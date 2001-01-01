Футбол
ЦСКА заинтересован в защитнике «Ахмата» ПлиевеЧемпионат вчера в 16:44
Как стало известно «Чемпионату», защитник «Ахмата» Заурбек Плиев попал в сферу интересов московского ЦСКА. Стоит отметить, что его контракт с клубом из Грозного истекает этим летом.
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Премьер Саксонии выступил за отмену санкций против России
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Обновлено вчера в 23:36
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Роскомнадзор предложил отменить штрафы для СМИ за нарушение возрастной маркировки
Глава Роскомнадзора Александр Жаров высказался против штрафов для СМИ за нарушение закона о возрастной маркировке,Ю передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Политика
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
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Политика
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Обновлено вчера в 20:50
Экономика
Минфин может ужесточить налогообложение олигархов
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Наука
Радары в США засекли гигантское облако из божьих коровок
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Общество
В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей
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Общество
Захарова пожаловалась на проблемы с телефонной связью в здании МИД
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Facebook объяснила, почему у желающих пока не получается дозвониться в ведомство.
Обновлено в 03:11
Общество
Московский зоопарк пригласил посетителей на завтрак к пандам
На завтрак к пандам пригласил посетителей Московский зоопарк. Две большие панды Диндин и Жуи – два новосела зоосада в российской столице.
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Обновлено в 02:04
Политика
Зеленский ответил на петицию о своей отставке
Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на петицию с призывом покинуть президентский пост, которая появилась на сайте главы украинского государства 22 мая и к настоящему времени (пятница, 7 июня, 01:40 мск) набрала 60 189 подписей.
Обновлено вчера в 19:06
Общество
В США изучают планы по сносу школы «Колумбайн»
Власти в штате Колорадо изучают планы по сносу школы "Колумбайн", стрельба в которой в 1999 году унесла жизни 13 человек, сообщает местный телеканал Denver7.
Обновлено вчера в 21:01
Политика
Опубликована вторая серия интервью с Т.Давыденко
Видео начинается с того, что председатель СП благодарит журналиста за вышедшее интервью, и за то, что Караулов выполнил обещание и передал документы президенту.
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Транспорт
Дитрих рассказал о тонне неразобранного багажа в «Шереметьево»
В аэропорту «Шереметьево» остается тонна неразобранного багажа.
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Путин предложил американской журналистке сразиться на татами
Президент РФ Владимир Путин на встрече с с руководителями международных информационных агентств сказал, что не стал бы выходить на ринг с американской журналисткой, увлекающейся тайским боксом, но пригласил ее сразиться на татами, предупредив, что в этом случае у него будет конкурентное преимущество.
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После свадьбы бывшая жена Александра Серова готовится к переезду
В новый дом певица переедет с нынешним возлюбленным Максимом, с которым живет в гражданском браке после развода с Серовым.
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Полицейского из Челябинской области подозревают в развращении ребенка
В Челябинской области сотрудники полиции задержали коллегу из Миасса. Его подозревают в развращении ребенка.
Обновлено в 02:06
Хоккей
«Сент-Луис» вышел вперед в финальной серии Кубка Стэнли с «Бостоном»
"Сент-Луис Блюз" одержал победу над "Бостон Брюинз" в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли.
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Корабль ТОФ «Смерч» с ракетами «Уран» вышел на ходовые испытания
Модернизацию малого ракетного корабля Тихоокеанского флота "Смерч" завершили на базе камчатского Северо-Восточного ремонтного центра.
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Ушел из жизни актер и театральный педагог Александр Кузнецов, известный широкому зрителю по роли в фильме «Джек Восьмеркин — американец».
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Экономика
Заявитель по делу Калви рассказал о 3,7 млрд рублей ущерба
Силуанов заявил о чрезмерном внимании к делу основателя Baring Vostok Арбитры установили, что Юсупов обратился к правоохранителям на фоне корпоративного конфликта в банке, а уголовное дело – это крайняя мера, к которой прибегают только при безуспешном использовании других способов решения конфликта.
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Назначена дата премьеры киноадаптации игры Uncharted
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Участницу шоу талантов с Украины убили и бросили в реку
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Le Monde сообщила о разоблачении российского шпиона во Франции
Швейцарские спецслужбы раскрыли имя российского шпиона, помогавшего обвиняемым в кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 году, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 15:22
Общество
Дуров увидел в своем голодании выгоду для пользователей Telegram
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что последние шесть дней придерживается водного голодания и не употребляет пищу.
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Измерить артериальное давление и получить консультации специалистов жители столицы смогут абсолютно бесплатно во всех центрах госуслуг "Мои документы" до 30 июня.
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