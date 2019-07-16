Происшествия Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию правой руки Врачи готовят семилетнюю Аишу Ажигову, которую доставили со множественными травмами в Москву из Ингушетии, к операции по экономной ампутации омертвевших тканей правой руки.

Армия и оружие В Турцию прибыл восьмой самолет с имуществом из состава С-400 Министерство национальной обороны Турции сообщило в понедельник о прибытии в Анкару восьмого по счету самолета с новой партией имущества из состава российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Армия и оружие Stratfor назвала слабые стороны C-400 Российские зенитные управляемые ракеты (ЗУР), входящие в состав зенитного ракетного комплекса С-400 и предназначенные для поражения различных воздушных целей, имеют свои слабые стороны.

Политика В России отреагировали на санкции ЕС против Турции Ранее сообщалось, что ЕС одобрил наказание Турции санкциями. До этого стало известно, что в Кипре нашли месторождения газа.

Политика Зеленский объяснил отказ ездить на работу на велосипеде Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что не стал ездить на работу на велосипеде, потому что его кортеж никому не может помешать на дороге.

Армия и оружие В НАТО увидели усиление попыток шпионажа против стран альянса По словам генсека организации Йенса Столтенберга, речь идет о шпионаже за промышленными и гражданскими объектами, а также касается вооруженных сил и разведки.

Гаджеты Графические адаптеры AMD Arcturus ожидаются уже в конце месяца Имя было подходящее, так как AMD использует имена звёзд: Polaris (полярная звезда; альфа Малой Медведицы), Vega (альфа Лиры), Navi (гамма Кассиопеи), Arcturus (альфа Волопаса).

Политика Украинский депутат рассказал о гостеприимной России Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович прокомментировал свою поездку в Россию.

Политика Глава СК предложил вернуть конфискацию имущества для коррупционеров "Только за три месяца текущего года наложен арест на имущество коррупционеров на сумму свыше 5,3 млрд рублей", - сообщил Бастрыкин.

Происшествия Оба погибших пилота вертолета оказались инструкторами Путина Вторым погибшим пилотом при крушении вертолета Robinson в Подмосковье оказался Олег Чернигин, который ранее обучал президента России Владимира Путина летать на монодельтаплане с журавлями-стерхами.

Армия и оружие Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.

Общество Дайверы сделали фото медузы размером с человека Британские дайверы обнаружили в районе побережья Корнуолл гигантскую медузу размером с человеческий рост.

Происшествия 19-летнего американца обвинили в изнасиловании в Геленджике Ведомство установило, что инцидент произошел в ночь на 13 июля 2019 года, когда гражданин США пригласил в номер отеля в селе Дивноморском 16-летнего подростка и молодую девушку, где молодые люди ее изнасиловали.

Происшествия Российский чиновник попытался спасти чужого ребенка и утонул Заместитель главы Яйского муниципального района по вопросам ЖКХ, транспорта и связи 43-летний Павел Евсюков погиб при попытке спасти тонущего школьника.

Политика Столтенберг поклялся ответить России на выход из ДРСМД Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс ответить российской стороне, если та выйдет вслед за США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Космос В NASA не исключили возможность полета на Марс в 2033 году Глава NASA Джеймс Брайденстайн не исключил возможность пилотируемого полета на Марс в 2033 году, сообщает ТАСС.

Происшествия Дело экс-министра финансов Подмосковья передано в суд Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по делу бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова.

Политика Музеи Крыма ждут от суда возвращения скифского золота Музейщики Крыма надеются, что суд Амстердама примет взвешенное решение, и коллекция скифского золота вернется в крымские музеи, заявил «РИА Новости» гендиректор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

Политика В ФСБ назначили нового командира «Альфы» Врио начальника управления "А" (группа "Альфа") Центра спецназначения ФСБ России назначен полковник Кирилл Курносов.

Наука Названа группа крови, которая неуязвима перед раком Названы продукты, которые вредят здоровью, если есть их в неправильное время Несмотря на то, что люди с I группой крови наименее подвержены раку, у них чаще выявлялись заболевания, вызванные норовирусом и Helicobacter pylori, которая служит причиной гастрита и язвенной болезни, сообщается в релизе Национального центра биотехнологической информации США.

Интернет Роскачество назвало лучшие антивирусы для Windows и Mac Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT) опубликовали результаты исследования антивирусных программ для операционных систем Windows и Mac.