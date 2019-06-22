Футбол
ЦСКА заинтересовался форвардом сборной Дании U21Metaratings 13:57
За сборную Дании U-21 Ольсен провел 8 матчей, забил четыре гола и отдал две голевые передачи. дает на то, что ЦСКА станет чемпионом России в следующем сезоне.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 18:27, Ашберн
Происшествия
Британские ВВС подняли истребители для перехвата пассажирского лайнера
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Трое подростков сорвались с аттракциона в Москве
Трое подростков сорвались с аттракциона «Колобок» в московском парке «Сокольники».
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Как сообщает издание «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Кремля, с 8 июля российские авиакомпании больше не могут осуществлять пассажирские воздушные перевозки на территорию Грузии.
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Армия и оружие
Российский Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа
Телеканал "Звезда" опубликовал видео, на котором вертолет Ми-28 выполняет новую фигуру высшего пилотажа.
Обновлено в 14:00
Политика
В Москве пройдет очередной митинг против фабрикации уголовных дел и в поддержку журналиста Ивана Голунова
Грядущая столичная акция в поддержку Голунова является уже третьей по счету.
Обновлено в 17:00
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США обнародовали план по развитию Палестины
Американские власти обнародовали план по развитию Палестины под названием «Мир и процветание».
Обновлено в 12:50
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Ким Чен Ын получил личное письмо от Трампа
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда Трампа, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
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Футбол
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Был довольно узкий круг, в том числе там был Сергей Вадимович Степашин.
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Политика
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Политика
В Тбилиси напали на съемочную группу телеканала «Россия 24»
В Тбилиси националисты напали на съемочную группу телеканала "Россия 24" и пытались избить корреспондента и оператора, сообщается на портале Вести.ru.
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Анастасия Волочкова начала экономить на гостиницах и авиаперелетах
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Лидер System of a Down вступился за сестер Хачатурян
Обновлено в 09:12