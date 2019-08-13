Футбол

ЦСКА заинтересован в покупке форварда «Интера»Sport.ru 03:14

ЦСКА может усилиться форвардом бразильским форвардом "Интера". По данным СМИ, ЦСКА намерен приобрести нападающего "Интера" Габриэла Барбоза, информирует Mercato365. По информации источника, в игроке также заинтересованы два испанских клуба, "Севилья" и "Вильяреал".
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Источник: ЦСКА интересуется нападающим «Интера». Раньше от него отказалось «Динамо»

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