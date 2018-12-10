Футбол

ЦСКА взял на матч с «Реалом» 18 футболистов
Sport24.ru
03:09

Реал — ЦСКА
12 декабря
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
ЦСКА отправился в Мадрид на матч с «Реалом» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Тренерский штаб армейцев на игру взял 18 футболистов, сообщается на официальном сайте клуба.
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