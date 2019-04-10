Футбол
ЦСКА выкупит защитника Дивеева у «Уфы»ФАН 01:37
Футбольный ЦСКА собирается выкупить у «Уфы» защитника Игоря Дивеева. В настоящее время 19-летний игрок находится в шестимесячной аренде в московском клубе. За короткое время Дивеев проявил себя с наилучшей стороны, благодаря чему боссы «армейцев» решили предложить игроку полноценный контракт.
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Шамиль Газизов: Рано говорить о продаже Дивеева, но мне кажется, Игорь – уже игрок ЦСКА
Спорт день за днем01:31
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