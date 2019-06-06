Футбол
ЦСКА заинтересовался нападающим «Тулузы»Евро-футбол.ру 01:03
Форвард Яя Саного, выступающий за французскую "Тулузу", может продолжить карьеру в чемпионате России. По информации Footmercato, заинтересованность в услугах 26-летнего футболиста проявляет московский ЦСКА. Контракт Саного с "Тулузой" рассчитан до лета 2020 года.
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