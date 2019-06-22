Футбол

ЦСКА заинтересовался форвардом сборной Дании U21Metaratings 13:57

За сборную Дании U-21 Ольсен провел 8 матчей, забил четыре гола и отдал две голевые передачи. дает на то, что ЦСКА станет чемпионом России в следующем сезоне.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ЦСКА интересуется 19-летним хавбеком «Нордшелланда» Ольсеном

Sports.ru17:29

ЦСКА ищет усиление в Дании, «Локо» и «Зенит» – в Турции

Спорт-Экспресс14:20

Топ-клубы на трансферном рынке: кого покупает и продает ЦСКА

МК-Спорт08:08

Потенциальный новичок ЦСКА Олсен: «Переезд в Россию - это не то, к чему я стремлюсь»

Sport.ru10:29

СМИ: ЦСКА заинтересован в услугах молодого датчанина

Матч ТВ09:42

СМИ: ЦСКА заинтересован в услугах молодого датчанина

Sportbox.RU09:42

Вундеркинд «Норшелланна» интересен ЦСКА, но он не хочет переезжать в Россию

Sport24.ru09:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 18:27, Ашберн
Происшествия

Британские ВВС подняли истребители для перехвата пассажирского лайнера

Британские истребители вылетели на перехват пассажирского самолета авиакомпании Ryanair после сообщений о попытке захвата воздушного судна.
Обновлено в 16:31
Происшествия

В Тверской области катер врезался в берег

Обновлено в 17:08
Происшествия

Конфликт Алибасова и Мухиной попал на видео

Обновлено в 10:16
Шоу-бизнес

Самбурская устроила фотосессию в ярком купальнике на Самуи

На снимках актриса позирует без косметики.
Обновлено в 13:40
Происшествия

Трое подростков сорвались с аттракциона в Москве

Трое подростков сорвались с аттракциона «Колобок» в московском парке «Сокольники».
Обновлено в 05:19
Политика

Президент России запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию

Как сообщает издание «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Кремля, с 8 июля российские авиакомпании больше не могут осуществлять пассажирские воздушные перевозки на территорию Грузии.
Обновлено в 02:43
Политика

Кадыров напомнил, что «от Грозного до Тбилиси всего 200 километров»

Обновлено в 07:50
Происшествия

В Дагестане ликвидировали двух боевиков ИГ

Обновлено в 18:03
Общество

Оранжевый уровень. Невыносимая жара идет на Урал

Продержится такая погода в Челябинской области, да и на всем Урале, недолго.
Обновлено в 07:43
Политика

Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено в 14:50
Политика

Путин не планирует отдавать Курилы

Обновлено в 05:09
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости

Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено в 00:27
Наука

Кожные бактерии помогают спасти лягушек от вируса

Оказалось, что все зависит от состава кожных бактерий лягушек, зависящий от места их обитания.
Обновлено в 14:10
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно

В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Политика

Протестующие в Тбилиси направились к офису правящей партии

Обновлено в 17:28
Космос

Космическая корова может быть странной сверхновой

Последующие наблюдения за коровой создали две основные теории того, что это может быть: странная сверхновая или экзотическая звезда, измельченная черной дырой.
Обновлено в 07:39
Культура

Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате

Обновлено в 17:41
Шоу-бизнес

Лиза и Гарри сделали сюрприз Галкину в день его рождения

Уже по традиции наследники Лиза и Гарри прочитали для него стихи, вручили открытки и цветы.
Обновлено в 13:06
Экономика

После «Прямой линии» к Путину обратились строители Крымского моста

Обновлено в 06:11
Армия и оружие

Российский Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа

Телеканал "Звезда" опубликовал видео, на котором вертолет Ми-28 выполняет новую фигуру высшего пилотажа.
Обновлено в 14:00
Политика

В Москве пройдет очередной митинг против фабрикации уголовных дел и в поддержку журналиста Ивана Голунова

Грядущая столичная акция в поддержку Голунова является уже третьей по счету.
Обновлено в 17:00
Экономика

США обнародовали план по развитию Палестины

Американские власти обнародовали план по развитию Палестины под названием «Мир и процветание».
Обновлено в 12:50
Политика

Ким Чен Ын получил личное письмо от Трампа

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда Трампа, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
Обновлено в 17:42
Космос

NASA обнаружило на Марсе возможные признаки жизни

На Марсе обнаружены необычно высокие уровни метана, которые могут свидетельствовать о жизни на планете.
Обновлено в 17:04
Футбол

Сергей Степашин: Владимир Путин никогда не будет жить по формуле: снял портупею – рассыпался

Был довольно узкий круг, в том числе там был Сергей Вадимович Степашин.
Обновлено вчера в 18:00
Политика

Зеленский призвал предотвратить новые войны

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года и длилась 1418 дней, завершившись 9 мая 1945 года.
Обновлено в 05:05
Политика

В Тбилиси напали на съемочную группу телеканала «Россия 24»

В Тбилиси националисты напали на съемочную группу телеканала "Россия 24" и пытались избить корреспондента и оператора, сообщается на портале Вести.ru.
Обновлено в 09:53
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова начала экономить на гостиницах и авиаперелетах

Фото: Анастасия Волочкова с Николаем Челноковым в шоу "Клоун и балерина" в Анапе Пока неизвестно, будет ли продолжен тур по России, хотя есть большая вероятность того, что и в других городах пройдет показ этого шоу.
Обновлено в 03:12
Происшествия

В Петербурге пес спас новорожденную девочку

В Петербурге пес спас оставленную матерью новорожденную девочку. Об этом сообщил телеканал "Вести".
Обновлено в 15:38
Происшествия

Лидер System of a Down вступился за сестер Хачатурян

Обновлено в 09:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
ЦСКА
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное