Футбол
ЦСКА выкупил у «Эвертона» футболиста ВлашичаRT на русском 07:20
Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о выкупе у английского «Эвертона» хорватского полузащитника Николы Влашича. Как сообщает официальный сайт армейцев, контракт с игроком подписан на пять лет.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 08:12, Вашингтон
Политика
Международные расследователи обвинили в крушении MH17 четырех человек
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В Великобритании один из полицейских мотоциклов из кортежа принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю женщину.
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На Украине погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук
Депутат Верховной рады от фракции "Народный Фронт" Дмитрий Тымчук погиб в Киеве, сообщил в Twitter парламентарий, член коллегии МВД Антон Геращенко.
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Политика
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Обновлено вчера в 12:18
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МИД рассказал о последствиях водной блокады Крыма для Украины
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Авто
«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.
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Происшествия
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В Москве из-за потепления появились ядовитые пауки
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Предполагаемые заказчики дела Голунова из ФСБ оказались соседями
У чекистов имеются трехэтажные особняки в поселке клубного типа «Лесная Бухта», который расположен на берегу Истринского водохранилища.
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Шоу-бизнес
Бари Алибасов дал первое интервью после отравления «Кротом»
Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления средством для отчистки труб «Крот».
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Росконтроль занес эскимо трех торговых марок в «черный список»
В эскимо «Вологодский пломбир» обнаружена кишечная палочка, говорится на сайте организации. Все три марки попали в «черный список».
Обновлено в 04:02
Гаджеты
Xiaomi Mi Max 4 не увидит свет. Xiaomi отказалась от данной линейки
Другими словами: Xiaomi Mi Max 4 не увидит свет, так как Xiaomi отказалась от данной линейки.
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Общество
Жители РФ заявили об излишней дороговизне выпускных балов
Большинство жителей России, окончивших школу более 15 лет назад заявили, что сейчас выпускные балы более роскошные и дорогостоящие (83%).
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В Подмосковье обрушился автомобильный мост через реку
Часть автомобильного моста через реку Лама в Московской области обрушилась, не выдержав проезжавшего грузовика.
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Могерини заявила об адаптации экономики ЕС к контрсанкциям России
Агропромышленный сектор Евросоюза уже оправился от введённых Россией в 2014 году контрсанкций, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
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АТОР: российские туристы все больше стараются экономить на отдыхе
По словам Ломидзе, сегмент бюджетного отдыха растет.
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Наука
На Филиппинах нашли поедающего камень корабельного червя
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Угроза цунами из-за землетрясения в Японии отменена
Власти Японии отменили угрозу цунами, объявленную после землетрясения на севере страны.
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Обновлено в 02:37
Общество
В Дании ответили на заявление Газпрома о задержке «Северного потока — 2»
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО ДАНИИ В ОТВЕТ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ГАЗПРОМА О ЗАДЕРЖКЕ "СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2": ИСХОДИМ ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ И БЕЗОПАСНОСТИ РИА НОВОСТИ
Обновлено в 08:06
Общество
Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили
«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено вчера в 14:57