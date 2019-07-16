Спорт день за днем

Армия и оружие Немецкие СМИ рассказали о возможном «неожиданном ударе» России Россия продолжает вооружаться "запрещенными" ракетами и якобы готовится к ведению региональных войн в Европе, чем вынуждает НАТО действовать, пишет немецкая газета Die Welt.

ЖКХ Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусора Правительство рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей: за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.

Происшествия Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне Четыре человека пострадали в результате падения частного самолета на жилой дом в Чечне, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МЧС.

Футбол «Рома» предложит Игуаину капитанскую повязку Как сообщает Football Italia, римляне готовы предложить аргентинцу капитанскую повязку.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва» Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.

Армия и оружие Опубликовано видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтийским морем Ранее ведомство сообщило, что Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Балтийского моря, на отдельных этапах их сопровождали ВВС Дании, Финляндии и Швеции.

Политика Турция отреагировала на санкции ЕС В турецком министерстве иностранных дел оценили решение Евросоюза о введении новых санкционных мер против страны из-за того, что Турция якобы производила бурение в экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.

Армия и оружие Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.

Политика Британия отказалась отдавать Ассанжа на смертную казнь Британские власти приняли решение не высылать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в страну, где ему будет грозить смертная казнь.

Технологии Пассажиры «Ситимобила» смогут купить у таксистов газировку и чипсы Проект позволит «Ситимобилу» расширить сервис и увеличить лояльность клиентов, а водителям дополнительно заработать, рассуждает представитель «Ситимобила».

Авто Названы самые популярные марки в регионах РФ Например, отечественный автопром чаще встречается на Урале, а японские Toyota, Honda и Nissan – в Сибири и на Дальнем Востоке.

Происшествия Суд арестовал криминального авторитета Шишкана Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Политика Офис Зеленского обсуждает возможные досрочные выборы в местные органы В администрации президента Украины обсуждают возможность проведения очередных внеочередных выборов, на этот раз речь идет о выборах в органы местного самоуправления, которые намечены на 2020 год.

Политика Политологи составили рейтинг глав регионов России «Минченко консалтинг» составил рейтинг новых глав регионов с худшим политическим менеджментом.

Политика В Крыму понадеялись на возвращение скифского золота Музеи Крыма ждут справедливого решения апелляционного суда в Амстердаме, который решит вопрос принадлежности коллекции скифского золота, на которое претендует Россия и Украина.

Общество Дайверы сделали фото медузы размером с человека Британские дайверы обнаружили в районе побережья Корнуолл гигантскую медузу размером с человеческий рост.

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Политика На Украине вступил в силу закон о государственном языке На Украине с 16 июля вступил в силу закон, который закрепил украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны.

Финансы Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg.

Наука Пользование компьютером и рукоделие препятствуют развитию деменции Команда выясняла, какие занятия стимулируют умственную деятельность в среднем и пожилом возрасте.