Футбол

ЦСКА взял на матч с «Реалом» 18 футболистов
Sport24.ru
03:09

Реал — ЦСКА
12 декабря
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
ЦСКА отправился в Мадрид на матч с «Реалом» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Тренерский штаб армейцев на игру взял 18 футболистов, сообщается на официальном сайте клуба.
Sport24.ru03:09

Подробнее о событии

18 футболистов ЦСКА отправились на матч с «Реалом»

Спорт-Экспресс03:20

ЦСКА взял на матч с «Реалом» 18 футболистов

Sport24.ru03:09

Дзагоев и Ефремов не полетели на матч ЦСКА с «Реалом»

РИА Новости03:00

ЦСКА взял в Мадрид Васина и Н’Диайе

Soccer.ru02:57

ЦСКА взял в Мадрид 18 футболистов

Sportbox.RU03:26

ЦСКА взял в Мадрид 18 футболистов

Матч ТВ03:26

Васин полетел с ЦСКА в Мадрид по решению тренерского штаба

Чемпионат02:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 03:45, Ашберн
Футбол

«Ривер Плейт» обыграл «Боку Хуниорс» и завоевал Кубок Либертадорес

Аргентинский "Ривер Плейт" в четвертый раз в истории завоевал Кубок Либертадорес.
Обновлено в 03:35
Футбол

Кириченко утвержден в должности главного тренера «Уфы»

Обновлено в 03:41
Футбол

«Зенит» проиграл на своем поле «Рубину»

Казанский "Рубин" на выезде в матче матче 17-го тура чемпионата России оказался сильнее "Зенита".
Обновлено в 03:26
Футбол

Акинфеев стал самым популярным человеком года по данным «Яндекса»

Обновлено в 03:40
Футбол

Эден Азар: «Было здорово победить лучшую команду Англии»

Хавбек «Челси» Эден Азар прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата Англии.
Обновлено в 02:49
Футбол

Директор «Милана» рассказал о будущем Ибрагимовича

Спортивный директор итальянского "Милана" Леонардо исключил переход шведского нападающего американского "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича в зимнее трансферное окно, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 02:54
Футбол

Тибо Куртуа: «Реалу» тяжело далась победа над «Уэской»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа подвел итог победы над «Уэской» (1:0) в матче 15-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 02:57
Футбол

Доннарумма провел за «Милан» в серии А 100-й полный матч подряд

Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма принял участие в игре чемпионата Италии с «Торино» (0:0). 19-летний голкипер провел за «россонери» в серии А сто подряд матчей, в которых он отыграл все 90 минут.
Обновлено в 03:30
Футбол

Болельщик «Спартака», напавший на Глушакова, вышел из спецприемника

Болельщик "Спартака" Мирослав Голунов, выбежавший на поле в матче Лиги Европы с "Рапидом" (1:2) с целью напасть на капитана москвичей Дениса Глушакова, вышел на свободу.
Обновлено в 03:16
Футбол

«МЮ» может приобрести защитника «Тоттенхэма»

Обновлено в 03:23
Футбол

Леонид Слуцкий: «„Витесс“ был ментально не готов побеждать НАК»

«Витесс» был ментально не готов побеждать НАК, а наш соперник вышел на поле, словно это был их последний матч в жизни.
Обновлено в 02:32
Футбол

Давид Луиз может покинуть «Челси» из-за политики клуба

Обновлено в 03:18
Футбол

Юрий Газинский провел 200-й матч за «Краснодар»

Юрий Газинский стал вторым игроком в истории «черно-зеленых», который достиг отметки в 200 матчей за клуб, и уступает по этому показателю лишь рекордсмену «Краснодара» Жоаозиньо (217 игр).
Обновлено в 01:26
Футбол

«Спартак» прибыл в Испанию на матч с «Вильярреалом»

Обновлено в 00:40
Футбол

Юрген Клопп: «Просим болельщиков помочь нам в матче с „Наполи“»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что атмосфера стадиона «Энфилд» сыграет решающую роль для успеха в матче с «Наполи» в Лиге чемпионов.
Обновлено в 03:41
ещё по теме
Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное