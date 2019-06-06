Футбол
ЦСКА заинтересовался нападающим «Тулузы»Советский спорт вчера в 18:29
Как сообщает Foot Mercato, в переходе 26-летнего форварда заинтересован ЦСКА. Однако, как сообщил агент игрока Джибриль Мандефу, сначала он должен обсудить свое будущее с руководством французского клуба.
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Экономика
Число закрывшихся бизнесов в два раза превысило число открывшихся
Число закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 2,14 раза.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Музыкант Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Ранее сообщалось, что музыкант отравился неизвестным веществом, - предположительно, жидкостью для прочистки труб, которую он употребил по ошибке.
Обновлено вчера в 04:32
Политика
Ушедший в отставку глава Астраханской области перейдет в спецслужбы
Сергей Морозов, которого президент Владимир Путин снял с должности врио губернатора Астраханской области, будет работать в одной из спецслужб, сообщили ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 07:16
Политика
ДНР и ЛНР предложили Киеву снять блокаду Донбасса
В ходе переговоров представители ДНР и ЛНР предложили начать диалог с Киевом для снятия блокады Донбасса.
Обновлено вчера в 08:39
Армия и оружие
В США назвали вероятное место начала конфликта НАТО и РФ
Американский профессор уверен, что текущая холодная война между Россией и Западом серьёзно отличается от предыдущей.
Обновлено вчера в 05:26
Армия и оружие
Россия и Китай призвали ядерные державы отказаться от холодной войны
Москва и Пекин призвали ядерные державы отказаться от холодной войны.
Обновлено вчера в 12:19
Экономика
Россия снова вошла в десятку самых «инвестиционных» стран Европы
Россия снова вошла в топ-10 стран, лидирующих по количеству проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
Обновлено вчера в 22:35
Футбол
Сборная Бразилии обыграла Катар, Неймар получил травму
Обновлено вчера в 22:33
Экономика
Набиуллина считает выполнимой цель по ускорению роста ВВП России до 3%
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина считает, что Россия сможет выполнить поставленную ранее цель добиться к 2024 году роста ВВП выше среднего мирового показателя - более 3%. Об этом она заявила в опубликованном в четверг интервью ведущей деловой газете Японии Nikkei.
Обновлено вчера в 23:52
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму
Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области
В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Происшествия
Суд освободил Волкова от штрафа за раскрашенное фото «Родины-матери»
Верховный суд России подтвердил виновность бывшего руководителя штаба оппозиционера Алексея Навального в Волгограде Алексея Волкова в осквернении монумента "Родина-мать зовет!", но освободил его от выплаты штрафа в связи с истечением срока давности.
Обновлено вчера в 15:26
Общество
Жители Екатеринбурга предложили площадки для строительства храма
Администрация Екатеринбурга опубликовала предложения горожан о возможных площадках для строительства храма святой Екатерины, сообщается на официальном портале городской администрации.
Обновлено вчера в 23:02
Космос
В ESO показали двойной астероид, пролетевший мимо Земли
Европейская Южная Обсерватория (ESO, European Southern Observatory) получила уникальное изображение двойного астероида, пролетевшего мимо нашей планеты около полутора недель назад — 25 мая.
Обновлено 03 июня в 10:00
Армия и оружие
Новейший авианосец США оказался несовместим с F-35
Конгресс США собирается запретить прием на вооружение второго авианосца класса «Джеральд Р. Форд», который пока достраивается на верфи, так как истребители F-35С, которые должны составить основу авиакрыла корабля, не могут с него взлетать, сообщает The Drive.
Обновлено вчера в 07:45
Происшествия
В Волгограде пресечена преступная деятельность продуктовых аферистов
Волгоградская полиция совместно с прокуратурой пресекла деятельность целой группы аферистов.
Обновлено вчера в 23:26
Экономика
ВТБ не исключил повышения номинала акций
ВТБ не исключает повышения номинала акций для удобства работы с ними, сообщил президент - председатель правления банка Андрей Костин в ходе годового собрания акционеров кредитной организации.
Обновлено вчера в 09:52
Общество
От имени кассира, ограбившей банк в Башкирии на 23 млн, появилось сообщение
Обновлено вчера в 05:30
Шоу-бизнес
Племянница Софии Ротару сломала обе руки
Девушка записывает песни и выступает с концертами в Украине. На днях с Соней случилось несчастье: она неудачно упала и сломала обе руки.
Обновлено вчера в 17:20
Общество
Минюст предложил ввести новый вид алиментов в России
В России родителей могут обязать выплачивать дополнительные алименты на детей. Ввести их предлагает Министерство юстиции РФ.
Обновлено вчера в 08:19
Политика
Администрация Зеленского обвинила МИД Украины в работе на Порошенко
Администрация президента Украины Владимира Зеленского обвинила министерство иностранных дел страны в работе на предыдущего главу государства Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 14:09
Религия
Православные отмечают Вознесение Господне
Вознесение Господне отмечают 6 июня православные христиане. Праздник всегда приходится на четверг и отмечается на 40-й день от Пасхи.
Обновлено вчера в 19:28
Общество
Навальный обвинил сотрудников мэрии Москвы в покупке элитных квартир по заниженным ценам
Обновлено вчера в 12:50
Политика
Украинский экс-министр рассказал, как Киев обманывал Россию
Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко рассказал, что Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности.
Обновлено в 00:21
Здоровье
Минздрав предлагает проводить профосмотры и диспансеризацию за сутки
Минздрав РФ предлагает дополнить новый порядок прохождения профосмотров и диспансеризации населением сроком проведения всех необходимых процедур, который будет составлять один день.
Обновлено вчера в 15:01
Баскетбол
ЦСКА сыграет с «Химками» в финале Единой лиги ВТБ
В Москве состоится первый матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в котором встретятся столичный ЦСКА и подмосковный «Химки».
Обновлено вчера в 01:11
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»
Российский Центральный Банк с четверга, 6 июня, отозвал лицензию у новосибирского коммерческого банка "Взаимодействие".
Обновлено вчера в 22:03
Происшествия
РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков
Трое бывших военнослужащих подали иски против Минобороны с требованием выплатить им 6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за огонь по ним из танка, сообщает РБК со ссылкой на их адвоката Дмитрия Герасимова.
Обновлено вчера в 18:39