Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА заинтересован в нападающем «Ливерпуля» Тайво Авонийи. 21-летний форвард из Нигерии провёл прошлый сезон в бельгийском «Генте» на правах аренды. «Ливерпуль» просит у москвичей £ 15 млн (€ 16,7 млн) за своего футболиста.

с чего всё началось

Нападающий "Ливерпуля" Тайво Авонийи может продолжить карьеру в ЦСКА. По информации Liverpool Echo, москвичи следят за форвардом и собираются сделать предложение о трансфере. Мерсисайдцы намерены выручить порядка 17 миллионов евро, но готовы к торгам.

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