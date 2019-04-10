ЦСКА выкупит защитника Дивеева у «Уфы»ФАН 01:37

Футбольный ЦСКА собирается выкупить у «Уфы» защитника Игоря Дивеева. В настоящее время 19-летний игрок находится в шестимесячной аренде в московском клубе. За короткое время Дивеев проявил себя с наилучшей стороны, благодаря чему боссы «армейцев» решили предложить игроку полноценный контракт.

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Политика WikiLeaks рассказал о решении Эквадора оставить Ассанжа в посольстве В WikiLeaks в среду, 10 апреля, рассказали, что смогли предотвратить выдворение основателя портала Джулиана Ассанжа из посольства Эквадора в Лондоне.

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Общество Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.

Авто Эксперты показали Chevrolet Niva в премиальном тюнинге Эксперты, а именно дизайнер Никита Чуйко и сотрудники портала «Колеса.ру» показали Chevrolet Niva в премиальном современном тюнинге.

Политика В США намекнули на санкции против Египта после закупки Су-35 Напомним, 18 марта газета "Коммерсант" сообщила, что Египет подписал с Россией соглашение на покупку "более 20 штук" российских истребителей Су-35.

Футбол Талалаев стал новым наставником «Химок» Главным тренером «Химок» стал Андрей Талалаев, сообщает пресс-служба подмосковного клуба. На этом посту специалист сменил Игоря Шалимова.

Политика Орешкин не смог ответить на вопрос Путина про импортозамещение Министр экономического развития РФ Максим Орешкин оказался не готов к вопросу президента Владимира Путина об инвестициях в импортозамещение.

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Авто Renault готовится представить в Китае бюджетный электрокар City K-ZE Французский автопроизводитель Renault в ближайшее время официально представит городской кроссовер с нулевым выбросом City K-ZE.

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Происшествия Нападавшего с ножом на прохожих москвича отправят к психиатрам Жителя Москвы арестовали после того, как он дважды напал с ножом на прохожих, один из которых скончался, сообщил в среду представитель столичного главка СК.

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