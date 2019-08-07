Футбол

ЦСКА заинтересован в форварде «Флуминенсе»Metaratings 05:14

Российский клуб продолжает поиски нападающего. Руководство ЦСКА продолжает активно вести поиск нападающего. Как сообщает Globo Esporte, российский клуб обратил свой взор на чемпионат Бразилии, где проявляет интерес к форварду «Флуминенсе» Педро Гильерме Абреу дос Сантосу.
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