Футбол

ЦСКА заинтересован в защитнике «Ахмата» ПлиевеЧемпионат вчера в 16:44

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Как стало известно «Чемпионату», защитник «Ахмата» Заурбек Плиев попал в сферу интересов московского ЦСКА. Стоит отметить, что его контракт с клубом из Грозного истекает этим летом.
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