Футбол

ЦСКА выкупил у «Уфы» трансфер ДивееваГазета.Ru 08:15

ЦСКА выкупил трансфер Дивеева и подписал с игроком контракт на пять лет. Ранее легионер "Ахмата" высказался о жизни в Грозном и Кадырове.
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ЦСКА объявил о переходе Дивеева

Матч ТВ07:23

ЦСКА выкупил Дивеева

Sport.ru07:30

ЦСКА подтвердил выкуп Дивеева у «Уфы»

Чемпионат07:22

ЦСКА выкупил у «Уфы» трансфер Дивеева и подписал контракт с игроком

РИА Новости07:20

ЦСКА оформил полноценный трансфер Дивеева

Советский спорт07:23

ЦСКА выкупил Дивеева у «Уфы» и подписал с ним 5-летний контракт

Sports.ru07:25

«Однажды снилось, как боролся с Дзюбой». Его вел лондонский «Арсенал», а подписал ЦСКА

Sport24.ru08:00
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Авто

Названа дата дебюта первого электрического гиперкара из Великобритании

Обновлено в 06:52
Экономика

Подсчитан лимит ежедневных трат российских пенсионеров

В Счетной палате подсчитали, сколько российские пенсионеры в среднем могут потратить на себя в день, передает РИА Новости.
Обновлено в 07:09
Политика

Экс-консул Эквадора подтвердил сообщение о пытках в отношении Ассанжа

Бывший консул Эквадора в Лондоне Фидель Нарваес в беседе с РИА Новости назвал убедительным заявление спецдокладчика ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильса Мельцера о применении жестоких психологических методов воздействия на основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 10:21
Кино

Финальный поворот «Игры престолов» запланировал Джордж Мартин

Исполнитель роли Брана Айзек Хемпстед-Райт рассказал, что один из ключевых финальных поворотов в сериале опирается на задумку Джорджа Мартина.
Обновлено в 07:56
Политика

На Украине против Порошенко возбудили дело о захвате власти

Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, сообщил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 08:51
Здоровье

Сокращающие жизнь продукты назвали ученые

Обновлено в 04:30
Политика

Временный поверенный США прибыла на Украину

Временным поверенным США в делах на Украине назначена Кристина Квин, об этом сообщило американское дипведомство.
Обновлено в 09:46
Происшествия

В деле «Седьмой студии» появился новый подозреваемый

Обновлено в 08:03
Общество

В Югре чиновницу лишили премии за совет жителям поднять «пятую точку»

Реагируя на жалобы жителей, чиновница предложила им "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим.
Обновлено в 08:56
Здоровье

Число случаев рака шейки матки в России может удвоиться к 2030 году

В заключении экспертного совета по здравоохранению Совета Федерации Минздраву России рекомендовано разработать и утвердить план расширения Национального календаря профилактических прививок на ближайшие годы (2020-2030 года), включив в него иммунизацию мальчиков и девочек в возрасте 12-13 лет против вируса папилломы человека.
Обновлено в 08:56
Общество

Машков предложил, как сделать школьные перформансы ярче и осмысленнее

Худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков предложил вернуть в общеобразовательные школы театральные кружки, чтобы сделать перформансы, подобные скандальному последнему звонку во Владивостоке, более осмысленными.
Обновлено в 09:17
Общество

Законы июня освободят россиян от роуминга

Законы июня освободят россиян от роуминга, изменения в законодательстве также коснутся автомобилистов и держателей банковских карт, сообщают в издании «Российская газета».
Обновлено в 07:22
Происшествия

В Татарстане девушка умерла от удара током, спасая квартиру от потопа

По предварительной версии, ночью вода из прорванного шланга стиральной машины затопила квартиры девушки и соседей с нижнего этажа.
Обновлено в 08:26
Экономика

Bloomberg: биткоин признан бесполезным

На фоне роста биткоина, мало кто говорит о проблеме крупнейшей в мире криптовалюты: ее мало кто использует, и в основном биткоин используют для спекулятивных операций, пишет агентство Bloomberg.
Обновлено в 10:18
Политика

ВЦИОМ зафиксировал очередное падение уровня доверия Путину

В Кремле обратили внимание на исследование ВЦИОМа о падении уровня доверия к Путину, говорил в четверг, 30 мая, его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Обновлено в 04:34
Политика

Зеленский уволил главу Госпогранслужбы Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский уволил Петра Цигикала с должности главы Государственной пограничной службы Украины.
Обновлено в 09:49
Шоу-бизнес

Кузьмин ушел от Пугачевой из-за страха потерять свободу

Сегодня Владимиру Кузьмину исполняется 64 года, из-за чего журналисты решили вспомнить основные моменты из биографии певца, включая его расставание с Аллой Пугачевой.
Обновлено в 05:31
Наука

Пуск российской термоядерной установки намечен на конец 2020 года

Обновлено вчера в 21:27
Шоу-бизнес

Представитель Бекмамбетова опроверг слухи о тяжелой болезни режиссера

Информация о тяжелом заболевании режиссера и сценариста Тимура Бекмамбетова не соответствует действительности.
Обновлено в 07:36
Экономика

Суд арестовал активы и имущество братьев Ананьевых, включая самолет

Как сообщили "Газете.Ru" в банке, также суд наложил арест на 50 объектов недвижимости, в том числе жилые дома и земельные участки, а также здание и коллекцию музея Института русского реалистического искусства (ИРРИ).
Обновлено в 04:01
Общество

Россиянам существенно сократят новогодние каникулы

Новогодние каникулы в 2020 году сократят на два дня, то есть отдыхать россияне будут чуть больше недели.
Обновлено в 07:28
Шоу-бизнес

Медовый месяц: Настя Ивлеева не скрыла статус путешествия с Элджеем

Ивлеева и Элджей встречаются уже больше года, и, судя по всему, у них все более чем прекрасно.
Обновлено в 09:15
Происшествия

Электричка сбила трех человек на станции Электрозаводская в Москве

Обновлено в 03:08
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В России хотят запретить тонировать автомобили

Госдума России обсудит законопроект о полном запрете тонировки частных автомобилей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено в 09:08
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Путин присвоил имена аэропортам

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам.
Обновлено в 05:34
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Премьер Малайзии усомнился в причастности России к крушению MH17

Правительство Малайзии требует убедительные доказательства того, что Россия несет ответственность за крушение пассажирского Boeing 777 рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году в небе над Донбассом.
Обновлено в 10:34
Армия и оружие

Командный корабль ВМС США вошел в Балтийское море

Командный корабль ВМС США USS Mount Whitney вошел в акваторию Балтийского моря. Об этом говорят данные одного из мониторинговых ресурсов.
Обновлено в 02:05
Армия и оружие

В Казахстан из зон боевых действий в Сирии вернули еще более 170 детей

Из зон боевых действий в Сирии в Казахстан удалось вернуть 171 ребенка, сообщил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев.
Обновлено в 10:36
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Трамп объявил о введении пошлины на все товары из Мексики

С 10 июня США вводят пошлину в размере 5% на все товары из Мексики.
Обновлено вчера в 21:05
Культура

Джоан Роулинг выпустит четыре новых книги о мире Гарри Поттера

Обновлено вчера в 16:21
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