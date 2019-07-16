Футбол
ЦСКА заинтересован в приобретении нападающего «Интера»Газета.Ru 01:09
Московский ЦСКА заинтересован в приобретении нападающего миланского "Интера" Георге Пушкаша, сообщает Tuttomercatoweb.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 01:30, Вашингтон
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста
Обновлено вчера в 12:50
Происшествия
Число погибших при ЧП на реке в Якутии возросло до семи
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию правой руки
Врачи готовят семилетнюю Аишу Ажигову, которую доставили со множественными травмами в Москву из Ингушетии, к операции по экономной ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено вчера в 11:41
Армия и оружие
В Турцию прибыл восьмой самолет с имуществом из состава С-400
Министерство национальной обороны Турции сообщило в понедельник о прибытии в Анкару восьмого по счету самолета с новой партией имущества из состава российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
Обновлено вчера в 02:58
Армия и оружие
Stratfor назвала слабые стороны C-400
Российские зенитные управляемые ракеты (ЗУР), входящие в состав зенитного ракетного комплекса С-400 и предназначенные для поражения различных воздушных целей, имеют свои слабые стороны.
Обновлено вчера в 20:54
Политика
В России отреагировали на санкции ЕС против Турции
Ранее сообщалось, что ЕС одобрил наказание Турции санкциями. До этого стало известно, что в Кипре нашли месторождения газа.
Обновлено вчера в 20:51
Политика
Зеленский объяснил отказ ездить на работу на велосипеде
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что не стал ездить на работу на велосипеде, потому что его кортеж никому не может помешать на дороге.
Обновлено вчера в 13:53
Армия и оружие
В НАТО увидели усиление попыток шпионажа против стран альянса
По словам генсека организации Йенса Столтенберга, речь идет о шпионаже за промышленными и гражданскими объектами, а также касается вооруженных сил и разведки.
Обновлено вчера в 20:04
Гаджеты
Графические адаптеры AMD Arcturus ожидаются уже в конце месяца
Имя было подходящее, так как AMD использует имена звёзд: Polaris (полярная звезда; альфа Малой Медведицы), Vega (альфа Лиры), Navi (гамма Кассиопеи), Arcturus (альфа Волопаса).
Обновлено в 01:20
Авто
Обновленная Chevrolet Niva: новые аргументы в пользу машины
Обновлено в 00:00
Здоровье
Три замминистра назначены в Минздраве Забайкалья
Обновлено вчера в 23:39
Политика
Украинский депутат рассказал о гостеприимной России
Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович прокомментировал свою поездку в Россию.
Обновлено вчера в 23:20
Политика
Глава СК предложил вернуть конфискацию имущества для коррупционеров
"Только за три месяца текущего года наложен арест на имущество коррупционеров на сумму свыше 5,3 млрд рублей", - сообщил Бастрыкин.
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия
Оба погибших пилота вертолета оказались инструкторами Путина
Вторым погибшим пилотом при крушении вертолета Robinson в Подмосковье оказался Олег Чернигин, который ранее обучал президента России Владимира Путина летать на монодельтаплане с журавлями-стерхами.
Обновлено вчера в 08:00
Армия и оружие
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе
Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Общество
Дайверы сделали фото медузы размером с человека
Британские дайверы обнаружили в районе побережья Корнуолл гигантскую медузу размером с человеческий рост.
Обновлено вчера в 22:35
Происшествия
Сын депутата сбил насмерть двух пешеходов в Челябинской области
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия
19-летнего американца обвинили в изнасиловании в Геленджике
Ведомство установило, что инцидент произошел в ночь на 13 июля 2019 года, когда гражданин США пригласил в номер отеля в селе Дивноморском 16-летнего подростка и молодую девушку, где молодые люди ее изнасиловали.
Обновлено вчера в 15:33
Происшествия
Российский чиновник попытался спасти чужого ребенка и утонул
Заместитель главы Яйского муниципального района по вопросам ЖКХ, транспорта и связи 43-летний Павел Евсюков погиб при попытке спасти тонущего школьника.
Обновлено вчера в 12:31
Политика
Столтенберг поклялся ответить России на выход из ДРСМД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс ответить российской стороне, если та выйдет вслед за США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 23:38
Армия и оружие
Три советских истребителя попали в список самых быстрых самолетов
Американский портал WeAreTheMighty опубликовал список самых быстрых военных самолетов.
Обновлено вчера в 08:28
Космос
В NASA не исключили возможность полета на Марс в 2033 году
Глава NASA Джеймс Брайденстайн не исключил возможность пилотируемого полета на Марс в 2033 году, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:09
Происшествия
Дело экс-министра финансов Подмосковья передано в суд
Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по делу бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова.
Обновлено вчера в 05:58
Политика
Музеи Крыма ждут от суда возвращения скифского золота
Музейщики Крыма надеются, что суд Амстердама примет взвешенное решение, и коллекция скифского золота вернется в крымские музеи, заявил «РИА Новости» гендиректор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.
Обновлено в 00:35
Политика
В ФСБ назначили нового командира «Альфы»
Врио начальника управления "А" (группа "Альфа") Центра спецназначения ФСБ России назначен полковник Кирилл Курносов.
Обновлено вчера в 14:08
Наука
Названа группа крови, которая неуязвима перед раком
Названы продукты, которые вредят здоровью, если есть их в неправильное время Несмотря на то, что люди с I группой крови наименее подвержены раку, у них чаще выявлялись заболевания, вызванные норовирусом и Helicobacter pylori, которая служит причиной гастрита и язвенной болезни, сообщается в релизе Национального центра биотехнологической информации США.
Обновлено 14 июля в 23:41
Интернет
Роскачество назвало лучшие антивирусы для Windows и Mac
Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT) опубликовали результаты исследования антивирусных программ для операционных систем Windows и Mac.
Обновлено в 01:00
Политика
Трамп выдвинул Марка Эспера на пост главы Пентагона
Президент США Дональд Трамп официально выдвинул Марка Эспера на пост министра обороны и направил в Сенат соответствующее уведомление, передаёт РИА Новости.
Обновлено вчера в 16:12
Экономика
«Яндекс» может выкупить четверть акций «Тинькофф банка»
"Яндекс" может приобрести до 25% банка "Тинькофф".
Обновлено в 01:24