ЦСКА вышел вперед в серии Кубка Гагарина против СКАРоссийская газета 15:27

Московский ЦСКА вышел вперед в финальной серии Западной конференции КХЛ против петербургского СКА. На своем льду столичные армейцы одержали уверенную победу со счетом 3:0. В каждом периоде было заброшено по шайбе.

ЦСКА вышел вперед в серии Кубка Гагарина против СКА

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