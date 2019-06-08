Футбол

ЦСКА является самым тестируемым на допинг клубом России в 2019 годуSportbox.RU 10:12

ЦСКА является самым тестируемым инспекторами Российского антидопингового агентства футбольным клубом России в 2019 году. С января по май десять игроков армейцев прошли проверку на допинг.
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ЦСКА является самым тестируемым на допинг футбольным клубом России в 2019 году

Футбольный ЦСКА стал самым тестируемым инспекторами Российского антидопингового агентства (РУСАДА) отечественным клубом в 2019 году. Согласно материалам, предоставленным ТАСС РУСАДА, с января по май десять игроков этой команды прошли проверку на допинг.
ТАСС09:16

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ЦСКА является самым тестируемым на допинг клубом России в 2019 году

Sportbox.RU10:12

ЦСКА является самым тестируемым на допинг клубом России в 2019 году

Матч ТВ10:12

ЦСКА - самый тестируемый на допинг клуб России в 2019 году

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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:10, Ашберн
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