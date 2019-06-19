Футбол

ЦСКА выкупил у «Эвертона» футболиста ВлашичаRT на русском 07:20

Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о выкупе у английского «Эвертона» хорватского полузащитника Николы Влашича. Как сообщает официальный сайт армейцев, контракт с игроком подписан на пять лет.
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ЦСКА объявил о трансфере Влашича

Спорт-Экспресс07:02

Бабаев: «К Влашичу был предметный интерес из Серии А»

Sport24.ru08:04

Влашич перешёл в ЦСКА

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ЦСКА выкупил Влашича у «Эвертона»

Матч ТВ07:09

Влашич стал полноценным игроком ЦСКА

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Отец Влашича: мы очень счастливы, Никола хотел продолжить играть в ЦСКА

Чемпионат07:53
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Политика

Международные расследователи обвинили в крушении MH17 четырех человек

Совместная следственная группа (JIT), сформированная Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной, на пресс-конференции назвала имена четырех человек, которые подозреваются в крушении Boeing в Донбассе в 2014 г. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.
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Кортеж Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю вдову

В Великобритании один из полицейских мотоциклов из кортежа принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю женщину.
Обновлено в 06:34
Политика

На Украине погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук

Депутат Верховной рады от фракции "Народный Фронт" Дмитрий Тымчук погиб в Киеве, сообщил в Twitter парламентарий, член коллегии МВД Антон Геращенко.
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Политика

Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель

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Политика

МИД рассказал о последствиях водной блокады Крыма для Украины

В Министерстве иностранных дел РФ отметили "печальные последствия" так называемой водной блокады Крымского полуострова для экономики и экологии Украины.
Обновлено в 07:30
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.
Обновлено в 05:29
Энергетика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу транзитному договору

"Нафтогаз" предложил "Газпрому" вместо транзитного договора заключить контракт на своп газа.
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Происшествия

СК возбудил дело после гибели мужчины в ходе драки у метро в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины в драке около станции метро «Электрозаводская» в Москве.
Обновлено в 06:08
Происшествия

Младший сын хоккеиста Соколова обвинил брата в убийстве матери

15-летний Арсений уверяет — мать зарезал не он, а старший брат.
Обновлено вчера в 14:11
Общество

Госдума может ввести штраф до 5 тыс. рублей за отсутствие ОСАГО

Если закон будет принят, что за повторное нарушение требований об обязательном автостраховании водитель будет оштрафован на сумму до 5 тыс. рублей либо лишен прав управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.
Обновлено в 03:21
Общество

Жильцы аварийных домов пожаловались Путину и добились проверки

Обновлено в 06:24
Общество

В Москве из-за потепления появились ядовитые пауки

Обновлено 17 июня в 12:03
Общество

Предполагаемые заказчики дела Голунова из ФСБ оказались соседями

У чекистов имеются трехэтажные особняки в поселке клубного типа «Лесная Бухта», который расположен на берегу Истринского водохранилища.
Обновлено в 03:47
Шоу-бизнес

Бари Алибасов дал первое интервью после отравления «Кротом»

Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления средством для отчистки труб «Крот».
Обновлено вчера в 21:09
Общество

Росконтроль занес эскимо трех торговых марок в «черный список»

В эскимо «Вологодский пломбир» обнаружена кишечная палочка, говорится на сайте организации. Все три марки попали в «черный список».
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Гаджеты

Xiaomi Mi Max 4 не увидит свет. Xiaomi отказалась от данной линейки

Другими словами: Xiaomi Mi Max 4 не увидит свет, так как Xiaomi отказалась от данной линейки.
Обновлено в 00:11
Общество

Жители РФ заявили об излишней дороговизне выпускных балов

Большинство жителей России, окончивших школу более 15 лет назад заявили, что сейчас выпускные балы более роскошные и дорогостоящие (83%).
Обновлено в 03:38
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Лукашенко отменил запрет на въезд в Белоруссию участницам Pussy Riot

Обновлено в 06:26
Общество

В Госдуме объяснили продление «дачной амнистии»

Законопроект о восстановлении дачной амнистии Госдума приняла в первом чтении, амнистия продлится до 1 марта 2022 года, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июня.
Обновлено в 07:18
Происшествия

В Подмосковье обрушился автомобильный мост через реку

Часть автомобильного моста через реку Лама в Московской области обрушилась, не выдержав проезжавшего грузовика.
Обновлено в 07:47
Политика

Могерини заявила об адаптации экономики ЕС к контрсанкциям России

Агропромышленный сектор Евросоюза уже оправился от введённых Россией в 2014 году контрсанкций, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
Обновлено в 04:06
Экономика

АТОР: российские туристы все больше стараются экономить на отдыхе

По словам Ломидзе, сегмент бюджетного отдыха растет.
Обновлено в 06:04
Музыка

Дочь Алсу спела с Ержаном Максимом

Обновлено вчера в 22:04
Общество

25 российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов планеты

В рейтинге лучших университетов мира, который подготовила британская компания Quacquarelli Symonds (QS), в этом году оказались 25 российских вузов.
Обновлено вчера в 22:04
Наука

На Филиппинах нашли поедающего камень корабельного червя

Ученые нашли на филиппинском острове Бохоль поедающего камни корабельного червя, сообщается в статье, опубликованной в Proceedings of the Royal Society B и пресс-релизе Северовосточного университета.
Обновлено в 04:56
Происшествия

Угроза цунами из-за землетрясения в Японии отменена

Власти Японии отменили угрозу цунами, объявленную после землетрясения на севере страны.
Обновлено вчера в 12:52
Происшествия

Больше сорока цыган из Чемодановки переселились в Астраханскую область

Обновлено в 06:48
Здоровье

ВОЗ опасается, что успехи медицины могут сойти на нет за столетие

Руководитель ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мировые правительства одобрить новый вид контроля за применением антибиотиков.
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В Дании ответили на заявление Газпрома о задержке «Северного потока — 2»

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО ДАНИИ В ОТВЕТ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ГАЗПРОМА О ЗАДЕРЖКЕ "СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2": ИСХОДИМ ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ И БЕЗОПАСНОСТИ РИА НОВОСТИ
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Общество

Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили

«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено вчера в 14:57
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Никола Власич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, атакующий полузащитник клуба «Эвертон» и сборной Хорватии, на правах аренды выступающий за московский ЦСКА.
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