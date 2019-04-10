Футбол
ЦСКА выкупит защитника Дивеева у «Уфы»ФАН 01:37
Футбольный ЦСКА собирается выкупить у «Уфы» защитника Игоря Дивеева. В настоящее время 19-летний игрок находится в шестимесячной аренде в московском клубе. За короткое время Дивеев проявил себя с наилучшей стороны, благодаря чему боссы «армейцев» решили предложить игроку полноценный контракт.
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Шамиль Газизов: Рано говорить о продаже Дивеева, но мне кажется, Игорь – уже игрок ЦСКА
Спорт день за днем01:31
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Дело о гибели двухлетней девочки в больнице Златоуста дошло до суда
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На вопрос, значит ли такая дипломатическая позиция, что в некоторых случаях власти США допускают оккупацию территорий других стран во время военных действий, госсекретарь США ответил, что «это лишь вопрос практичной политики».
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Власти США могут перестать делиться данными с партнерами из-за Huawei
По словам Госсекретаря США Майкла Помпео, Белый дом перестанет взаимодействовать с теми партнерами, которые продолжают использовать решения и применять оборудование китайской корпорации Huawei.
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Анастасия Волочкова вспоминает как в пятилетнем возрасте впервые посмотрела в Мариинском театре балет "Щелкунчик", после чего и решила стать знаменитой балериной.
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Экономический эффект от повышения НДС проявится во второй половине года, сказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на XX Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества НИУ "Высшая школа экономики".
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Министр финансов США Стивен Мнучин заявил на слушаниях в конгрессе, что не вел бизнеса с Россией и не обсуждал с российскими бизнесменами санкции.
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Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что российские следователи возбудили уголовное дело в отношении литовских судей из-за приговора россиянам.
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Экономика
«Газпром» настаивает на выходе Shell из проекта «Балтийский СПГ»
Во вторник, 9 апреля, состоялся первый раунд переговоров «Газпрома» и Royal Dutch Shell об условиях выхода последней из проекта «Балтийский СПГ», рассказали «Ведомостям» несколько человек, знакомых с участниками встречи.
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Путин одобрил выдачу россиянам генетических паспортов
Президент РФ Владимир Путин одобрил выдачу россиянам генетических паспортов.
Обновлено вчера в 01:45
Авто
Первый электрокар MG выходит на мировой рынок
Напомним, что британская компания MG, которая принадлежит китайскому концерну SAIC уже восемь лет, еще осенью 2018 года презентовала прототип своего электрокара.
Обновлено вчера в 02:15
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Свадебные фотографы могут определить, сколько продлится брак
На новостном сайте Reddit свадебные фотографы обсудили приметы недолгого брака молодоженов, которые они подметили снимая праздничные церемонии.
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Наука
Двадцатиминутная прогулка на свежем воздухе снизила уровень стресса
Неспешная прогулка (20-30 минут) помогает снизить уровни двух известных биомаркеров стресса — кортизола и альфа-амилазы, сообщают ученые в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Psychology.
Обновлено вчера в 08:24
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Власти раскрыли детали готовящихся льгот для инвесторов в Арктику
Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики подготовило пакет из четырех законопроектов, предусматривающий создание новой системы преференций для инвестиционных проектов в Арктической зоне.
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Авто
Бюджетный электрокар Renault City K-ZE стартует в Китае
Французский автопроизводитель Renault в ближайшее время официально представит городской кроссовер с нулевым выбросом City K-ZE.
Обновлено вчера в 10:35
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Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии
Обновлено вчера в 14:47
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Пушков: Украину ждет «историческая помойка» после выхода РФ из СЕ
Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter заявил, что, если Россия выйдет из Совета Европы, все украинские резолюции отправятся на "историческую помойку".
Обновлено в 00:36
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WhatsApp работает над отдельным приложением для iPad
Команда работает над самостоятельным приложением для iPad, которое позволит юзерам входить в систему с тем же номером, что используется на смартфоне (либо через OTP или QR-коды).
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Меган Маркл собирается рожать дома
Герцогиня Сассекская Меган Маркл собирается пойти по стопам королевы и родить ребенка дома, в своем коттедже Фрогмор в Винздоре.
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Россияне пожертвовали геймерам почти 12 млрд рублей
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«Нью-Джерси» получил право первого выбора на драфте НХЛ-2019
«Нью-Джерси Дэвилз» получил право первым сделать выбор на драфте НХЛ-2019. Жеребьевка состоялась в ночь на 10 апреля мск.
Обновлено вчера в 20:56
Общество
Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты
Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.
Обновлено вчера в 22:47
Общество
Росгвардия отреагировала на обращение к Путину ветеранов ОМОНа
В Росгвардии ответили на видеообращение в адрес президента России Владимира Путина, которое опубликовали в соцсетях бывшие сотрудники ведомства – они пожаловались, что при выходе на пенсию им не позволяют остаться вместе с семьями в служебных квартирах.
Обновлено вчера в 04:21
Происшествия
В Туве подростки избили до смерти мужчину и изнасиловали его жену
Двое подростков в Кызыле в ходе конфликта избили 40-летнего мужчину, который впоследствии скончался, и надругались над его женой, сообщает СУСК республики.
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Здоровье
В Госдуму внесли проект о запрете рекламы детских молочных смесей
Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, предлагающий запретить рекламу смесей для искусственного вскармливаниям детей, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 02:57