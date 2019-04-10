Футбол

ЦСКА выкупит защитника Дивеева у «Уфы»ФАН 01:37

Футбольный ЦСКА собирается выкупить у «Уфы» защитника Игоря Дивеева. В настоящее время 19-летний игрок находится в шестимесячной аренде в московском клубе. За короткое время Дивеев проявил себя с наилучшей стороны, благодаря чему боссы «армейцев» решили предложить игроку полноценный контракт.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Гендиректор «Уфы»: «Мне кажется, Дивеев уже игрок ЦСКА»

Sports.ruвчера в 22:57

Шамиль Газизов: Рано говорить о продаже Дивеева, но мне кажется, Игорь – уже игрок ЦСКА

Спорт день за днем01:31

Гендиректор «Уфы»: «Кажется, Дивеев – уже игрок ЦСКА»

Матч ТВвчера в 22:20

Гендиректор «Уфы»: «Кажется, Дивеев – уже игрок ЦСКА»

Sportbox.RUвчера в 22:20

ЦСКА намерен выкупить у «Уфы» 19-летнего защитника Дивеева

Газета.Ru02:06

Газизов: «Мне кажется, Дивеев - уже игрок ЦСКА»

Soccer.ruвчера в 17:23

Служба по контракту: ЦСКА выкупит Игоря Дивеева у «Уфы»

Известиявчера в 17:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 07:40, Ашберн
Политика

WikiLeaks рассказал о решении Эквадора оставить Ассанжа в посольстве

В WikiLeaks в среду, 10 апреля, рассказали, что смогли предотвратить выдворение основателя портала Джулиана Ассанжа из посольства Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 07:15
Происшествия

Следователь сообщил о попытке Абызова снять средства со своего счета

Следователь рассказал в Мосгорсуде, что бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов пытался снять деньги со своего счета, на аресте которого настаивал СКР.
Обновлено в 05:09
Наука

Ученые назвали самый первый признак разрушения печени

Обновлено в 01:00
Происшествия

Криминальный авторитет Таро арестован сразу после освобождения

Обновлено вчера в 07:57
Общество

Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
Обновлено в 06:51
Происшествия

Из Русского музея в Петербурге попытались украсть скульптуру

Обновлено в 03:57
Авто

Эксперты показали Chevrolet Niva в премиальном тюнинге

Эксперты, а именно дизайнер Никита Чуйко и сотрудники портала «Колеса.ру» показали Chevrolet Niva в премиальном современном тюнинге.
Обновлено вчера в 12:50
Политика

В США намекнули на санкции против Египта после закупки Су-35

Напомним, 18 марта газета "Коммерсант" сообщила, что Египет подписал с Россией соглашение на покупку "более 20 штук" российских истребителей Су-35.
Обновлено вчера в 02:27
Футбол

Талалаев стал новым наставником «Химок»

Главным тренером «Химок» стал Андрей Талалаев, сообщает пресс-служба подмосковного клуба. На этом посту специалист сменил Игоря Шалимова.
Обновлено в 04:47
Наука

Ученые создают машину для квантовой суперпозиции возможного будущего

Обновлено вчера в 03:14
Политика

Орешкин не смог ответить на вопрос Путина про импортозамещение

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин оказался не готов к вопросу президента Владимира Путина об инвестициях в импортозамещение.
Обновлено вчера в 09:13
Политика

Украина выдаст России обвиняемого в убийстве Пола Хлебникова

Обновлено вчера в 06:20
Шоу-бизнес

Адвокаты обвиненного в измене принца Уильяма сделали заявление

Обновлено в 06:00
Общество

Блогер впервые подал иск о защите репутации

Опрошенные «Ведомостями» юристы говорят, что это первый известный им иск блогера о защите репутации.
Обновлено вчера в 18:43
Авто

Renault готовится представить в Китае бюджетный электрокар City K-ZE

Французский автопроизводитель Renault в ближайшее время официально представит городской кроссовер с нулевым выбросом City K-ZE.
Обновлено вчера в 10:35
Политика

В Петербурге появилось очередное «надгробие» Владимира Путина

Напомним, первое надгробие Путина появилось в Северной столице напротив Исаакиевского собора 3 апреля.
Обновлено в 05:27
Политика

Команда Зеленского выпустила новое видеообращение

Обновлено в 03:24
Происшествия

Следствие попросило перевести Майкла Калви под домашний арест

Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что Басманный суд получил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Калви с заключения под стражу на домашний арест.
Обновлено в 06:38
Шоу-бизнес

Экстренно прооперирована дочь Валерии

Дочь певицы Валерии Анна Шульгина была экстренно госпитализирована и прооперирована.
Обновлено в 04:24
Шоу-бизнес

Меган Маркл решила рожать по-королевски

По данным источников, Меган Маркл решила взять пример с королевы Елизаветы II и отказаться от поездки в роддом.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко похвасталась стройной фигурой после родов

Известная телеведущая Регина Тодоренко недавно стала мамой, но уже успела вернуть прежнюю форму, хвастаясь стройной фигурой.
Обновлено в 06:58
Общество

Косметическая компания Lush объявила об уходе из соцсетей

Британская косметическая компания Lush уходит из социальных сетей. Об этом она сообщила в своем Instagram.
Обновлено в 06:39
Происшествия

Нападавшего с ножом на прохожих москвича отправят к психиатрам

Жителя Москвы арестовали после того, как он дважды напал с ножом на прохожих, один из которых скончался, сообщил в среду представитель столичного главка СК.
Обновлено в 07:12
Футбол

Владельцы «ПСЖ» могут приобрести «Рому»

Последние новости футбола Любопытно, что с нынешнего сезона Qatar Airways является спонсором "Ромы".
Обновлено в 05:43
Происшествия

Игорь Пушкарев, экс-мэр Владивостока, осужден на 15 лет

Обновлено вчера в 21:27
Шоу-бизнес

Супруга актера Алека Болдуина потеряла ребенка

В среду, 10 апреля, стало известно, что супруга всемирно известного актера Алека Болдуина Хилариа потеряла ребенка.
Обновлено в 07:01
Футбол

Свидетель рассказал, что Кокорин дважды ударил Соловчука

Свидетель Геннадий Куропаткин на заседании Пресненского суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева заявил, что нападающий «Зенита» дважды ударил водителя Виталия Соловчука.
Обновлено в 06:41
Политика

Порошенко и Зеленский подали заявки на проведение дебатов на стадионе

Стадион «Олимпийский» в Киеве получил заявки на проведение дебатов кандидатов в президенты Украины.
Обновлено в 05:12
Футбол

Адвокат Кокорина попросила журналистов подумать о карме

Обновлено в 06:04
Политика

Россия запретила ввоз яблок и груш из Белоруссии

Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии.
Обновлено в 07:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дивеево
Село в России
Село в Нижегородской области, административный центр Дивеевского района и Дивеевского сельсовета.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное