Футбол
ЦСКА заинтересован в форварде «Флуминенсе»Metaratings 05:14
Российский клуб продолжает поиски нападающего. Руководство ЦСКА продолжает активно вести поиск нападающего. Как сообщает Globo Esporte, российский клуб обратил свой взор на чемпионат Бразилии, где проявляет интерес к форварду «Флуминенсе» Педро Гильерме Абреу дос Сантосу.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 11:57, Вашингтон
Авто
Новая Hyundai Sonata в РФ получит только один мотор
Обновлено в 02:21
Финансы
Орешкин назвал ослабление рубля ожидаемым
Глава Минэкономразвития отметил, что курс рубля сейчас близок к фундаментальным значениям.
Обновлено в 10:12
Политика
В Киргизии задержали экс-президента Атамбаева
Сторонники бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева сообщили корреспонденту РИА Новости, что политика задержала милиция.
Обновлено в 11:47
Политика
Памфилова допустила вынесение вотума недоверия главе Мосгоризбиркома
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова провела встречу с кандидатами в депутаты Мосгордумы от КПРФ, которые требуют отставки главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.
Обновлено в 10:55
Футбол
Кокорин и Мамаев сыграют против профессионалов
Обновлено в 11:36
Политика
Зеленский прибыл с первым визитом в Турцию
Напомним, 5 августа сообщалось, что Зеленский 7-8 августа посетит с визитом Турцию, где встретится с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и Вселенским патриархом Варфоломеем.
Обновлено в 08:01
Политика
Конституцию РФ в стихах и картинках разработали для детей
В России разработали конституцию для детей, которая содержит картинки и стихи.
Обновлено в 02:31
Политика
Госдума расследует вмешательство Запада в российские выборы
Фракция «Единая Россия» поддержит предложение оппозиции о создании комиссии по расследованию случаев влияния ряда западных стран на российские выборы.
Обновлено в 09:36
Шоу-бизнес
Глюкоза опубликовала ролик, в котором сообщила мужу о разводе
На днях Наталья не выдержала и опубликовала ролик. В видео Наташа, разговаривая с мужем, сообщает ему о разводе.
Обновлено в 05:29
Музыка
Вилли Токарев посвятил последнюю песню Чечне и Кадырову
Обновлено в 10:21
Здоровье
Вместо тампона с губкой для посуды неделю проходила москвичка
Чтобы решить проблему, она решила использовать вместо тампона губку для мытья посуды.
Обновлено в 07:46
Политика
Зеленский обсудил с Макроном встречу в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном ряд важных вопросов.
Обновлено в 09:56
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия
ФСИН проверит информацию о пытках в «Крестах»
Центральный аппарат Федеральной службы исполнения наказаний проверит информацию о пытках в "Крестах-2" в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:44
Общество
На Киркорова подал в суд Кремлевский комбинат питания
Обновлено в 11:05
Общество
Четверть детей в России живут за чертой бедности
В России более четверти детей в возрасте до 18 лет живут за чертой бедности, следует из данных Росстата, на которые обратил внимание принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 04:54
Общество
Женщинам в Барселоне разрешили купаться топлес
В Барселоне женщинам разрешили плавать топлес в любом муниципальном бассейне или водоеме.
Обновлено в 09:30
Кино
Disney выпустит ремейки «Один дома» и «Ночь в музее»
Обновлено в 04:18
Энергетика
Нефть Brent не удержалась на $60 за баррель
За прошлую неделю нефть Brent потеряла в цене 9%, понедельник, 5 августа, «мировой эталон» завершил ниже $60 за баррель.
Обновлено вчера в 11:39
Политика
Генсек НАТО призвал альянс ответить на усиление Китая
Генеральный секретарь Североатлантического альянса подчеркнул, что НАТО стоит реагировать на усиление Китайской народной республики через своих партнеров в регионе — Австралию, Новую Зеландию, Японию или, например, Южную Корею.
Обновлено в 10:20
Футбол
«Спартак» интересуется хавбеками «Славии» Кралом и Соучеком
«Спартак» проявляет интерес к двум полузащитникам «Славии» и сборной Чехии – Алексу Кралу и Томашу Соучеку.
Обновлено в 10:50
Общество
Москвичей предупредили о погодном коллапсе
Обновлено в 07:25
Авто
Hyundai анонсировала премьеру нового хэтчбека Hyundai i10
Компания Hyundai опубликовала первое тизерное изображение своего самого маленького хэтчбека Hyundai i10 третьего поколения.
Обновлено в 03:29
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Здоровье
Телеведущий посоветовал полным людям умирать для сохранения бюджета
Ведущий «Би-би-си» Майкл Бюерк (Michael Buerk) заявил, что власти не должны помогать людям с лишним весом и лучше дать им умереть, чтобы сохранить деньги Национальной службы здравоохранения, сообщает Sky News.
Обновлено в 01:13