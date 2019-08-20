Футбол
ЦСКА заинтересован в приобретении защитника «Севильи» ГомесаЧемпионат 17:46
ЦСКА заинтересован в приобретении защитника «Севильи» Серджи Гомеса, сообщает El Desmarque.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 21:57, Ашберн
Армия и оружие
Украинские силовики заявили о применении против них «самого страшного оружия»
Украинские силовики заявили о самодельных беспилотниках, которые скидывают на их головы бомбы, назвав их «самым страшным оружием».
Обновлено в 14:59
Происшествия
Марка Захарова госпитализировали в реанимацию
Режиссера и худрука театра "Ленком" Марка Захарова положили в реанимацию одной из клиник Москвы.
Обновлено в 20:35
Наука
В России ученые обнаружили новый способ борьбы с раком легких
Обновлено в 01:36
Космос
Китай запустил в космос новый телекоммуникационный спутник ChinaSat-18
Китай в понедельник вывел на геостационарную переходную орбиту новый телекоммуникационный спутник ChinaSat-18 (ZX-18).
Обновлено в 09:27
Наука
Ученые создают новый способ лечения от нервной анорексии
Страдающие заболеванием пациенты всеми способами избегают приемов пищи и строго ограничивают себя в еде.
Обновлено 17 августа в 05:07
Политика
Зеленский призвал Нетаньяху признать Голодомор геноцидом
Массовый голод 1932—1933 годов в Украинской ССР актом геноцида признали 19 государств. МИД России назвал Голодомор общей трагедией СССР.
Обновлено в 06:52
Экономика
QIWI допустил продажу «Рокетбанка»
Совет директоров компании пришел к выводу, что инвестиционный профиль бизнес-плана «Рокетбанка» несовместим с риск-аппетитом QIWI и поручил специалистам изучить возможность частичной или полной продажи «Рокетбанка».
Обновлено в 14:16
Политика
Путин сравнил акции «желтых жилетов» с протестами в Москве
Президент России Владимир Путин сравнил французские акции "желтых жилетов" и протестные акции в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:07
Политика
Нетаньяху заявил, что его жена не оскорбляла Украину
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его жена Сара уважает Украину и не хотела показать ничего негативного тем, что выкинула на землю хлеб, поданный ей при встрече в аэропорту Киева.
Обновлено в 17:31
Теннис
Серена Уильямс назвала теннисистку, от которой фанатеет
Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала, кто ей импонирует из молодого поколения.
Обновлено в 21:03
Наука
Экстази признали самым эффективным средством от алкоголизма
По словам врача, психотерапия в сочетании с контролируемым приёмом экстази в период лечения позволяет снизить болезненность психологических травм из прошлого, которые в основном и являются причинами алкоголизма.
Обновлено в 10:17
Армия и оружие
В Сети появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Истребители-перехватчики МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели учебные полеты в стратосфере.
Обновлено в 02:11
Кино
Хоакин Феникс стал главным претендентом на «Оскар»
Наиболее вероятным кандидатом на лучшую мужскую роль 2020 года стал Хоакин Феникс. Актер сыграл суперзлодея в фильме «Джокер».
Обновлено в 20:26
Экономика
Главы крупнейших компаний из США изменили свои корпоративные цели
Руководители 181 компании из США утвердили обновленное заявление о корпоративных целях, если раньше в его основе значилась максимизация прибыли акционеров, то теперь говорится о работе на благо всех американцев, говорится в сообщении Business Roundtable Group, основанной в 1972 группы из гендиректоров крупнейших американских компаний.
Обновлено в 21:39
Политика
Киев спрогнозировал сложную зиму из-за дефицита угля и споров с РФ
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве страны Андрей Герус предупредил граждан о предстоящей трудной зиме.
Обновлено в 19:59
Культура
День «Московского долголетия» пройдет на фестивале «Спасская башня»
Двенадцатый Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в столице с 23 августа по 1 сентября 2019 года.
Обновлено в 10:31
Армия и оружие
Франция рассчитывает добиться прогресса в решении гуманитарных проблем в Сирии
Париж делает ставку на решение гуманитарных проблем в Сирии.
Обновлено в 12:39
Здоровье
Врачи посоветовали отказаться от использования обычного йода
Обычный йод для обработки ран уже устарел из-за агрессивного воздействия на кожу и способности вызывать ожоги, вместо него лучше использовать водный раствор йода, по степени борьбы с различными инфекциями он эффективнее, чем зеленка, считают опрошенные РИА Новости врачи.
Обновлено в 20:19
Шоу-бизнес
Лена Катина разводится с мужем после 6 лет брака
Как оказалось, Катина неспроста сняла обручальное кольцо и уехала на курорт одна — недавно они с мужем, словенским певцом Сашо Кузмановичем, приняли решение расстаться.
Обновлено в 04:44
Экономика
Эксперты рассказали, когда в России ожидается новый кризис
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено в 07:58
Политика
Трамп выложил фото с небоскребом Trump Tower в Гренландии
Обновлено в 21:02
Происшествия
Уволен замешанный в гибели афроамериканца нью-йоркский полицейский
Подозреваемый в нелегальной торговле сигаретами Эрик Гарнер отказался проследовать с полицейскими, после чего в попытке задержать Гарнера Панталио применил удушающий приём.
Обновлено в 15:34
Общество
Уровень воды в Амуре у Хабаровска достиг критической отметки 600 см
Ожидается повышение уровня воды в Амуре и других реках региона до отметки 630-680 см. По данным на прошедшие сутки, помимо Хабаровска подтопления отмечаются в 37 поселках Хабаровского, Нанайского, имени Лазо, Бикинского и Амурского районов.
Обновлено в 19:05
Армия и оружие
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
Обновлено в 12:49
Политика
Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.
Обновлено в 07:46
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Брежневой продемонстрировала пышную фигуру в купальнике
На новом фото дочка Брежневой позирует на яхте в купальнике с глубоким декольте. Он подчеркнул пышную, но подтянутую фигуру Сони.
Обновлено в 13:57
Футбол
«Спартак» опубликовал фото из победной раздевалки после матча с ЦСКА
Московский футбольный клуб «Спартак» опубликовал победное фото из раздевалки после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.
Обновлено в 16:31