Футбол
ЦСКА является самым тестируемым на допинг клубом России в 2019 годуSportbox.RU 10:12
ЦСКА является самым тестируемым инспекторами Российского антидопингового агентства футбольным клубом России в 2019 году. С января по май десять игроков армейцев прошли проверку на допинг.
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Футбольный ЦСКА стал самым тестируемым инспекторами Российского антидопингового агентства (РУСАДА) отечественным клубом в 2019 году. Согласно материалам, предоставленным ТАСС РУСАДА, с января по май десять игроков этой команды прошли проверку на допинг.ТАСС09:16
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