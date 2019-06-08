ЦСКА является самым тестируемым на допинг клубом России в 2019 годуSportbox.RU 10:12

Футбольный ЦСКА стал самым тестируемым инспекторами Российского антидопингового агентства (РУСАДА) отечественным клубом в 2019 году. Согласно материалам, предоставленным ТАСС РУСАДА, с января по май десять игроков этой команды прошли проверку на допинг.

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ЦСКА является самым тестируемым инспекторами Российского антидопингового агентства футбольным клубом России в 2019 году. С января по май десять игроков армейцев прошли проверку на допинг.

ЦСКА является самым тестируемым на допинг клубом России в 2019 году

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