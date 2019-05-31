ЦСКА выкупил у «Уфы» трансфер ДивееваГазета.Ru 08:15

ЦСКА выкупил трансфер Дивеева и подписал с игроком контракт на пять лет. Ранее легионер "Ахмата" высказался о жизни в Грозном и Кадырове.

Происшествия Суд оставил под арестом и.о. главы ростовского УФНС Ростовский областной суд, рассмотрев жалобу адвоката и.о. главы управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области Ирины Александровой, взятой ранее под арест, оставил меру пресечения в отношении подозреваемой по уголовному делу прежней, отказав стороне защиты в удовлетворении жалобы, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Хоккей Жена Овечкина рассказала о ссорах с мужем Анастасия Овечкина, жена хоккеиста сборной России и «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, призналась, что и у них с мужем случаются ссоры, но отметила, что не было такого, чтобы доходило чуть ли не до расставания.

Армия и оружие Песков возложил на Турцию ответственность за прекращение огня в Идлибе Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, согласно договоренностям, ответственность за прекращение огня в сирийском Идлибе лежит на Турции, передает РИА "Новости".

Транспорт ЦОДД предупредил водителей о непогоде и пробках в Москве Центр организации дорожного движения призвал водителей проявлять осторожность при парковке автомобиля из-за дождя с грозой и сильным ветром в Москве, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на страницу ЦОДД в Twitter.

Футбол Дзюба остается капитаном сборной России по футболу Нападающий Артем Дзюба останется капитаном сборной России по футболу. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Станислав Черчесов.

Футбол Тренер «Балтики» дисквалифицирован на 8 игр за брань в адрес судьи Главного тренера калининградской "Балтики" Евгения Калешина подвергли восьмиматчевой дисквалификации за то, что наставник нецензурно выражался в адрес судейской бригады, а затем наступил одному из судей на ногу.

Политика Зеленский убрал соратников Порошенко из СНБО Украины Президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) несколько соратников украинского экс-президента Петра Порошенко, передает ТАСС.

Общество Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета Волочкова должна была выступить в Анапе на открытии курортного сезона 8 июня.

Политика Рогозин заявил о готовности РФ «пободаться» с США Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что российская сторона может "пободаться" с США ракетами. Об этом сообщает РИА "Новости".

Экономика На НТВ вышел фильм о выводе Ходорковским $51 млрд за границу Авторы фильма «Кровавая империя Михаила Ходорковского» утверждают, что бизнесмен и его партнеры по ЮКОСу вывели за границу $51 млрд.

Политика ВЦИОМ: рейтинг одобрения работы Путина с января вырос почти на 3% Уровень одобрения россиянами работы президента РФ Владимира Путина с января по май 2019 года вырос почти на 3%, до 64,5%, свидетельствуют данные опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на его официальном сайте.

Политика Президент Туркмении подарил Медведеву щенка Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву щенка пятнистого алабая, передает ТАСС.

Общество Половина россиян не одобрила необычные имена для детей Почти половина россиян (47%) отрицательно относится к необычным именам для детей.

Политика На Украине против Порошенко возбудили дело о захвате власти Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, сообщил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.

Армия и оружие Лавров назвал бредовыми заявления США о ядерных испытаниях России Ранее глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли заявил, что Москва якобы не соблюдает мораторий на ядерные испытания.

Армия и оружие США рассекретили «самолет Судного дня» США показали интерьер одного из своих засекреченных военных объектов – так называемого самолета Судного дня E-4B.

Политика Россия расширит черный список представителей ЕС Россия расширит ответный список представителей государств и институтов Евросоюза, которым запрещен въезд в нашу страну.

Происшествия Военный суд отправил на лечение обвиняемого в терроризме курсанта Московский окружной военный суд освободил от уголовного преследования и направил на принудительное лечение в психиатрический стационар курсанта Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского Вадима Осипова по делу о терроризме за рисунок захвата казармы.

Общество В Госдуму внесли законопроект о чистоте пива Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес на рассмотрение Госдумы проект закона "О чистоте пива", предлагающий ввести такие понятия, как "живое" и "мертвое" пиво.

Политика Лукашенко рассказал, как Белоруссию «кинули» после распада СССР Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после распада СССР страну "кинули" с советскими рублями.

Происшествия Автомобиль после ДТП в Подмосковье сбил трех стоявших на обочине людей Один из двух автомобилей после ДТП в Одинцовском районе Подмосковья вылетела на обочину и сбил трех стоявших там пешеходов.