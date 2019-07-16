Футбол
ЦСКА заинтересован в приобретении нападающего «Интера»Газета.Ru 01:09
Московский ЦСКА заинтересован в приобретении нападающего миланского "Интера" Георге Пушкаша, сообщает Tuttomercatoweb.
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 03:00, Вашингтон
Происшествия
В Петербурге «Метеор» врезался в Дворцовую набережную у Эрмитажа
Обновлено вчера в 13:13
Происшествия
Во время купания на реке Лене погибли семь человек, в том числе дети
Обновлено вчера в 14:08
Армия и оружие
Немецкие СМИ рассказали о возможном «неожиданном ударе» России
Россия продолжает вооружаться "запрещенными" ракетами и якобы готовится к ведению региональных войн в Европе, чем вынуждает НАТО действовать, пишет немецкая газета Die Welt.
Обновлено вчера в 23:32
ЖКХ
Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусора
Правительство рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей: за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.
Обновлено в 01:06
Происшествия
Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне
Четыре человека пострадали в результате падения частного самолета на жилой дом в Чечне, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МЧС.
Обновлено в 01:41
Футбол
«Рома» предложит Игуаину капитанскую повязку
Как сообщает Football Italia, римляне готовы предложить аргентинцу капитанскую повязку.
Обновлено в 01:54
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.
Обновлено вчера в 01:25
Армия и оружие
Опубликовано видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтийским морем
Ранее ведомство сообщило, что Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Балтийского моря, на отдельных этапах их сопровождали ВВС Дании, Финляндии и Швеции.
Обновлено в 01:24
Политика
Турция отреагировала на санкции ЕС
В турецком министерстве иностранных дел оценили решение Евросоюза о введении новых санкционных мер против страны из-за того, что Турция якобы производила бурение в экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено вчера в 22:36
Энергетика
«Северный поток» остановился на ремонт до конца июля
Второй газопровод аналогичной мощности («Северный поток-2») «Газпром» планирует построить к концу 2019-го.
Обновлено в 02:32
Армия и оружие
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе
Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия
В Тюменской области в ДТП попал автомобиль ДПС
Обновлено в 02:55
Политика
Экс-министр: украинские власти считают жителей страны «дебилами»
"Дебилами" считают население страны власти Украины, и это может плохо кончиться.
Обновлено вчера в 22:45
Политика
Британия отказалась отдавать Ассанжа на смертную казнь
Британские власти приняли решение не высылать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в страну, где ему будет грозить смертная казнь.
Обновлено в 00:54
Технологии
Пассажиры «Ситимобила» смогут купить у таксистов газировку и чипсы
Проект позволит «Ситимобилу» расширить сервис и увеличить лояльность клиентов, а водителям дополнительно заработать, рассуждает представитель «Ситимобила».
Обновлено вчера в 17:03
Армия и оружие
В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост
Обновлено вчера в 13:34
Авто
Названы самые популярные марки в регионах РФ
Например, отечественный автопром чаще встречается на Урале, а японские Toyota, Honda и Nissan – в Сибири и на Дальнем Востоке.
Обновлено в 01:20
Происшествия
Суд арестовал криминального авторитета Шишкана
Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено вчера в 12:03
Политика
Офис Зеленского обсуждает возможные досрочные выборы в местные органы
В администрации президента Украины обсуждают возможность проведения очередных внеочередных выборов, на этот раз речь идет о выборах в органы местного самоуправления, которые намечены на 2020 год.
Обновлено вчера в 19:45
Политика
Политологи составили рейтинг глав регионов России
«Минченко консалтинг» составил рейтинг новых глав регионов с худшим политическим менеджментом.
Обновлено в 00:26
Политика
В Крыму понадеялись на возвращение скифского золота
Музеи Крыма ждут справедливого решения апелляционного суда в Амстердаме, который решит вопрос принадлежности коллекции скифского золота, на которое претендует Россия и Украина.
Обновлено в 02:05
Общество
Дайверы сделали фото медузы размером с человека
Британские дайверы обнаружили в районе побережья Корнуолл гигантскую медузу размером с человеческий рост.
Обновлено вчера в 22:35
Армия и оружие
ВВС США собрались защитить «Зону 51» от штурма
Обновлено в 01:31
Игры
По Cyberpunk 2077 выпустят книгу с подробным описанием игры
Вторая будет выпущена в цифровом варианте для любителей интернет-чтения. Обе книги уже доступны для предзаказа на Amazon.
Обновлено в 01:56
Политика
На Украине вступил в силу закон о государственном языке
На Украине с 16 июля вступил в силу закон, который закрепил украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны.
Обновлено вчера в 21:56
Финансы
Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года
Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:54
Наука
Пользование компьютером и рукоделие препятствуют развитию деменции
Команда выясняла, какие занятия стимулируют умственную деятельность в среднем и пожилом возрасте.
Обновлено вчера в 02:53
Происшествия
В Ярославле «инкассатор» увез на велосипеде пять миллионов рублей
Переодетому инкассатором мошеннику сотрудники фирмы отдали более пяти миллионов рублей.
Обновлено в 02:17
Политика
Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.
Обновлено вчера в 12:37
Шоу-бизнес
«В нас въехал грузовик!»: Стриженова рассказала, что попала в аварию
Российская телеведущая Екатерина Стриженова попала в аварию, когда ехала на съемки.
Обновлено в 02:49