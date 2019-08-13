Футбол
ЦСКА заинтересован в покупке форварда «Интера»Sport.ru 03:14
ЦСКА может усилиться форвардом бразильским форвардом "Интера". По данным СМИ, ЦСКА намерен приобрести нападающего "Интера" Габриэла Барбоза, информирует Mercato365. По информации источника, в игроке также заинтересованы два испанских клуба, "Севилья" и "Вильяреал".
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 05:30, Вашингтон
Футбол
На стадионе во Львове перед матчем прозвучала песня о любви к Москве
Обновлено 11 августа в 20:26
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Мадс Миккельсен выступит на Comic Con Russia
Миккельсен выступит с речью, ответит на вопросы фанатов, а также раздаст автографы и примет участие в фотосессиях, сообщают организаторы Comic Con Russia.
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Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
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Общество
Жителя Красноярска оштрафовали за неуважительный комментарий о президенте
Жителя Енисейска оштрафовали на 30 тысяч рублей после оскорбительного поста о главе государства, сообщается в документах на сайте Енисейского районного суда Красноярского края.
Обновлено в 04:36
Армия и оружие
Британия направила ещё один военный корабль в Ормузский пролив
Ещё один британский военный корабль HMS Kent, базирующийся в Портсмуте, был направлен в Персидский залив для сопровождения торговых судов в Ормузском проливе и обеспечения безопасности в регионе.
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Зеленский упростил выдачу гражданства Украины для россиян
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, упрощающий процедуру получения гражданства страны для россиян.
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Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа при испытаниях жидкостного реактивного двигателя.
Обновлено в 01:08
Политика
Экс-премьер ГДР рассказал о превращении ФРГ в Великую Германию
ФРГ превращается в Великую Германию, полагаясь на военную мощь, этот процесс сопровождается укреплением фашистских элементов в обществе, поэтому он должен привлекать пристальное внимание, заявил в интервью РИА Новости бывший премьер-министр Германской Демократической Республики (ГДР) Ганс Модров.
Обновлено в 03:27
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На Крымском мосту зафиксировали рекордный трафик
За сутки в понедельник по мосту проехали 35 989 машин. Прошлый рекорд — 35 307 автомобилей — был зафиксирован 11 августа.
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Общество
Профсоюзы России предложили перейти на четырехдневную рабочую неделю
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Минтруд предложения по переходу на четырехдневную рабочую неделю, сообщается на сайте организации.
Обновлено в 02:47
Общество
Жители Екатеринбурга могут накопить на автомобиль за 11 месяцев
За год зарплата увеличилась на 9 %, а цены на автомобили выросли на 3 %. Семье из Екатеринбурга, где работают два ее члена и откладывается зарплата одного из них, потребуется 11 месяцев на покупку автомобиля за 440 тысяч рублей.
Обновлено в 04:10
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ЦБ выпустил монеты в честь мультфильма «Бременские музыканты»
Обновлено вчера в 04:50
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору вареной колбасы
Роскачество дало советы по выбору качественной и натуральной колбасы, изготовленной по ГОСТу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:53
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Лиам Хемсворт впервые высказался о расставании с Майли Сайрус
Известный актер Лиам Хемсворт впервые дал комментарии о расставании со своей супругой Майли Сайрус.
Обновлено вчера в 12:24
Политика
У главы МИД Германии третий раз за год сломался самолет
В Германии в очередной раз сломался правительственный самолёт.
Обновлено в 04:44
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл получат новые титулы
Титул графа в социальной иерархии находится ниже герцога и маркиза, поэтому можно сказать, что Гарри и Меган «понизят» по приезде в страну.
Обновлено в 00:25
Происшествия
В чем обвиняют экс-президента Киргизии Атамбаева
Обновлено в 04:42
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В Казанском соборе на Красной площади произошло нападение на алтарника
Установлено, что посетитель Казанского собора напал на мирянина-алтарника, порвал на нем рубашку, а затем вытащил из кармана нож-бабочку и начал размахивать им перед пострадавшим.
Обновлено в 04:23
Политика
В конгрессе США поддержали акции из-за выборов в Мосгордуму
В Москве с июля проходят акции протеста: участники требуют допуска до осенних выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, кому избиркомы отказали из-за нарушений при сборе подписей.
Обновлено в 02:18
Космос
В Роскосмосе прокомментировали приближение астероида к Земле
Сближающийся с Землей астероид 2019 OU1 не представляет никакой опасности для планеты и человечества, сообщили в Роскосмосе.
Обновлено вчера в 14:31
Политика
В ФСБ сообщили о вербовке террористами иностранных студентов в России
Международные террористы пытаются привлекать в свои ряды иностранных студентов, обучающихся в вузах России.
Обновлено в 04:57
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Искусственный интеллект начнет отчислять российских студентов
Опасаться искусственного интеллекта студентам не стоит, уверяют специалисты, так как система призвана стать защитой от предвзятости преподавателей.
Обновлено 11 августа в 23:19
Экономика
Суд начал банкротство бывшей компании Ананьевых «Техносерв»
Арбитражный суд Москвы ввел начальную процедуру банкротства в отношении одной из крупнейших российских IT-компаний «Техносерв АС».
Обновлено в 04:40
Политика
Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа
Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.
Обновлено вчера в 16:08
Здоровье
Минздрав сообщил об уменьшении числа больных вирусным гепатитом
Количество больных вирусным гепатитом в РФ с впервые в жизни установленным диагнозом стало меньше на 4% в 2018 году по сравнению с 2017 годом.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз
Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Происшествия
На Шри-Ланке спасли тонущих в океане россиян
Обновлено в 03:24