Футбол
Московский ЦСКА представил пародию на популярное телевизионное шоу «Вечерний Ургант». Роль ведущего исполнил президент армейцев Евгений Гинер. Напомним, после 17 туров чемпионата России ЦСКА идет на третьей позиции, набрав 30 очков.
Матч ТВ10:41
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Армия и оружие
Минобороны в присутствии Путина провело пуск ракеты «Авангард»
Обновлено в 06:07
Происшествия
В «Красное & Белое» пришли с обысками
Обновлено в 11:03
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили ракетный удар Израиля по Дамаску
По информации агентства SANA, сирийские ПВО перехватили вражеские цели над западной частью столицы государства – Дамаска.
Обновлено вчера в 22:28
Политика
Глава совета директоров «Русала» Маттиас Варниг ушел в отставку
Председатель совета директоров «Русала» Маттиас Варниг покинул свой пост. Его отставка — одно из условий снятия с компании санкций США.
Обновлено в 09:54
Энергетика
Сечин рассказал о консервативном сценарии цен на нефть в 2019 году
Глава «Роснефти» Игорь Сечин рассказал о консервативном варианте прогноза цен на нефть в 2019 году.
Обновлено в 10:27
Политика
Порошенко объявил о прекращении военного положения на Украине
Президент Украины Петр Порошенко объявил о прекращении военного положения в десяти областях Украины.
Обновлено в 07:05
Общество
МВД предложило изменить бланк паспорта
МВД предложило внести изменения в паспорт гражданина России, следует из документа, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 10:53
Армия и оружие
Российский МИД назвал авиаудары Израиля нарушением суверенитета Сирии
Обновлено в 10:09
Политика
Владимир Путин заявил о ключевой роли бизнеса в реализации нацпроектов
Президент Владимир Путин в преддверии Нового года провел традиционную встречу с представителями предпринимательского сообщества, в ходе которой заявил о ведущей роли крупного бизнеса в реализации национальных проектов.
Обновлено в 10:13
Здоровье
Минздрав подтвердил планы запретить продажу табака после 2050 года
Минздрав РФ подтвердил планы рассмотреть вопрос о возможности последовательного выведения табака с рынка после 2050 года, об этом рассказал заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.
Обновлено в 03:01
Происшествия
На трассе Ялта-Севастополь обрушилась скала
Обвал горной породы произошел на автодороге Ялта-Севастополь днем в среду, по предварительной информации, пострадавших нет, но движение затруднено, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Севастополя.
Обновлено в 08:17
Политика
Россия построит в Сирии аэропорт
Компании из России построят в Сирии аэропорт и несколько заводов.
Обновлено в 11:20
Энергетика
Нефть Brent поднялась выше $52 за баррель
В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent поднялась на 3,16% к уровню открытия торгов и достигала $52,2 за баррель.
Обновлено в 11:31
Армия и оружие
Ливан пожалуется в СБ ООН на вторжение ВВС Израиля
"Достигнута договорённость, что Ливан подаст срочную жалобу в СБ ООН против Израиля и примет резолюцию, которая будет защищать Ливан и его граждан", - написал он.
Обновлено в 11:06
Общество
«Яндекс» назвал самые странные поисковые запросы в 2018 году
Обновлено в 09:25
Гаджеты
Смартфон Honor V20 представлен официально
Обновлено в 09:08
Политика
Авен и Волож игнорировали встречу с Путиным
Как сообщает РБК, согласно схеме рассадки, дискуссию с российским лидером игнорировали представитель «Яндекса» Аркадий Волож, Петр Авен (Альфа-банк), Виталий Савельев («Аэрофлот») и Сергей Чемезов («Ростех»).
Обновлено в 10:26
Политика
Высказавшаяся о молодёжи чиновница Глацких подала в отставку
Обновлено в 07:13
Футбол
Роналду спас «Ювентус» от первого поражения в чемпионате Италии
Обновлено в 10:57
Политика
На $7 млрд больше: кто из бизнесменов пришел на встречу с Путиным
Совокупное состояние предпринимателей, собравшихся на встрече с Владимиром Путиным, по сравнению с прошлым годом выросло, по оценке Forbes, почти на $7 млрд: тогда оно составляло более $213,2 млрд — сейчас не менее $220 млрд.
Обновлено в 10:03
Армия и оружие
The Times написала о воюющих в составе ВС Украины боевиках ИГИЛ
Два батальона боевиков-исламистов воюют на стороне Украины, причем бойцы одного из них проходили обучение в лагерях ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) в Ираке и Сирии, пишет британское издание The Times.
Обновлено в 10:54
Общество
В России за год вдвое выросло число грустных и уставших людей
Количество уставших людей в России выросло в два раза. Россияне в уходящем году стали чаще испытывать также разочарование и грусть.
Обновлено в 11:20
Общество
Росконтроль назвал красную икру, которую лучше не покупать
Обновлено в 00:49
Происшествия
Россиянин погиб на заводе автозапчастей в Южной Корее
Гражданин России попал под станок на заводе автозапчастей в южнокорейской провинции Чхончхон-намдо,сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:21
Происшествия
Четыре трупа с огнестрельными ранениями найдены в Ульяновске
Обновлено вчера в 15:16
Авто
Mitsubishi повысит цены на автомобили в России
Обновлено в 05:26
Политика
Кабмин одобрил выращивание наркосодержащих растений для лекарств
Правительство одобрило законопроект, устанавливающий порядок выращивания на территории России наркосодержащих растений для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ в медицинских целях.
Обновлено в 05:52
Спорт
Слепов стал победителем в спринте на «Ижевской винтовке»
Первый день ежегодных всероссийских соревнований по биатлону "Ижевская винтовка" завершился мужским спринтом на 10 км. Его победителем стал Алексей Слепов.
Обновлено в 07:49
Авто
В Москве начали фиксировать нарушения с помощью нейросети
Обновлено в 04:47
Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро на старте торгов среды
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов среды в условиях сниженной активности участников рынка во второй день Рождественских праздников.
Обновлено в 02:24