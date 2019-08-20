Футбол

ЦСКА заинтересован в приобретении защитника «Севильи» ГомесаЧемпионат 17:46

ЦСКА заинтересован в приобретении защитника «Севильи» Серджи Гомеса, сообщает El Desmarque.
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ЦСКА интересуется воспитанником «Барселоны» Гомесом

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ЦСКА хочет арендовать защитника «Севильи» Серхи Гомеса, пишут СМИ

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Источник: ЦСКА заинтересован в аренде защитника «Севильи» Гомеса

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ЦСКА хочет арендовать у «Севильи» воспитанника «Барселоны»

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ЦСКА может арендовать защитника «Севильи» Гомеса с правом выкупа

Sports.ru17:58

ЦСКА заинтересован в приобретении защитника «Севильи» Гомеса

Чемпионат17:46
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Армия и оружие

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Украинские силовики заявили о самодельных беспилотниках, которые скидывают на их головы бомбы, назвав их «самым страшным оружием».
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Марка Захарова госпитализировали в реанимацию

Режиссера и худрука театра "Ленком" Марка Захарова положили в реанимацию одной из клиник Москвы.
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Космос

Китай запустил в космос новый телекоммуникационный спутник ChinaSat-18

Китай в понедельник вывел на геостационарную переходную орбиту новый телекоммуникационный спутник ChinaSat-18 (ZX-18).
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Наука

Ученые создают новый способ лечения от нервной анорексии

Страдающие заболеванием пациенты всеми способами избегают приемов пищи и строго ограничивают себя в еде.
Обновлено 17 августа в 05:07
Политика

Зеленский призвал Нетаньяху признать Голодомор геноцидом

Массовый голод 1932—1933 годов в Украинской ССР актом геноцида признали 19 государств. МИД России назвал Голодомор общей трагедией СССР.
Обновлено в 06:52
Экономика

QIWI допустил продажу «Рокетбанка»

Совет директоров компании пришел к выводу, что инвестиционный профиль бизнес-плана «Рокетбанка» несовместим с риск-аппетитом QIWI и поручил специалистам изучить возможность частичной или полной продажи «Рокетбанка».
Обновлено в 14:16
Политика

Путин сравнил акции «желтых жилетов» с протестами в Москве

Президент России Владимир Путин сравнил французские акции "желтых жилетов" и протестные акции в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:07
Политика

Нетаньяху заявил, что его жена не оскорбляла Украину

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его жена Сара уважает Украину и не хотела показать ничего негативного тем, что выкинула на землю хлеб, поданный ей при встрече в аэропорту Киева.
Обновлено в 17:31
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Серена Уильямс назвала теннисистку, от которой фанатеет

Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала, кто ей импонирует из молодого поколения.
Обновлено в 21:03
Общество

В Германии закрыли аттракцион из-за его сходства со свастикой

Обновлено в 19:55
Наука

Экстази признали самым эффективным средством от алкоголизма

По словам врача, психотерапия в сочетании с контролируемым приёмом экстази в период лечения позволяет снизить болезненность психологических травм из прошлого, которые в основном и являются причинами алкоголизма.
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Армия и оружие

В Сети появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе

Истребители-перехватчики МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели учебные полеты в стратосфере.
Обновлено в 02:11
Кино

Хоакин Феникс стал главным претендентом на «Оскар»

Наиболее вероятным кандидатом на лучшую мужскую роль 2020 года стал Хоакин Феникс. Актер сыграл суперзлодея в фильме «Джокер».
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Экономика

Главы крупнейших компаний из США изменили свои корпоративные цели

Руководители 181 компании из США утвердили обновленное заявление о корпоративных целях, если раньше в его основе значилась максимизация прибыли акционеров, то теперь говорится о работе на благо всех американцев, говорится в сообщении Business Roundtable Group, основанной в 1972 группы из гендиректоров крупнейших американских компаний.
Обновлено в 21:39
Политика

Киев спрогнозировал сложную зиму из-за дефицита угля и споров с РФ

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве страны Андрей Герус предупредил граждан о предстоящей трудной зиме.
Обновлено в 19:59
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День «Московского долголетия» пройдет на фестивале «Спасская башня»

Двенадцатый Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в столице с 23 августа по 1 сентября 2019 года.
Обновлено в 10:31
Армия и оружие

Франция рассчитывает добиться прогресса в решении гуманитарных проблем в Сирии

Париж делает ставку на решение гуманитарных проблем в Сирии.
Обновлено в 12:39
Здоровье

Врачи посоветовали отказаться от использования обычного йода

Обычный йод для обработки ран уже устарел из-за агрессивного воздействия на кожу и способности вызывать ожоги, вместо него лучше использовать водный раствор йода, по степени борьбы с различными инфекциями он эффективнее, чем зеленка, считают опрошенные РИА Новости врачи.
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Лена Катина разводится с мужем после 6 лет брака

Как оказалось, Катина неспроста сняла обручальное кольцо и уехала на курорт одна — недавно они с мужем, словенским певцом Сашо Кузмановичем, приняли решение расстаться.
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Экономика

Эксперты рассказали, когда в России ожидается новый кризис

Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено в 07:58
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Трамп выложил фото с небоскребом Trump Tower в Гренландии

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Уволен замешанный в гибели афроамериканца нью-йоркский полицейский

Подозреваемый в нелегальной торговле сигаретами Эрик Гарнер отказался проследовать с полицейскими, после чего в попытке задержать Гарнера Панталио применил удушающий приём.
Обновлено в 15:34
Футбол

Незабитый пенальти Погба помешал «Манчестер Юнайтед» одолеть «волков»

Обновлено в 16:53
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Уровень воды в Амуре у Хабаровска достиг критической отметки 600 см

Ожидается повышение уровня воды в Амуре и других реках региона до отметки 630-680 см. По данным на прошедшие сутки, помимо Хабаровска подтопления отмечаются в 37 поселках Хабаровского, Нанайского, имени Лазо, Бикинского и Амурского районов.
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Политика

Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.
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На новом фото дочка Брежневой позирует на яхте в купальнике с глубоким декольте. Он подчеркнул пышную, но подтянутую фигуру Сони.
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Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью

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Футбол

«Спартак» опубликовал фото из победной раздевалки после матча с ЦСКА

Московский футбольный клуб «Спартак» опубликовал победное фото из раздевалки после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.
Обновлено в 16:31
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