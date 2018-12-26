Московский ЦСКА представил пародию на популярное телевизионное шоу «Вечерний Ургант». Роль ведущего исполнил президент армейцев Евгений Гинер. Напомним, после 17 туров чемпионата России ЦСКА идет на третьей позиции, набрав 30 очков.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны в присутствии Путина провело пуск ракеты «Авангард»

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