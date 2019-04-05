Хоккей
ЦСКА вышел вперед в серии Кубка Гагарина против СКАРоссийская газета вчера в 15:27
ЦСКА—
СКА
3 – 0
Матч завершён
Хоккей, КХЛ
Полуфинал, вчера
Мэт Робинсон
|20'
Максим Мамин
|28'
Сергей Андронов
|59'
Московский ЦСКА вышел вперед в финальной серии Западной конференции КХЛ против петербургского СКА. На своем льду столичные армейцы одержали уверенную победу со счетом 3:0. В каждом периоде было заброшено по шайбе.
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