Футбол

ЦСКА заинтересовался нападающим «Тулузы»Евро-футбол.ру 01:03

Форвард Яя Саного, выступающий за французскую "Тулузу", может продолжить карьеру в чемпионате России. По информации Footmercato, заинтересованность в услугах 26-летнего футболиста проявляет московский ЦСКА. Контракт Саного с "Тулузой" рассчитан до лета 2020 года.
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СМИ: ЦСКА интересуется нападающим «Тулузы» Саного

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Агент форварда «Тулузы» подтвердил интерес к его клиенту со стороны ЦСКА

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