредив, что в этом случае у него будет конкурентное преимущество.
Обновлено в 08:02
Путешествия
Цена вопроса
В Краснодарском крае оплата происходит при заселении, скапливаются очереди, часто льготники не могут оперативно найти подтверждающее удостоверение, люди раздражаются.
Обновлено в 18:22
Общество
Продюсер Kinodanz назвал причины иска к BadComedian
Как писал News.ru, Красногорский суд Московской области продолжит рассматривать иск Kinodanz к блогеру Евгению Баженову.
Обновлено вчера в 16:44
Происшествия
Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае
В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.
Обновлено в 14:17
Политика
США предложили провести новый референдум в Крыму
Джон Керии — государственный политик, занимавший должность государственного секретаря США до 2017 года, предложил России провести еще один референдум в Крыму «для надежности».
Обновлено в 03:46
Футбол
Домашний стадион «Оренбурга» не получил лицензию РПЛ
Оренбургский стадион Газовик не получил лицензию российской премьер-лиги, заявил в эфире Матч ТВ спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин.
Обновлено в 18:39
Игры
Google анонсировала детали сервиса по подписке видеоигр Stadia
Американская корпорация Google объявила через онлайн-презентацию Stadia Connect, что сервис Stadia, позволяющий играть в видеоигры по интернету через стриминг, будет доступен в этом ноябре по цене $9,99 в месяц.
Обновлено в 15:19
Политика
Михаил Горбачев находится в больнице
В марте 2019 года бывшему президенту СССР исполнилось 88 лет.
Обновлено в 08:49
Гаджеты
Xiaomi Mi 8 Pro рекордно подешевел
Пока Xiaomi только собирается запустить новые смартфоны Mi 9T и Mi 9T Pro, прошлогодние флагманы компании продолжают дешеветь в Китае.
Обновлено в 01:53
Политика
Националисты забросали дом Порошенко файерами
Националисты забросали имение экс-президента Украины Петра Порошенко файерами, сообщает Strana.ua.
Обновлено в 08:22
Политика
В Думу внесут закон о миллионных штрафах перед блокировкой сайтов
Законопроект, вводящий прогрессивные штрафы для компаний, не соблюдающих законодательство, в том числе по локализации РФ баз данных российских пользователей, в ближайшее время должен быть внесен в Думу.
Обновлено в 08:30
Музыка
В США умер музыкант Доктор Джон
Американский музыкант Доктор Джон, ставший обладателем шести премий "Грэмми", скончался на 78-м году жизни в США.
Обновлено в 19:31
Политика
Le Monde сообщила о разоблачении российского шпиона во Франции
Швейцарские спецслужбы раскрыли имя российского шпиона, помогавшего обвиняемым в кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 году, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.
Обновлено в 15:22
Футбол
Газзаев заявил, что он поддерживает расширение лиги до 18 команд
Бывший главный тренер красно-синих, обладатель Кубка УЕФА-2005 Валерий Газзаев высказался о намерении РПЛ расширить лигу с 16 до 18 клубов.
Обновлено в 13:20
Политика
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:38
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Анджелины Джоли начала принимать гормоны для смены пола
13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло давно уже просит себя называть Джоном и одевается как мальчик.
Обновлено в 08:40
Футбол
Неймар стал самым высокооплачиваемым спортсменом до 30 лет
Помимо Неймара, в список из 30 самых высокооплачиваемых спортсменов 2018 года до 30 лет вошли нападающий «Реала» валлиец Гарет Бейл (13-е место, $ 34,6 млн), хавбек «Манчестер Юнайтед» француз Поль Погба (18-е место, $ 29,5 млн) и полузащитник «Шанхай СИПГ» и сборной Бразилии Оскар (19-е место, $ 27,4 млн).
Обновлено в 14:57
Происшествия
Арестован организатор убийства бизнесмена Калмановича
Обновлено в 14:50
Футбол
Буффон может продолжить карьеру в Италии
Вратарь Джанлуиджи Буффон, который покинул «ПСЖ», может продолжить карьеру в Италии.
Обновлено в 08:50
Происшествия
Пять работников завода ExxonMobil в США пострадали из-за торнадо
На восточное побережье США обрушился торнадо, от разгула которого пострадал завод американской нефтегазовой компании ExxonMobil в штате Луизиана, передает РИА Новости.
Обновлено в 16:53
Общество
Малышева заявила, что природа истребляет женщин старше 50 лет
Обновлено вчера в 10:31
Общество
Опрос показал неготовность россиян к реформе пенсионных накоплений
Исследовательская лаборатория Левада-центра (Levada Lab) провела опрос россиян об отношении к способу формирования накопительной части пенсии (опрос есть в распоряжении РБК, он был проведен в конце мая по репрезентативной всероссийской выборке объемом более 1,6 тыс. человек в 137 населенных пунктах).
Обновлено в 00:01
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Экономика
«Перекресток» начнет принимать пластиковые бутылки у россиян
"Перекресток" начнет принимать пластиковые бутылки, соглашение подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 10:33
Общество
Суд в США приговорил россиянку Осипову к семи годам тюрьмы
Обновлено в 18:32
Происшествия
В Дагестане ФСБ задержала членов 15 ячеек «Свидетелей Иеговы»
Правоохранители задержали руководителей ячеек, которые, по словам собеседника агентства, прошли обучение в зарубежных центрах и вербовали новых членов в Дагестане.
Обновлено в 17:51
Транспорт
В Москве планируют открыть десять новых канатных дорог
Обновлено в 12:23