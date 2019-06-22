ЦСКА заинтересовался форвардом сборной Дании U21Metaratings 13:57

За сборную Дании U-21 Ольсен провел 8 матчей, забил четыре гола и отдал две голевые передачи. дает на то, что ЦСКА станет чемпионом России в следующем сезоне.

Происшествия Британские ВВС подняли истребители для перехвата пассажирского лайнера Британские истребители вылетели на перехват пассажирского самолета авиакомпании Ryanair после сообщений о попытке захвата воздушного судна.

Происшествия Трое подростков сорвались с аттракциона в Москве Трое подростков сорвались с аттракциона «Колобок» в московском парке «Сокольники».

Политика Президент России запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию Как сообщает издание «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Кремля, с 8 июля российские авиакомпании больше не могут осуществлять пассажирские воздушные перевозки на территорию Грузии.

Общество Оранжевый уровень. Невыносимая жара идет на Урал Продержится такая погода в Челябинской области, да и на всем Урале, недолго.

Политика Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.

Наука Кожные бактерии помогают спасти лягушек от вируса Оказалось, что все зависит от состава кожных бактерий лягушек, зависящий от места их обитания.

Политика Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.

Космос Космическая корова может быть странной сверхновой Последующие наблюдения за коровой создали две основные теории того, что это может быть: странная сверхновая или экзотическая звезда, измельченная черной дырой.

Шоу-бизнес Лиза и Гарри сделали сюрприз Галкину в день его рождения Уже по традиции наследники Лиза и Гарри прочитали для него стихи, вручили открытки и цветы.

Экономика США обнародовали план по развитию Палестины Американские власти обнародовали план по развитию Палестины под названием «Мир и процветание».

Политика Ким Чен Ын получил личное письмо от Трампа Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда Трампа, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Космос NASA обнаружило на Марсе возможные признаки жизни На Марсе обнаружены необычно высокие уровни метана, которые могут свидетельствовать о жизни на планете.

Политика Зеленский призвал предотвратить новые войны Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года и длилась 1418 дней, завершившись 9 мая 1945 года.

Политика В Тбилиси напали на съемочную группу телеканала «Россия 24» В Тбилиси националисты напали на съемочную группу телеканала "Россия 24" и пытались избить корреспондента и оператора, сообщается на портале Вести.ru.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова начала экономить на гостиницах и авиаперелетах Фото: Анастасия Волочкова с Николаем Челноковым в шоу "Клоун и балерина" в Анапе Пока неизвестно, будет ли продолжен тур по России, хотя есть большая вероятность того, что и в других городах пройдет показ этого шоу.