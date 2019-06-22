ЦСКА заинтересовался форвардом сборной Дании U21Metaratings 13:57

За сборную Дании U-21 Ольсен провел 8 матчей, забил четыре гола и отдал две голевые передачи. дает на то, что ЦСКА станет чемпионом России в следующем сезоне.

Политика Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.

Политика Президент Грузии вступилась за российских туристов Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.

Экономика В Georgian Airways заявили об отсутствии долгов перед Россией В министерстве заявили, что грузинская сторона признала задолженность в 2008 году, но не погасила ее.

Космос НАСА нашло на Марсе возможные признаки жизни Марсоход НАСА Curiosity обнаружил в среду высокое количество метана в воздухе на Марсе, что может быть признаком жизни на планете неких микроорганизмов, пишет The New York Times.

Шоу-бизнес В Сети раскритиковали принца Гарри за формальное поздравление брата Фанаты возмутились формальным поздравлением принца Уильяма в инстаграме Меган Маркл и принца Гарри, герцога и герцогини Сассексских, сообщает The Sun.

Шоу-бизнес Госпитализирована Лидия Федосеева-Шукшина Народная артистка России Лидия Федосеева-Шукшина в ночь на субботу перенесла несколько приступов астмы и была доставлена в клинику.

Политика Маргарита Симоньян объяснила Грузии, почему России нельзя хамить Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян объяснила, почему президенту Грузии Саломе Зурабишвили не следовало «натурально хамить» России на примере с медведем и палкой, передает ФБА «Экономика Сегодня».

Экономика Карлоса Гона подозревают в присвоении свыше $3 млн из средств Renault Экс-главу альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлоса Гона подозревают в присвоении порядка $3,25 млн из президентского фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений, пишет газета The Asahi Shimbun в воскресенье, 23 июня.

Авто Составлен топ-3 лучших подержанных японских седанов до 400 тыс. рублей «Автоновости» вместе со специалистами ранка подержанных автомобилей составили топ-3 лучших седанов, которые производятся японскими компаниями и стоят 400 тысяч рублей.

Общество Зюганов предложил создать Художественный совет по телевещанию Лидер коммунистов Геннадий Зюганов выступил за создание Художественного совета по телевещанию, который не позволял бы пропускать на экраны "скандалы, страшилки и мыльные оперы".

Культура Критики отметили «русскость» постановки оперы «Борис Годунов» в Лондоне Постановка оперы Модеста Мусоргского "Борис Годунов" в лондонском Королевском театре оперы и балета в 2019 году встречена публикой и театральными критиками с не меньшим восторгом, чем в 2016-м, причем в этот раз критики делают особый акцент на "русскости" трактовки.

Происшествия Полиция задержала 70 человек у здания газеты в Нью-Йорке Полиция Нью-Йорка задержала несколько десятков человек, протестовавших у здания газеты The New York Times.

Политика Бутиной сократили тюремный срок Осужденной в США Марии Бутиной сократили тюремный срок на 10 дней.

Политика Путин признался, куда пошли деньги обманутых стариков Президент отметил, что говорит на эту тему «с болью в сердце». Но при этом министр не может получать те же деньги, что и рядовой сотрудник.

Политика Трамп опроверг отмену приказа об ударе по Ирану Президент США Дональд Трамп заявил, что приказ о нанесении удара по Ирану не был отменен, а только приостановлен на данном этапе.

Политика Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.

Политика Член СПЧ призвал Грузию извиниться перед Россией Ранее, как писал News.ru, о своей встревоженности ситуацией сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, а о необходимости извинений со стороны Грузии заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов, действия которого стали формальным поводом для агрессивного поведения лидеров оппозиции и радикалов.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова начала экономить на гостиницах и авиаперелетах Фото: Анастасия Волочкова с Николаем Челноковым в шоу "Клоун и балерина" в Анапе Пока неизвестно, будет ли продолжен тур по России, хотя есть большая вероятность того, что и в других городах пройдет показ этого шоу.

Общество Митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова состоится в воскресенье Правительство Москвы согласовало проведение митинга в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова на воскресенье, говорится в сообщении пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.