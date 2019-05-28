ЦСКА выкупил Дивеева у «Уфы» и подписал с ним 5-летний контрактSports.ru 07:25

Московский клуб объявил о выкупе контракта 19-летнего игрока у «Уфы». Детали трансфера официально не раскрываются (ранее сообщалось, что москвичи заплатят 1,5 млн евро), срок контракта с ЦСКА – пять лет. Дивеев провел в ЦСКА вторую половину минувшего сезона на правах аренды.

ЦСКА выкупил Дивеева у «Уфы» и подписал с ним 5-летний контракт

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